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Nintendo met officiellement fin à la première génération de Switch en Europe

Nintendo met officiellement fin à la première génération de Switch en Europe

Après près de dix ans de carrière, la première génération de Nintendo Switch s’apprête à tirer sa révérence en Europe. Nintendo a confirmé qu’elle cessera la commercialisation de toute la famille Nintendo Switch « première génération » à partir de mi-février 2027.

Cette décision concerne aussi bien la Nintendo Switch classique, la Nintendo Switch Lite que la Nintendo Switch OLED. Si les joueurs pourront continuer à utiliser leur console normalement, il ne sera bientôt plus possible d’en acheter une neuve auprès des revendeurs européens ou directement sur la boutique officielle de Nintendo.

Une console qui a marqué toute une génération

Lancée en mars 2017, la Nintendo Switch a profondément transformé le marché du jeu vidéo grâce à son concept hybride permettant de jouer aussi bien sur un téléviseur qu’en mode portable.

Le succès a été immédiat. Au fil des années, Nintendo a enrichi sa gamme avec plusieurs déclinaisons : la Nintendo Switch Lite, entièrement dédiée au jeu portable, et la Nintendo Switch OLED, équipée d’un écran OLED plus qualitatif et d’un meilleur support de table.

En près de dix ans, la Switch est devenue l’une des consoles les plus vendues de l’histoire de Nintendo, avec un catalogue comprenant des titres incontournables comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons ou encore Mario Kart 8 Deluxe.

Une décision liée aux nouvelles règles européennes

Cette disparition n’est pas uniquement motivée par l’arrivée de la nouvelle génération de consoles. Elle s’inscrit également dans le cadre des nouvelles réglementations de l’Union européenne concernant les batteries des appareils électroniques portables.

À partir de 2027, les fabricants devront proposer des appareils équipés de batteries remplaçables par l’utilisateur, afin de faciliter les réparations, prolonger la durée de vie des produits et réduire les déchets électroniques.

Or, les trois modèles actuels de Nintendo Switch ne répondent pas à cette exigence.

Plutôt que de revoir complètement la conception de cette génération de consoles, Nintendo a choisi d’arrêter définitivement leur commercialisation en Europe.

La Nintendo Switch 2 sera conforme aux nouvelles normes

Nintendo a toutefois déjà confirmé que sa nouvelle génération de consoles prendra en compte cette réglementation. La Nintendo Switch 2 sera conçue avec une batterie remplaçable, conformément aux futures exigences européennes.

Cette évolution permettra non seulement de répondre aux obligations légales, mais aussi de faciliter les réparations et d’allonger la durée de vie de la console.

Les joueurs actuels n’ont rien à craindre

Cette annonce ne signifie pas la fin du support logiciel de la première Switch. Nintendo précise que les services en ligne resteront disponibles pendant encore plusieurs années. Les joueurs pourront ainsi continuer à accéder au Nintendo eShop, utiliser leur abonnement Nintendo Switch Online, télécharger leurs jeux achetés et jouer à leur bibliothèque existante sans interruption.

À ce stade, Nintendo n’a communiqué aucune date concernant un éventuel arrêt de ces services.

Il reste encore quelques mois pour en acheter une

La production des modèles actuels se poursuivra durant toute l’année 2026. Les consoles resteront donc disponibles chez les différents revendeurs européens jusqu’à l’épuisement des stocks. À partir de mi-février 2027, Nintendo cessera officiellement les livraisons vers les distributeurs ainsi que les ventes sur sa boutique en ligne.

Pour les collectionneurs ou les joueurs souhaitant acquérir une première Switch à prix réduit, les prochains mois représenteront donc probablement la dernière occasion de le faire.

Une page importante de l’histoire de Nintendo se tourne

Avec l’arrêt programmé de la Nintendo Switch originale en Europe, Nintendo clôt officiellement l’un des plus grands succès de son histoire. La console aura marqué toute une génération de joueurs grâce à son concept hybride, son immense catalogue d’exclusivités et sa longévité exceptionnelle.

Même si la Switch première génération disparaîtra progressivement des rayons, elle continuera encore pendant plusieurs années à faire vivre sa gigantesque bibliothèque de jeux. La transition est désormais pleinement engagée vers la Nintendo Switch 2, appelée à prendre le relais tout en répondant aux nouvelles exigences européennes en matière de réparabilité et de durabilité.