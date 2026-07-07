Accueil » Galaxy Z Slide : Samsung préparerait son premier smartphone à écran enroulable pour 2028

Galaxy Z Slide : Samsung préparerait son premier smartphone à écran enroulable pour 2028

Galaxy Z Slide : Samsung préparerait son premier smartphone à écran enroulable pour 2028

Après avoir popularisé les smartphones pliants, Samsung semble déjà regarder au-delà du format Fold. D’après plusieurs indiscrétions venues de Corée du Sud, le géant sud-coréen accélérerait le développement de son premier smartphone à écran enroulable, un appareil capable de passer d’un format compact à une surface proche d’une tablette d’un simple glissement.

Un lancement qui viserait 2028

Selon le média sud-coréen Maeil Business, Samsung Display intensifierait actuellement ses travaux sur la technologie des écrans enroulables afin de commercialiser un premier modèle au cours du premier semestre 2028.

L’appareil serait provisoirement connu sous le nom de Galaxy Z Slide, même si cette appellation n’a évidemment rien d’officiel à ce stade. Certaines rumeurs évoquent également une seconde génération qui pourrait voir le jour aux alentours de 2030.

Si ce calendrier se confirme, Samsung disposerait encore de près de deux années pour finaliser une technologie particulièrement complexe avant son arrivée sur le marché.

Un écran capable de passer du smartphone à la tablette

Les premières indiscrétions décrivent un appareil équipé d’un écran pouvant atteindre environ 10 pouces une fois entièrement déployé. Le panneau afficherait un format 16:9 avec une densité avoisinant 440 pixels par pouce, offrant ainsi une surface adaptée aussi bien au multitâche qu’au visionnage de contenus vidéo ou à la productivité mobile.

Contrairement aux smartphones pliants actuels, l’écran ne se replie pas sur une charnière. Il s’enroule à l’intérieur du châssis grâce à un mécanisme motorisé ou mécanique, permettant d’agrandir progressivement la surface d’affichage sans créer de pli visible au centre de la dalle.

Un défi technique bien plus complexe que les smartphones pliants

Si Samsung maîtrise désormais les écrans pliables, les modèles enroulables représentent une toute autre catégorie de défis. Le panneau OLED doit pouvoir s’enrouler et se dérouler des milliers de fois tout en conservant une parfaite planéité. Les ingénieurs doivent également concevoir un système de rouleaux, de rails et de couches de protection suffisamment précis pour éviter toute déformation, ondulation ou perte de rigidité.

Le tout doit rester suffisamment fin pour conserver un format de smartphone traditionnel lorsqu’il est replié.

Autrement dit, la prouesse mécanique est probablement encore plus complexe que celle des Galaxy Z Fold actuels.

Samsung prépare le terrain depuis plusieurs années

Cette stratégie n’arrive pas par surprise. Samsung Display présente régulièrement des concepts d’écrans extensibles lors des grands salons technologiques. Au CES 2023, le constructeur avait dévoilé le Flex Hybrid, un prototype combinant un écran pliable et une partie coulissante.

Quelques mois plus tard, lors du SID Display Week, Samsung impressionnait encore avec le Rollable Flex, capable de faire passer une dalle d’environ 49 mm à plus de 254 mm de largeur, soit un facteur d’extension supérieur à cinq.

Ces démonstrations laissent penser que les travaux dépassent désormais le simple stade expérimental.

Une réponse à un marché des pliables devenu plus concurrentiel

Cette accélération intervient également dans un contexte où Samsung cherche à préserver son avance technologique. Selon les données d’Omdia, la part de marché de Samsung Display dans les panneaux destinés aux smartphones pliants serait passée d’environ 41,8 % au quatrième trimestre 2025 à 27 % au premier trimestre 2026, signe que la concurrence s’intensifie.

Les fabricants chinois multiplient désormais les innovations dans le secteur des appareils pliables, tandis qu’Apple devrait faire son entrée sur ce marché avec son premier iPhone pliant.

Dans ce contexte, un smartphone enroulable offrirait à Samsung une nouvelle vitrine technologique et lui permettrait de reprendre une longueur d’avance sur le segment premium.

Une nouvelle étape dans l’évolution du smartphone

Si le Galaxy Z Slide devient réalité, il pourrait représenter une évolution plus naturelle encore que les smartphones pliants. L’idée est séduisante : conserver un appareil suffisamment compact pour tenir dans une poche tout en offrant, à la demande, une surface proche d’une tablette sans charnière centrale ni pli apparent.

Reste désormais à transformer cette promesse technologique en produit commercial fiable. À près de deux ans d’un lancement supposé, Samsung dispose encore du temps nécessaire pour perfectionner un mécanisme qui devra convaincre autant par sa robustesse que par son ergonomie.

Une chose est certaine : après les smartphones pliants, l’industrie semble déjà préparer la prochaine révolution des écrans mobiles.