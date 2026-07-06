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Galaxy Z Fold 8 : Samsung aurait enfin éliminé le principal défaut des smartphones pliables

Galaxy Z Fold 8 : Samsung aurait enfin éliminé le principal défaut des smartphones pliables

Depuis les débuts des smartphones pliables, un détail revient systématiquement dans les critiques : la pliure visible au centre de l’écran. Si la plupart des utilisateurs finissent par s’y habituer, cette marque reste l’un des principaux freins à l’adoption de ce type d’appareil.

Bonne nouvelle, Samsung pourrait enfin avoir trouvé la solution.

Selon une nouvelle fuite, les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra bénéficieraient d’une toute nouvelle charnière permettant de réduire la pliure à un niveau jamais atteint sur un smartphone Samsung, au point de rivaliser avec les meilleurs modèles du marché.

Une nouvelle charnière pour faire disparaître la pliure

Les informations proviennent du leaker bien connu Ice Universe, souvent très fiable lorsqu’il s’agit des futurs produits Samsung. D’après lui, le constructeur sud-coréen aurait entièrement revu la conception de la charnière de ses prochains smartphones pliables.

Le résultat serait une pliure qualifiée de « haut niveau », comparable à celle du très apprécié OPPO Find N6, actuellement considéré comme l’un des smartphones pliables offrant l’écran le plus discret une fois déplié.

Toujours selon la fuite, les progrès seraient nettement plus importants que ceux observés entre les Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Fold 7.

OPPO reste aujourd’hui la référence

Si Samsung cherche à faire disparaître cette pliure, c’est notamment parce que certains concurrents ont déjà démontré qu’il était possible de fortement la réduire. Le Find N6 est régulièrement cité comme la référence actuelle. Une fois ouvert, sa pliure est presque invisible dans des conditions normales d’utilisation et devient à peine perceptible sous le doigt.

Cette amélioration n’est pas uniquement esthétique.

Une pliure moins marquée permet notamment une meilleure immersion pendant le visionnage de vidéos, moins de reflets sur l’écran, un confort accru lors du défilement des pages et une lecture plus agréable des textes et documents.

Autrement dit, l’expérience se rapproche davantage de celle d’une véritable tablette.

Samsung pourrait combiner le meilleur des deux mondes

Si Samsung atteint réellement ce niveau de finition, le constructeur pourrait reprendre un sérieux avantage sur le marché des smartphones pliables. Car au-delà du matériel, la gamme Galaxy Z Fold bénéficie déjà de plusieurs atouts :

une interface One UI parfaitement optimisée pour le multitâche

un excellent suivi logiciel avec plusieurs années de mises à jour Android

une disponibilité mondiale

un réseau de distribution et de SAV beaucoup plus développé que celui de nombreux concurrents.

Avec une pliure presque invisible, Samsung supprimerait ainsi l’un des rares domaines où Oppo conservait une avance technologique.

Une nouvelle charnière qui pourrait avoir un inconvénient

Toutefois, cette nouvelle conception ne serait pas sans compromis. Toujours selon Ice Universe, le nouveau mécanisme offrirait une ouverture et une fermeture plus fermes, mais certaines positions intermédiaires seraient moins stables qu’auparavant. Cela pourrait avoir un impact sur le Flex Mode, une fonctionnalité emblématique des Galaxy Z Fold.

Pour rappel, ce mode permet de maintenir le smartphone partiellement ouvert afin de prendre des photos sans trépied, réaliser des appels vidéo, regarder une vidéo sans support ou encore utiliser certaines applications en écran partagé.

Reste à savoir si seules quelques positions très spécifiques seraient concernées ou si le changement affecterait réellement l’expérience quotidienne.

Les Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra seraient logés à la même enseigne

Une autre bonne nouvelle concerne les différents modèles de la gamme. Certaines rumeurs laissaient entendre que Samsung réserverait sa nouvelle technologie de charnière au seul Galaxy Z Fold 8 Ultra, son futur modèle le plus haut de gamme. Cette nouvelle fuite affirme au contraire que les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra profiteraient tous les deux de cette amélioration.

Les utilisateurs n’auraient donc pas besoin d’opter pour la version la plus chère afin de bénéficier d’un écran presque dépourvu de pliure visible.

Une évolution qui pourrait convaincre les plus sceptiques

Le prix élevé n’est pas le seul obstacle à l’adoption des smartphones pliables. La présence de cette fameuse pliure centrale reste régulièrement citée parmi les principaux défauts de ces appareils.

Si Samsung parvient réellement à proposer un écran dont la marque devient quasiment imperceptible au quotidien, il pourrait franchir une étape importante dans la démocratisation de cette catégorie de smartphones.

Il faudra toutefois attendre la présentation officielle et les premiers tests indépendants pour confirmer ces promesses. Comme toujours avec les fuites, ces informations restent à prendre avec prudence jusqu’à leur officialisation par Samsung.

Une chose semble néanmoins se dessiner : la prochaine génération de Galaxy Z Fold pourrait offrir l’expérience la plus proche d’une tablette traditionnelle jamais proposée par le constructeur coréen.