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Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : une première photo réelle fuite avant le Galaxy Unpacked

Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : une première photo réelle fuite avant le Galaxy Unpacked

À moins de deux semaines du Galaxy Unpacked, Samsung semble n’avoir presque plus aucun secret. Après une succession de rendus officiels présumés, de fuites sur les caractéristiques techniques et de rumeurs concernant les prix, c’est désormais une photo en conditions réelles qui dévoile les prochains smartphones pliants de la marque.

Si son authenticité n’a pas été confirmée, cette image vient renforcer l’impression que le lancement du 22 juillet réservera peu de surprises sur le plan du design.

Les Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Flip 8 apparaissent ensemble

La photo, publiée sur Reddit par l’utilisateur u/GalaxyNote7Recalled, montrerait les trois futurs modèles pliants de Samsung exposés sur des présentoirs dans ce qui ressemble à un magasin officiel.

Selon l’auteur du cliché, l’image aurait été prise dans une boutique Samsung en Corée du Sud. Il affirme qu’un employé lui aurait confirmé que l’appareil placé au centre correspondait bien au Galaxy Z Fold 8, avant de lui demander de ne pas prendre de photographies.

Le cliché montre un Galaxy Z Fold 8 dans une finition crème, accompagné de ce qui semble être un Galaxy Z Fold 8 Ultra ainsi qu’un Galaxy Z Flip 8, tous deux proposés dans une teinte noire.

Même si cette information doit être considérée avec prudence tant que Samsung ne l’a pas officialisée, l’image correspond très largement aux rendus apparus ces dernières semaines.

Un design déjà largement connu

Depuis plusieurs mois, les fuites dressent un portrait particulièrement cohérent de la prochaine génération de smartphones pliants de Samsung. Les rendus publiés par différentes sources spécialisées montrent une continuité esthétique assumée, avec des évolutions davantage centrées sur les finitions et le raffinement que sur une refonte complète du design.

La photo diffusée sur Reddit ne semble contredire aucun des éléments déjà connus.

Elle confirme notamment les coloris déjà évoqués ainsi que les proportions générales des appareils, renforçant la crédibilité des précédentes indiscrétions.

Les véritables nouveautés se cacheraient sous le capot

Si le design paraît désormais quasiment acquis, les spécifications techniques restent le principal sujet d’attente. Les différentes fuites évoquent un Galaxy Z Fold 8 Ultra bénéficiant des évolutions les plus importantes de la gamme, avec des améliorations attendues en matière de performances, d’affichage et d’expérience utilisateur.

À l’inverse, le Galaxy Z Flip 8 serait davantage une évolution progressive de son prédécesseur, misant sur des optimisations plutôt que sur une révolution matérielle.

Samsung n’a évidemment confirmé aucun de ces éléments à ce stade.

Les prix restent le dernier grand mystère

Le seul véritable point d’interrogation concerne désormais la tarification. Plusieurs rapports publiés ces dernières semaines suggèrent que Samsung pourrait augmenter les prix de l’ensemble de la gamme, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe.

Cette hausse s’inscrirait dans un contexte plus large marqué par l’augmentation du coût des composants, notamment la mémoire et les processeurs de dernière génération, une tendance qui touche aujourd’hui l’ensemble du marché des smartphones premium.

Si ces informations se confirment, le prix pourrait finalement constituer la principale annonce inattendue lors de la conférence Galaxy Unpacked.

Un lancement où l’effet de surprise s’amenuise

Les fuites sont devenues monnaie courante dans l’industrie mobile, mais rarement un lancement Samsung aura été autant documenté avant son officialisation. Entre les rendus haute définition, les caractéristiques techniques supposées, les certifications, les coloris et désormais une première photo en situation réelle, le constructeur coréen semble arriver à son événement du 22 juillet avec une grande partie de ses cartes déjà dévoilées.

Reste désormais à savoir si Samsung réservera quelques surprises logicielles, notamment autour de Galaxy AI, ou si la véritable inconnue concernera simplement le tarif de ses nouveaux smartphones pliants.