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GPT-5.6 devient le modèle privilégié de Microsoft 365 Copilot malgré les ambitions IA de Microsoft

GPT-5.6 devient le modèle privilégié de Microsoft 365 Copilot malgré les ambitions IA de Microsoft

Les relations entre Microsoft et OpenAI alimentent les spéculations depuis plusieurs mois. Alors que Bloomberg affirmait récemment que Microsoft remplaçait progressivement certaines technologies d’OpenAI par ses propres modèles d’intelligence artificielle, OpenAI a profité du lancement de GPT-5.6 pour envoyer un message clair : le partenariat entre les deux entreprises reste pleinement d’actualité.

À l’occasion de cette annonce, OpenAI a confirmé que GPT-5.6 deviendra le modèle privilégié (« preferred model ») de Microsoft 365 Copilot, l’assistant IA intégré aux principales applications de productivité de Microsoft.

GPT-5.6 au cœur de Microsoft 365 Copilot

Selon OpenAI, GPT-5.6 alimentera les expériences IA proposées dans Word, Excel, PowerPoint, mais aussi Cowork, la nouvelle plateforme d’agents IA de Microsoft destinée aux environnements professionnels.

Dans un article publié à l’occasion du lancement, OpenAI souligne que cette évolution s’inscrit dans la continuité de son partenariat avec Microsoft.

Notre partenariat avec Microsoft a toujours eu pour objectif de rendre les bénéfices de l’intelligence artificielle avancée accessibles à un plus grand nombre d’individus et d’organisations. Nous sommes impatients de poursuivre cette collaboration.

Cette déclaration intervient à un moment où les observateurs s’interrogent sur l’évolution des relations entre les deux sociétés.

Les modèles MAI de Microsoft gagnent pourtant du terrain

Quelques jours auparavant, Bloomberg rapportait que Microsoft utilisait de plus en plus ses propres modèles d’intelligence artificielle, regroupés sous la famille MAI (Microsoft AI). Ces modèles commenceraient à prendre en charge certaines fonctionnalités au sein de Microsoft 365 afin de réduire les coûts liés à l’utilisation de modèles tiers.

Microsoft a notamment présenté plusieurs modèles MAI lors de sa conférence Build, couvrant des domaines tels que le raisonnement, la génération d’images, la transcription vocale ou encore l’inférence multimodale. L’objectif est double : optimiser les coûts d’exploitation tout en renforçant son indépendance technologique.

Toutefois, cette stratégie ne signifie pas que Microsoft abandonne OpenAI.

« Modèle privilégié » ne signifie pas « modèle exclusif »

Le terme preferred model reste volontairement large. OpenAI ne précise pas quelles fonctionnalités de Microsoft 365 Copilot utiliseront systématiquement GPT-5.6 ni dans quels scénarios les modèles MAI pourront être sollicités.

Autrement dit, cette annonce ne contredit pas les informations publiées par Bloomberg.

Microsoft peut parfaitement continuer à intégrer progressivement ses propres modèles pour certaines tâches où ils offrent un meilleur rapport coût/performance, tout en conservant GPT-5.6 comme moteur principal pour les usages nécessitant les capacités les plus avancées.

Cette approche hybride semble d’ailleurs cohérente avec la stratégie que Microsoft adopte depuis plusieurs mois.

Une alliance qui évolue plutôt qu’elle ne s’effrite

Les relations entre Microsoft et OpenAI ont profondément changé depuis l’investissement massif réalisé par Microsoft en 2023. Depuis, OpenAI a multiplié les partenariats avec d’autres fournisseurs cloud et développé davantage son autonomie commerciale. De son côté, Microsoft investit massivement dans ses propres modèles afin de réduire sa dépendance vis-à-vis d’un fournisseur unique.

Loin de marquer une rupture, cette évolution ressemble davantage à un rééquilibrage stratégique.

Microsoft conserve l’accès aux technologies d’OpenAI tout en développant une alternative interne. OpenAI, de son côté, continue de bénéficier de la puissance de distribution offerte par les centaines de millions d’utilisateurs de Microsoft 365.

Une stratégie gagnant-gagnant… pour l’instant

À mesure que les modèles d’intelligence artificielle se rapprochent en performances, la véritable compétition ne porte plus uniquement sur la qualité des modèles eux-mêmes, mais aussi sur leur coût d’exploitation et leur intégration dans les logiciels du quotidien.

Dans ce contexte, Microsoft cherche naturellement à optimiser ses dépenses grâce à ses propres modèles MAI, tandis qu’OpenAI entend conserver une place centrale dans l’un des plus vastes écosystèmes logiciels au monde.

L’annonce de GPT-5.6 comme modèle privilégié de Microsoft 365 Copilot montre ainsi que, malgré une concurrence technologique de plus en plus visible entre les deux partenaires, leur alliance demeure stratégique. Reste à savoir comment cet équilibre évoluera à mesure que Microsoft gagnera en autonomie sur le terrain des modèles d’intelligence artificielle.