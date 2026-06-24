À l’approche de son traditionnel événement estival, Samsung voit déjà les premières fuites autour de sa prochaine génération de montres connectées se multiplier. De nouveaux rendus de la Galaxy Watch 9 offrent désormais un aperçu relativement précis de ce que pourrait proposer la future smartwatch du constructeur coréen.

Et si une chose semble se confirmer, c’est que Samsung ne cherche pas à réinventer son design cette année.

La véritable évolution se jouerait davantage sous le capot, avec une nouvelle plateforme matérielle et une intégration plus poussée de l’intelligence artificielle.

Galaxy Watch 9 : Un design familier qui conserve l’ADN de la gamme

À première vue, le Galaxy Watch 9 reste fidèle aux codes esthétiques qui ont contribué au succès récent des montres Samsung. Les rendus dévoilés par Android Headlines montrent une montre conservant sa silhouette dite « squircle », un subtil mélange entre carré et cercle qui caractérise désormais les Galaxy Watch modernes.

Cette approche permet à Samsung de préserver une apparence élégante tout en optimisant l’espace disponible à l’écran.

L’objectif semble clair : ne pas bouleverser une formule qui a déjà trouvé son public.

Deux tailles pour répondre à tous les usages

Comme sur les générations précédentes, Samsung proposerait deux formats. La Galaxy Watch 9 serait ainsi disponible en 40 mm et 44 mm. Le modèle compact apparaît dans des finitions Crème et Graphite, tandis que la version plus grande serait proposée en Argent et Graphite.

Les bracelets en silicone visibles sur les rendus confirment également la volonté de Samsung de conserver un équilibre entre usage sportif et esthétique premium. Une philosophie qui permet à la montre de s’adapter aussi bien à un entraînement sportif qu’à un contexte professionnel.

Un système de santé toujours au cœur de l’expérience

À l’arrière de la montre, peu de changements visibles semblent prévus. Le module BioActive Sensor conserve une apparence très proche de celui utilisé sur les modèles actuels. Ce capteur demeure l’un des éléments les plus importants de l’écosystème Galaxy Watch.

Selon les marchés et les réglementations locales, il permet notamment le suivi de la fréquence cardiaque, la réalisation d’électrocardiogrammes (ECG), la mesure de la composition corporelle, le suivi avancé du sommeil ou encore la surveillance de la pression artérielle dans certaines régions. Samsung semble donc privilégier l’amélioration logicielle des données collectées plutôt qu’une refonte complète du matériel.

Snapdragon Wear Elite : la véritable nouveauté

Le changement le plus important concernerait le processeur. Selon les informations disponibles, Samsung abandonnerait cette année ses puces Exynos pour adopter la nouvelle plateforme Snapdragon Wear Elite de Qualcomm. Cette transition pourrait représenter l’une des évolutions les plus significatives de la gamme depuis plusieurs années.

Gravée en 3 nanomètres, cette nouvelle puce promet une consommation énergétique réduite, des performances accrues, une meilleure réactivité de l’interface, une puissance renforcée pour les fonctions IA. L’intégration d’un NPU dédié à l’intelligence artificielle constitue également un élément stratégique.

L’intelligence artificielle comme principal moteur d’innovation

À mesure que le matériel atteint un certain niveau de maturité, les fabricants de montres connectées cherchent de nouveaux leviers de différenciation. Pour Samsung, ce levier semble désormais s’appeler intelligence artificielle.

Grâce au nouveau processeur, le Galaxy Watch 9 pourrait proposer une reconnaissance gestuelle plus avancée, des recommandations santé plus personnalisées, une meilleure analyse des habitudes quotidiennes et des interactions plus naturelles avec l’utilisateur. L’objectif est de transformer la montre en assistant personnel capable d’interpréter davantage de données localement, sans dépendre constamment du cloud.

Une stratégie de maturité plutôt que de rupture

Ces premières informations illustrent une tendance observée chez plusieurs acteurs du marché. Après plusieurs années marquées par des évolutions matérielles spectaculaires, l’innovation se déplace progressivement vers l’expérience utilisateur.

Samsung semble considérer que son design actuel est suffisamment abouti. Plutôt que de modifier profondément l’apparence de la montre, le constructeur concentre ses efforts sur les performances, l’autonomie, les algorithmes de santé et les capacités d’intelligence artificielle. Une stratégie qui pourrait s’avérer pertinente dans un marché devenu particulièrement mature.

Un lancement attendu cet été

Tous les indicateurs convergent vers une présentation lors du prochain événement Galaxy Unpacked prévu cet été. La Galaxy Watch 9 devrait accompagner les nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Fold, les nouveaux Galaxy Z Flip et possiblement le Galaxy Watch Ultra 2.

Samsung disposerait ainsi d’un écosystème complet pour mettre en avant sa vision de l’IA embarquée sur l’ensemble de ses appareils mobiles.

Une montre qui privilégie l’évolution intelligente

À ce stade, les fuites laissent entrevoir une génération moins spectaculaire visuellement mais potentiellement plus pertinente au quotidien. La Galaxy Watch 9 ne semble pas chercher à impressionner par une transformation radicale.

Au contraire, Samsung paraît privilégier une amélioration progressive de l’expérience utilisateur grâce à une plateforme plus performante et à une intégration plus profonde de l’intelligence artificielle.

Une approche qui reflète l’évolution actuelle du marché des objets connectés : l’innovation ne passe plus nécessairement par le design, mais par la capacité des appareils à comprendre et anticiper les besoins de leurs utilisateurs.