Pendant plus de deux décennies, Google Images est resté fidèle à la même recette : une page blanche, une barre de recherche et des milliards d’images indexées. À l’occasion du 25e anniversaire du service, Google change radicalement d’approche en transformant sa page d’accueil en un flux personnalisé, pensé pour être exploré avant même la moindre recherche.

Cette évolution rapproche Google Images des réseaux de découverte visuelle comme Pinterest, tout en illustrant une tendance plus large : les moteurs de recherche deviennent progressivement des plateformes de recommandation alimentées par l’intelligence artificielle.

Google Images : Une page d’accueil qui anticipe vos centres d’intérêt

La nouvelle interface abandonne la traditionnelle page quasi vide au profit d’une galerie d’images actualisée en permanence. Selon Google, cette nouvelle expérience proposera un flux immersif et dynamique composé de contenus issus du Web, sélectionnés en fonction des centres d’intérêt de chaque utilisateur connecté.

Concrètement, au lieu de commencer par une recherche, les internautes pourront simplement faire défiler des images recommandées, à la manière d’un réseau social visuel.

Les premiers aperçus publiés par Google montrent une présentation rappelant fortement Pinterest ou Imgur, avec une mosaïque d’images conçue pour encourager la découverte plutôt que la recherche directe.

Les Collections deviennent le cœur de l’expérience

Google renforce également la fonctionnalité Collections, qui prend désormais une place centrale dans l’interface. Les utilisateurs pourront enregistrer les images qui les intéressent afin de les retrouver facilement plus tard. Ces collections apparaîtront sous forme d’onglets directement au-dessus du flux principal, facilitant l’organisation de projets personnels, d’idées de décoration, de voyages ou d’inspirations créatives.

L’objectif est clair : transformer Google Images en un espace où l’on revient régulièrement, et non plus uniquement lorsqu’on cherche une image précise.

L’intelligence artificielle s’invite aussi dans Google Images

Cette refonte s’accompagne d’une autre évolution majeure. Google annonce que AI Overviews sera prochainement capable de générer directement des images grâce au modèle Nano Banana 2 Lite. L’idée consiste à permettre aux utilisateurs de visualiser rapidement une idée sans quitter la page de recherche.

Parmi les exemples présentés par Google figurent la visualisation d’un projet de décoration intérieure, la comparaison de plusieurs styles d’aménagement, ou encore la création d’illustrations correspondant à une demande formulée en langage naturel.

Des requêtes telles que « aide-moi à visualiser » ou « crée une image de… » pourront ainsi déclencher automatiquement la génération d’une illustration par intelligence artificielle.

Une évolution qui soulève déjà des questions

Si cette intégration de l’IA ouvre de nouvelles possibilités, elle pose également plusieurs interrogations. Google n’a pas encore précisé dans quels cas AI Overviews décidera de générer une image ni quelles limites seront appliquées pour éviter la création de contenus inappropriés, notamment lorsqu’il s’agit d’événements d’actualité ou de sujets sensibles.

La gestion de ces garde-fous sera déterminante alors que les contenus générés par IA deviennent de plus en plus difficiles à distinguer des images réelles.

Google transforme progressivement son moteur de recherche

Cette refonte dépasse largement le simple redesign esthétique. Depuis plusieurs mois, Google fait évoluer l’ensemble de ses produits vers une expérience davantage centrée sur la recommandation et l’intelligence artificielle. Après AI Overviews, AI Mode ou encore les capacités multimodales de Gemini, Google Images devient à son tour un service proactif capable de suggérer du contenu avant même qu’une recherche ne soit lancée.

Cette stratégie rapproche progressivement le moteur de recherche des plateformes sociales, où la découverte repose davantage sur des algorithmes de recommandation que sur des requêtes explicites.

Le nouveau Google Images sera déployé progressivement au cours des prochaines semaines pour les utilisateurs connectés aux États-Unis utilisant la version anglaise du service sur ordinateur. Un lancement plus large devrait suivre si l’accueil est positif.