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OnePlus 16T : un smartphone compact avec Snapdragon 8 Elite Gen 6 en préparation

OnePlus 16T : un smartphone compact avec Snapdragon 8 Elite Gen 6 en préparation

Les dernières semaines ont laissé penser que OnePlus prenait ses distances avec le segment des smartphones compacts premium. Plusieurs sources affirmaient en effet que le OnePlus 15s, attendu comme une déclinaison internationale du OnePlus 15T lancé en Chine, aurait finalement été annulé pour certains marchés, notamment l’Inde.

Cette décision pouvait être interprétée comme un recul stratégique face à un segment encore relativement niche. Pourtant, de nouvelles informations venues de Chine suggèrent que OnePlus n’a pas abandonné cette catégorie de produits.

Au contraire, la marque travaillerait déjà sur une nouvelle génération de smartphone compact orienté performances, susceptible de prendre la relève dans les années à venir.

Le OnePlus 16T apparaît dans les premières fuites

Selon le leaker bien connu Digital Chat Station, OnePlus développe actuellement un nouveau smartphone compact axé sur les performances. Le nom commercial n’a pas été explicitement mentionné, mais plusieurs observateurs estiment qu’il pourrait s’agir du futur OnePlus 16T, successeur direct du OnePlus 15T dévoilé en Chine plus tôt cette année.

Même si le projet en serait encore à une phase relativement précoce, le développement progresserait normalement selon la source.

Un calendrier qui laisse envisager une présentation potentielle au cours du premier trimestre 2027, dans la continuité du lancement du OnePlus 15T intervenu en mars 2026.

Un format compact, mais des ambitions de flagship

L’un des principaux attraits du futur appareil résiderait dans son équilibre entre dimensions contenues et performances haut de gamme. La fuite évoque un écran plat de 6,3 pouces, un format devenu relativement rare dans un marché dominé par des smartphones dépassant fréquemment les 6,7 pouces. Ce choix permettrait à OnePlus de répondre à une demande persistante d’utilisateurs recherchant un appareil plus facile à manipuler au quotidien sans sacrifier la puissance.

Le panneau afficherait également un taux de rafraîchissement particulièrement élevé, même si aucune valeur précise n’a encore été mentionnée.

Cette combinaison pourrait séduire aussi bien les amateurs de productivité mobile que les joueurs à la recherche d’un smartphone compact mais performant.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 au cœur du projet

Côté performances, OnePlus viserait directement le segment premium. Le futur modèle serait actuellement testé avec le Snapdragon 8 Elite Gen 6, la prochaine génération de processeurs haut de gamme de Qualcomm. Cette puce devrait être produite selon un procédé de gravure en 2 nanomètres, une évolution majeure qui promet à la fois des gains de puissance et une meilleure efficacité énergétique.

Pour un smartphone compact, ce type de plateforme représenterait un argument particulièrement fort. Historiquement, les appareils de petite taille ont souvent dû faire des compromis sur le refroidissement ou les performances afin de maîtriser la consommation énergétique.

Les progrès attendus des futures générations de puces pourraient justement permettre de réduire ces contraintes.

OnePlus prépare-t-il un retour mondial ?

La question la plus importante concerne désormais la disponibilité du futur appareil hors de Chine. L’éventuelle annulation du OnePlus 15s a alimenté les doutes sur la volonté du constructeur de proposer des modèles compacts à l’international.

Cependant, rien n’indique aujourd’hui que cette stratégie sera reconduite pour la prochaine génération.

Si le OnePlus 16T voit effectivement le jour en Chine, il pourrait servir de base à un éventuel OnePlus 16s destiné à certains marchés mondiaux, selon une stratégie déjà utilisée par la marque par le passé.

Tout dépendra probablement de l’accueil réservé aux smartphones compacts premium au cours des prochains mois.

Le marché redécouvre l’intérêt des formats compacts

L’existence même de ce projet illustre une évolution intéressante de l’industrie mobile. Pendant plusieurs années, les constructeurs ont privilégié des écrans toujours plus grands afin de répondre aux usages multimédias et à la consommation de contenu. Mais, une partie des utilisateurs continue de réclamer des appareils plus maniables, capables d’offrir une expérience haut de gamme sans atteindre les dimensions imposantes des flagships traditionnels.

Apple avec l’iPhone Pro, Samsung avec certains Galaxy S et plusieurs fabricants chinois ont progressivement compris qu’un segment compact premium pouvait exister à condition de ne pas imposer de compromis majeurs sur les performances.

OnePlus semble vouloir s’inscrire dans cette tendance.

Une catégorie qui mérite encore sa place

Même si le futur OnePlus 16T reste encore entouré de nombreuses inconnues, son développement présumé montre que la marque continue d’explorer l’idée d’un smartphone performant dans un format plus contenu.

À mesure que les technologies de refroidissement, les batteries et les processeurs gagnent en efficacité, les contraintes qui limitaient autrefois les smartphones compacts s’estompent progressivement.

Le véritable défi ne sera peut-être plus technique, mais commercial : convaincre les utilisateurs qu’un appareil plus petit peut offrir la même expérience premium qu’un modèle grand format.