Et si l’intelligence artificielle pouvait traduire une conversation sans connexion Internet ? C’est précisément la démonstration que vient de faire Google avec Gemma Translator, un prototype capable de traduire la voix en temps réel directement sur un appareil portable, sans passer par le cloud.

Développé autour du modèle ouvert Gemma 4 E2B et conçu en collaboration avec Antigravity, ce projet illustre une nouvelle direction pour l’IA : des modèles suffisamment performants pour fonctionner localement sur un matériel compact, peu coûteux et totalement autonome.

Une IA qui traduit sans dépendre d’Internet

Contrairement aux services de traduction traditionnels, qui envoient les requêtes vers des serveurs distants, Gemma Translator effectue l’intégralité du traitement directement sur l’appareil. Le prototype repose sur un Raspberry Pi 5, associé à un microphone, un haut-parleur et un boîtier imprimé en 3D. L’ensemble forme un traducteur autonome capable d’écouter une conversation, de la traiter avec l’intelligence artificielle et de restituer la traduction sans nécessiter la moindre connexion réseau.

Cette approche offre plusieurs avantages.

L’absence de traitement dans le cloud réduit naturellement la latence, rendant les échanges plus fluides, tout en renforçant la confidentialité, puisque les conversations ne quittent jamais l’appareil.

Une solution pensée pour la mobilité et la confidentialité

Le fonctionnement local ouvre de nouvelles perspectives d’utilisation. Les voyageurs pourraient bénéficier d’un traducteur fonctionnel dans des zones dépourvues de couverture réseau, tandis que les entreprises, les administrations ou les professionnels manipulant des informations sensibles conserveraient un contrôle total sur leurs données.

Cette architecture répond également à un enjeu de souveraineté numérique de plus en plus présent dans les projets d’intelligence artificielle : exécuter les modèles directement sur les terminaux afin de limiter les échanges avec les infrastructures cloud.

Google montre ainsi que des modèles compacts peuvent désormais accomplir des tâches complexes sans dépendre de puissants centres de données.

Gemma illustre l’évolution des modèles IA

Ce prototype repose sur Gemma 4 E2B, l’un des modèles ouverts les plus légers développés par Google. Son objectif n’est pas de rivaliser avec les grands modèles utilisés dans les centres de calcul, mais de proposer un excellent compromis entre performances, consommation énergétique et capacité d’exécution sur du matériel grand public.

Cette démonstration illustre une tendance qui se dessine dans toute l’industrie : rendre les modèles suffisamment efficaces pour fonctionner directement sur des ordinateurs, des smartphones ou des appareils embarqués.

À mesure que ces modèles gagnent en efficacité, les usages ne dépendront plus systématiquement d’une connexion permanente aux services cloud.

Un aperçu de la prochaine génération d’assistants IA

Google ne présente pas Gemma Translator comme un futur produit commercial. Le projet sert avant tout de vitrine technologique afin de démontrer les possibilités offertes par les modèles IA exécutés en local.

Les applications potentielles sont pourtant nombreuses : traducteurs de voyage, outils d’accessibilité, équipements éducatifs, dispositifs destinés aux équipes de secours ou encore solutions professionnelles utilisées dans des environnements où Internet est indisponible ou fortement restreint.

Au-delà du simple traducteur, cette démonstration révèle une évolution stratégique plus profonde.

Après plusieurs années dominées par les infrastructures cloud et les gigantesques centres de calcul, une partie de l’innovation en intelligence artificielle pourrait désormais se déplacer vers des appareils capables de fonctionner de manière totalement autonome. Une IA plus discrète, plus rapide et davantage respectueuse de la confidentialité, qui accompagne l’utilisateur partout sans dépendre d’une connexion permanente.