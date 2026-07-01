Samsung préparerait une véritable seconde génération de sa montre connectée la plus haut de gamme. D’après une nouvelle fuite, la Galaxy Watch Ultra 2 profiterait d’améliorations notables en matière d’affichage, d’autonomie et de robustesse, tandis que les prochains Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 gagneraient également en puissance de charge.

Une véritable évolution pour la Galaxy Watch Ultra

Contrairement à 2025, où Samsung s’était contenté d’une évolution plus discrète de sa gamme Ultra, le constructeur sud-coréen préparerait cette année une Galaxy Watch Ultra 2 nettement plus ambitieuse.

Le leaker réputé Ice Universe affirme sur Weibo que la future montre bénéficierait de plusieurs améliorations matérielles importantes, à commencer par son écran.

Selon cette fuite, la Galaxy Watch Ultra 2 atteindrait une luminosité maximale de 5 000 nits, contre 3 000 nits sur la génération actuelle. Une telle progression améliorerait considérablement la lisibilité en plein soleil et placerait la montre parmi les modèles les plus lumineux du marché.

Une autonomie en forte hausse grâce à une batterie plus généreuse

L’autre évolution majeure concernerait la batterie. Samsung intégrerait une batterie de 800 mAh, contre 590 mAh sur la première Galaxy Watch Ultra.

À titre de comparaison, le modèle actuel est annoncé avec jusqu’à 60 heures d’autonomie lorsque l’affichage permanent (Always-On Display) est activé. Si cette capacité supplémentaire se confirme, la future montre pourrait offrir un gain d’autonomie significatif, un point devenu essentiel pour les utilisateurs sportifs et les amateurs d’activités en extérieur.

Une résistance encore plus poussée

Samsung renforcerait également la robustesse de sa montre. Alors que la Galaxy Watch Ultra actuelle dispose déjà d’une certification IP68, la prochaine génération passerait à la norme IP69K.

Cette certification représente le plus haut niveau de protection de la norme IP. Elle garantit une résistance totale à la poussière ainsi qu’à des jets d’eau à haute pression et haute température, une caractéristique généralement réservée aux équipements industriels.

Pour une montre destinée aux environnements exigeants, ce serait un argument de poids face à une concurrence toujours plus active sur le segment des montres outdoor premium.

Les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 également concernés

Ice Universe évoque également plusieurs nouveautés concernant les prochains smartphones pliables de Samsung. Les Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra adopteraient enfin une charge rapide de 45 W, une évolution attendue depuis plusieurs générations.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra profiterait également d’un écran encore plus lumineux avec un pic annoncé de 3 600 nits, contre 2 600 nits sur le Galaxy Z Fold 7.

Ces améliorations s’inscrivent dans la stratégie de Samsung visant à renforcer la compétitivité de sa gamme pliable face à des concurrents comme Honor, Vivo ou OPPO, qui misent désormais sur des batteries plus imposantes, des écrans plus lumineux et des charges toujours plus rapides.

Un lancement attendu lors du prochain Galaxy Unpacked

Samsung n’a pas encore officialisé la date de son prochain événement Galaxy Unpacked.

Cependant, plusieurs sources évoquent une présentation prévue le 22 juillet, au cours de laquelle la marque devrait dévoiler simultanément ses nouveaux smartphones pliants et sa nouvelle génération de montres connectées.

Comme toujours avec ce type de fuite, ces informations restent à prendre avec prudence jusqu’à leur confirmation officielle. Néanmoins, si elles se vérifient, la Galaxy Watch Ultra 2 pourrait représenter la mise à niveau la plus importante de la gamme depuis son lancement, avec un accent clair mis sur la visibilité, l’endurance et la durabilité.