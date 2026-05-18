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Le Galaxy Z Flip pourrait disparaître après le Galaxy Z Flip 8 : Samsung préparerait un virage stratégique

Le Galaxy Z Flip pourrait disparaître après le Galaxy Z Flip 8 : Samsung préparerait un virage stratégique

Le Galaxy Z Flip 8 pourrait être le dernier smartphone pliable « à clapet » de Samsung. Selon une nouvelle rumeur venue de Weibo, le constructeur sud-coréen ne travaillerait pas activement sur un Galaxy Z Flip 9, laissant planer l’idée d’un abandon progressif de cette gamme emblématique.

Si l’information reste à prendre avec prudence, elle révèle néanmoins une question de fond : le format pliable compact a-t-il déjà atteint ses limites ?

Samsung aurait du mal à faire évoluer le concept

Depuis plusieurs générations, la série Galaxy Z Flip évolue par petites touches :

design légèrement affiné

pliure moins visible

écrans externes plus utiles

meilleure autonomie

résistance améliorée

Mais, l’effet de nouveauté s’essouffle. Le Galaxy Z Flip 8 devrait encore reprendre une formule très proche du modèle précédent, avec seulement quelques ajustements sur l’épaisseur, le poids et l’intégration logicielle autour de Gemini Intelligence.

Autrement dit, Samsung semble désormais optimiser le produit plutôt que le réinventer.

Le problème principal reste économique

Le facteur clé serait surtout financier. Même s’il s’agit du pliable le plus « accessible » de Samsung, le Galaxy Z Flip reste un smartphone premium dépassant largement les 1 000 euros sur les versions classiques.

Or, le marché des pliables compacts semble plafonner : les coûts de fabrication restent élevés, les marges sont limitées, la demande progresse moins vite, et les compromis techniques deviennent plus visibles.

Samsung se retrouverait donc dans une position délicate : continuer à augmenter les prix risquerait de freiner davantage les ventes, tandis qu’une baisse tarifaire pourrait réduire fortement la rentabilité.

Les grands pliables deviennent la nouvelle priorité

Pendant ce temps, les modèles Fold gagnent en popularité. Le succès du Galaxy Z Fold 7, mais aussi l’intérêt autour des formats plus larges comme le Huawei Pura X Max ou le Galaxy Z TriFold, montrent que le marché semble évoluer vers des appareils hybrides plus proches de la tablette que du smartphone compact.

Cette tendance change complètement la logique du pliable.

Au départ, le Flip incarnait la miniaturisation, la nostalgie du clapet, et le smartphone mode et compact. Aujourd’hui, l’industrie cherche davantage des écrans multitâches, des usages productifs, des interfaces IA étendues et des expériences proches du PC mobile.

Et dans ce contexte, les grands pliables paraissent plus cohérents avec l’évolution actuelle de l’IA et des usages avancés.

Gemini Intelligence pourrait accélérer ce basculement

L’arrivée de Gemini Intelligence renforce encore cette dynamique. Les nouvelles IA agentiques de Google nécessitent davantage de mémoire, des interfaces plus larges, du multitâche avancé, des interactions multi-fenêtres et une surface d’affichage adaptée.

Le format compact du Flip devient alors plus contraignant qu’avant.

Là où les premiers pliables misaient surtout sur l’effet « wow », les futurs modèles devront servir de véritables plateformes IA mobiles. Et les grands écrans y sont naturellement avantagés.

Samsung pourrait entrer dans une nouvelle phase du pliable

Si la disparition du Galaxy Z Flip se confirmait, cela marquerait un tournant symbolique important. Le Flip a longtemps été le pliable le plus populaire de Samsung, le plus accessible et le plus identifiable auprès du grand public.

Mais, l’industrie semble désormais entrer dans une phase plus mature où les fabricants privilégient : la productivité, les usages IA, les grands formats, et les expériences hybrides smartphone-tablette.

Le smartphone pliable ne serait alors plus un objet de style compact, mais un terminal informatique flexible.

Le Galaxy Z Flip 8 pourrait devenir la fin d’une époque

Pour l’instant, rien n’indique officiellement que Samsung abandonnera réellement la gamme Flip. Les premières tendances commerciales du Z Flip 7 resteraient même encourageantes selon certaines sources.

Mais, la simple existence de cette rumeur révèle quelque chose d’important : le marché du pliable entre dans une phase de sélection naturelle. Tous les formats ne survivront probablement pas à l’ère de l’IA embarquée et des appareils ultra-productifs.

Et si Samsung estime que l’avenir appartient aux grands pliables, alors le Galaxy Z Flip 8 pourrait effectivement devenir le dernier représentant d’une génération de smartphones conçus avant tout pour être compacts, élégants… et spectaculaires.