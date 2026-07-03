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Galaxy Z Fold 8 Ultra : une fuite dévoile les quatre coloris prévus par Samsung

Galaxy Z Fold 8 Ultra : une fuite dévoile les quatre coloris prévus par Samsung

À quelques jours de la présentation officielle des nouveaux smartphones pliables de Samsung, une nouvelle fuite vient lever le voile sur les coloris du Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Selon un leaker réputé pour la fiabilité de ses informations concernant les appareils Samsung et Apple, le futur smartphone pliable haut de gamme serait décliné en quatre couleurs, dont une exclusivité réservée à la boutique en ligne du constructeur.

Quatre coloris seraient au programme

D’après cette nouvelle indiscrétion, le Galaxy Z Fold 8 Ultra serait commercialisé dans les finitions suivantes : Noir, Blanc, Violet et Vert (exclusivité Samsung.com). Comme les années précédentes, Samsung réserverait donc un coloris spécifique aux commandes effectuées sur sa boutique officielle.

Le vert viendrait remplacer les précédentes éditions exclusives proposées sur les générations antérieures.

Cette fuite devrait rassurer de nombreux utilisateurs.

Plusieurs rumeurs publiées ces dernières semaines affirmaient que Samsung pourrait abandonner la traditionnelle finition noire sur son nouveau pliable premium. Un choix qui aurait surpris, tant le noir reste la couleur la plus populaire sur le marché des smartphones haut de gamme.

Selon cette nouvelle source, cette hypothèse serait finalement écartée, puisque le Galaxy Z Fold 8 Ultra conserverait bien une version noire.

Un violet discret et un vert inédit

Toujours selon le leaker, le coloris violet ne devrait pas être particulièrement vif. Samsung miserait sur une teinte sobre, proche de celle déjà aperçue sur certains modèles récents de la gamme Galaxy S. Le vert exclusif pourrait en revanche apporter un peu plus d’originalité que les précédentes couleurs limitées proposées par la marque, notamment le coloris Mint du Galaxy Z Fold 7, jugé relativement discret.

Les dernières rumeurs indiquent que Samsung préparerait en réalité deux smartphones pliables au format livre :

le Galaxy Z Fold 8, doté d’un format plus large (« Wide ») ; le Galaxy Z Fold 8 Ultra, qui représenterait le véritable successeur du Galaxy Z Fold 7.

La version Ultra devrait bénéficier d’une fiche technique plus ambitieuse avec un écran plus grand, une batterie de plus grande capacité et un système photo plus complet. Le Galaxy Z Fold 8 classique viserait quant à lui un positionnement légèrement différent, afin de répondre à la concurrence croissante des futurs smartphones pliables au format large.

Une annonce imminente

Samsung devrait officialiser le Galaxy Z Fold 8 Ultra, le Galaxy Z Fold 8 ainsi que le Galaxy Z Flip 8 lors du prochain événement Galaxy Unpacked, attendu dans les prochains jours.

Comme toujours, il convient de rester prudent tant que Samsung n’a pas confirmé ces informations.

Si cette fuite se révèle exacte, les futurs acheteurs auront le choix entre des coloris classiques, avec un noir toujours présent, un blanc élégant, un violet discret et un vert exclusif destiné aux commandes effectuées directement sur le site officiel de Samsung.