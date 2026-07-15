Depuis plusieurs mois, les rumeurs annoncent l’arrivée du tout premier appareil conçu par OpenAI. Certains évoquaient une montre connectée, d’autres un wearable inédit, voire les prémices d’un smartphone capable de rivaliser avec l’iPhone. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, la réalité serait finalement bien différente : le premier produit matériel d’OpenAI prendrait la forme d’un assistant domestique intelligent, pensé pour devenir un véritable compagnon du quotidien.

Loin d’être une simple enceinte connectée, l’appareil ambitionnerait d’incarner une nouvelle génération d’ordinateur centré sur l’intelligence artificielle.

Un assistant capable de comprendre votre environnement

D’après des sources proches du projet, le premier appareil d’OpenAI serait capable de contrôler les équipements connectés de la maison, lancer de la musique, répondre aux questions, gérer les messages ou encore exploiter l’ensemble des capacités de ChatGPT.

Mais, sa véritable différence ne résiderait pas dans ces fonctions désormais classiques.

Selon Bloomberg, OpenAI souhaite créer un appareil dont la principale qualité serait sa personnalité et sa capacité à interagir avec les utilisateurs de manière plus naturelle, presque humaine. L’objectif n’est plus seulement de répondre à une commande vocale, mais d’anticiper les besoins de son propriétaire grâce à un agent IA proactif, capable de comprendre le contexte avant même qu’une demande ne soit formulée.

Plus qu’une enceinte connectée

En interne, OpenAI ne considérerait pas ce produit comme un simple concurrent des enceintes connectées traditionnelles. Toujours selon Bloomberg, l’entreprise le présente comme son premier ordinateur pensé nativement pour l’intelligence artificielle. L’idée est de matérialiser ChatGPT sous une forme physique capable d’accompagner l’utilisateur tout au long de la journée, sans attendre qu’il ouvre une application ou saisisse une requête.

L’appareil disposerait également d’un design mécanique offrant une certaine mobilité. Cette capacité de mouvement doit renforcer l’impression d’interagir avec une présence active plutôt qu’avec un simple objet posé sur une étagère.

Une IA qui voit, écoute et comprend

Au cœur de cette expérience se trouverait GPT-Live, le mode conversationnel de ChatGPT conçu pour offrir des échanges vocaux particulièrement naturels. L’appareil intégrerait également une caméra destinée à analyser son environnement ainsi que différents capteurs capables de détecter la présence ou certaines situations, dans une logique comparable à celle des enceintes Amazon Echo les plus avancées.

L’ambition est claire : permettre à l’IA de comprendre non seulement ce qui lui est demandé, mais aussi le contexte dans lequel évolue son utilisateur.

Cette approche marque une évolution importante dans la vision d’OpenAI, qui semble vouloir faire passer ChatGPT du statut d’assistant conversationnel à celui d’assistant environnemental.

Un appareil pensé pour suivre son utilisateur

Contrairement aux enceintes connectées classiques, le futur appareil d’OpenAI fonctionnerait sur batterie rechargeable. Il pourrait ainsi être déplacé facilement d’une pièce à l’autre afin que l’assistant reste disponible partout dans la maison.

Cette mobilité renforcerait l’idée d’un compagnon numérique permanent, toujours à proximité et capable d’accompagner l’utilisateur dans ses différentes activités quotidiennes.

Le premier chapitre d’une stratégie matérielle beaucoup plus vaste

Ce projet ne serait qu’une première étape. Bloomberg affirme que OpenAI développerait actuellement cinq appareils différents, le premier étant attendu à l’horizon 2027. Le design de cette nouvelle gamme serait supervisé par LoveFrom, le studio fondé par Jony Ive, ancien directeur du design d’Apple et créateur de produits emblématiques comme l’iPhone, l’iPod ou le MacBook.

Cette collaboration laisse entrevoir une ambition qui dépasse largement le simple lancement d’un accessoire connecté.

OpenAI cherche à créer une nouvelle catégorie de produits

Le timing est particulièrement intéressant. Ces révélations interviennent alors qu’Apple et OpenAI entretiennent des relations de plus en plus tendues, notamment après la plainte déposée récemment par Apple, qui accuse OpenAI d’avoir recruté plusieurs anciens employés et d’avoir exploité des informations confidentielles liées à ses futurs produits.

Dans ce contexte, OpenAI semble prendre une direction différente de celle attendue. Plutôt que de lancer immédiatement un smartphone ou un écran intelligent, l’entreprise miserait sur un objet centré exclusivement sur l’intelligence artificielle, la voix et les interactions naturelles.

Cette stratégie traduit une évolution profonde du secteur. Après les smartphones et les objets connectés, la prochaine bataille pourrait porter sur les compagnons IA, des appareils capables d’observer leur environnement, de comprendre les habitudes de leurs utilisateurs et d’agir de manière proactive.

Si cette vision se concrétise, OpenAI ne chercherait plus seulement à créer le meilleur modèle d’intelligence artificielle, mais également le matériel le plus adapté pour l’accompagner au quotidien.