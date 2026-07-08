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Microsoft Teams se réinvente : une IA capable de répondre en réunion et une interface entièrement repensée

Microsoft Teams se réinvente : une IA capable de répondre en réunion et une interface entièrement repensée

Microsoft poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle dans Teams avec une série d’évolutions qui touchent aussi bien les réunions que la messagerie. L’entreprise déploie progressivement plusieurs nouveautés destinées à rendre la collaboration plus fluide, notamment un nouvel AI Facilitator capable d’intervenir pendant une réunion lorsqu’une question reste sans réponse.

À ces fonctions d’IA s’ajoutent une interface de discussion réorganisée, des notes automatiques pour les salles de réunion et plusieurs améliorations de l’expérience utilisateur.

Une IA capable d’intervenir pendant les réunions

La nouveauté la plus marquante concerne AI Facilitator, un assistant intégré aux réunions Teams. Son rôle ne se limite plus à résumer les échanges. Microsoft lui permet désormais d’analyser le déroulement d’une conversation afin de détecter certaines situations, par exemple lorsqu’une question est posée mais qu’aucun participant ne répond.

Dans ce cas, l’assistant peut proposer automatiquement une réponse générée par intelligence artificielle directement dans le chat de la réunion.

Pour enrichir ses réponses, AI Facilitator peut également effectuer des recherches sur le Web en temps réel afin de fournir des informations complémentaires lorsque cela est nécessaire.

Microsoft précise toutefois que cette fonctionnalité ne sera pas activée par défaut. Les organisateurs comme les participants disposeront d’un interrupteur unique permettant de désactiver l’ensemble des fonctions d’IA liées aux réunions. Les invités externes, en revanche, ne pourront pas modifier ce paramètre.

Des notes IA pour les réunions en présentiel

L’intelligence artificielle arrive également dans Teams Rooms sous Windows. À partir du mois d’août, les utilisateurs pourront demander à Teams de générer automatiquement des notes pendant une réunion organisée dans une salle physique.

Une simple pression sur le bouton Take Notes affichera sur un panneau latéral un résumé de la réunion ainsi qu’une liste des actions identifiées par l’IA. Ces notes pourront ensuite être synchronisées avec SharePoint, afin d’être partagées avec l’ensemble des collaborateurs.

Microsoft prévoit un déploiement général de cette fonctionnalité à partir d’octobre 2026.

Une interface de messagerie plus claire

La messagerie Teams évolue également. Microsoft introduit deux nouvelles catégories destinées à mieux organiser les conversations :

Muted, qui regroupe automatiquement les discussions mises en sourdine

Meeting, qui rassemble les conversations associées aux réunions

Cette nouvelle organisation remplace progressivement les anciens filtres dédiés aux discussions de réunion.

Par ailleurs, les fonctions de partage d’écran bénéficient désormais de leur propre espace dans l’interface, avec pour objectif de simplifier les commandes disponibles pendant les visioconférences.

Des invitations plus transparentes

Microsoft apporte aussi une amélioration discrète, mais particulièrement utile, concernant les invitations destinées aux utilisateurs externes. Jusqu’à présent, ces e-mails étaient envoyés depuis une adresse générique de type no-reply, ce qui pouvait parfois susciter des doutes sur leur authenticité.

Désormais, les invitations afficheront directement l’adresse de la personne ayant envoyé la demande. Les destinataires pourront ainsi identifier immédiatement leur interlocuteur et répondre directement au message si nécessaire.

Le déploiement de cette évolution devrait être achevé d’ici la fin du mois de juillet.

Microsoft poursuit sa transformation de Teams

Avec cette série de nouveautés, Microsoft confirme une orientation de plus en plus nette : faire de Teams un véritable environnement de collaboration assisté par intelligence artificielle.

Après les résumés automatiques, les transcriptions et Copilot, l’entreprise expérimente désormais des assistants capables de participer activement aux échanges, de générer des réponses et d’organiser automatiquement les informations produites pendant les réunions.

L’équilibre restera toutefois essentiel. En laissant ces fonctionnalités désactivées par défaut et en permettant aux utilisateurs de les contrôler, Microsoft cherche à préserver la confiance des entreprises tout en accélérant l’adoption de l’IA dans les outils de travail collaboratif.