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Reddit déclare la guerre aux faux avis générés par l’IA : les marques tentaient de manipuler ChatGPT

Reddit déclare la guerre aux faux avis générés par l’IA : les marques tentaient de manipuler ChatGPT

Depuis plusieurs années, Reddit est devenu l’une des principales sources d’avis et de recommandations sur Internet. Grâce à ses milliers de communautés spécialisées, la plateforme est souvent considérée comme plus authentique que les réseaux sociaux traditionnels ou les sites d’avis.

Mais, avec l’essor de l’intelligence artificielle générative, un nouveau phénomène inquiète Reddit : certaines marques et agences de marketing publient délibérément de faux témoignages afin d’influencer les réponses de ChatGPT, Gemini ou encore Claude.

Pour contrer cette nouvelle forme de manipulation, Reddit déploie désormais des outils d’IA capables de détecter ces campagnes organisées.

Le nouveau terrain de jeu des spécialistes du marketing : les IA conversationnelles

Jusqu’à récemment, les spécialistes du référencement cherchaient principalement à apparaître en tête des résultats Google grâce au SEO. Aujourd’hui, une nouvelle discipline est en train d’émerger : le Generative Engine Optimization (GEO).

L’objectif n’est plus seulement d’être visible dans un moteur de recherche, mais d’être cité directement par les assistants IA lorsqu’un utilisateur pose une question comme :

« Quel est le meilleur smartphone ? »

« Quel VPN recommandez-vous ? »

« Quelle est la meilleure application de prise de notes ? »

Or, les modèles comme ChatGPT, Gemini ou Claude s’appuient en partie sur les contenus publics disponibles sur Internet, et Reddit constitue l’une de leurs principales sources d’information pour refléter les avis de la communauté.

Certaines entreprises ont donc commencé à publier de faux commentaires et de prétendues recommandations afin que ces messages soient ensuite repris par les IA comme s’il s’agissait d’opinions authentiques.

Reddit utilise désormais sa propre IA pour traquer ces manipulations

Face à cette pratique grandissante, Reddit annonce avoir considérablement renforcé ses systèmes de détection automatique. Selon la plateforme, ses nouveaux outils analysent les comptes dès leur création afin d’identifier les comportements suspects.

L’intelligence artificielle recherche notamment des campagnes coordonnées entre plusieurs comptes, des interactions artificielles, des faux votes, des commentaires promotionnels déguisés en avis d’utilisateurs ou encore des schémas de publication impossibles à détecter avec les anciens filtres anti-spam.

Les grands modèles de langage (LLM) utilisés par Reddit seraient capables d’identifier des comportements beaucoup plus subtils que les systèmes classiques.

Des millions de contenus frauduleux bloqués chaque jour

Les premiers résultats montrent déjà l’ampleur du phénomène. Chaque jour, Reddit affirme désormais bloquer près de 23 millions de vues liées à du contenu considéré comme spam, supprimer environ 25 000 publications ou commentaires jugés frauduleux ou encore annuler près de 2 millions de votes artificiels.

Toutefois, l’entreprise précise que cette hausse des détections ne signifie pas forcément que le spam explose, mais surtout que ses outils sont devenus beaucoup plus performants.

Entre janvier et mars 2026, l’exposition des utilisateurs au spam aurait d’ailleurs diminué d’environ 20 % par rapport au trimestre précédent.

Quand ChatGPT recommande… une publicité déguisée

Le problème est loin d’être théorique. Plusieurs sociétés spécialisées dans le GEO seraient déjà parvenues à faire apparaître de nouveaux messages Reddit dans les réponses de certains assistants IA, parfois moins de 24 heures après leur publication. Ces faux témoignages sont ensuite présentés comme des avis d’utilisateurs indépendants alors qu’ils proviennent en réalité de campagnes marketing soigneusement orchestrées.

Même si certains de ces messages finissent par être supprimés, les agences continuent d’expérimenter de nouvelles méthodes pour contourner les systèmes de modération.

L’objectif est simple : créer de fausses conversations suffisamment crédibles pour être interprétées par les modèles d’intelligence artificielle comme de véritables recommandations.

Les modérateurs humains restent indispensables

Malgré ces nouveaux outils basés sur l’IA, Reddit rappelle que la modération humaine reste essentielle. Les administrateurs de la plateforme, les modérateurs bénévoles ainsi que les votes de la communauté continuent de jouer un rôle central dans la lutte contre les contenus trompeurs.

Selon Reddit, plus de la moitié des publications et commentaires supprimés au second semestre 2025 l’ont été grâce au travail des modérateurs des différentes communautés.

Une bataille qui ne fait que commencer

Avec l’explosion des assistants IA, Reddit est devenu bien plus qu’un simple forum de discussion : il est désormais l’une des principales sources utilisées pour alimenter les réponses des intelligences artificielles.

Cette évolution transforme également les stratégies marketing. Là où le référencement Google était autrefois la priorité, certaines entreprises cherchent désormais à influencer directement les réponses des IA génératives.

En renforçant ses outils de détection, Reddit tente de préserver l’authenticité des échanges qui ont fait son succès. Mais face à des techniques de manipulation toujours plus sophistiquées, la lutte contre les faux avis alimentés par l’IA ne fait probablement que commencer.