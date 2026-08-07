Le projet Googlebook continue de prendre forme. Après les premières fuites concernant ASUS et Lenovo, un nouvel indice laisse penser que Dell rejoindra également l’écosystème des futurs ordinateurs portables propulsés par la plateforme de Google. Plus intéressant encore, le constructeur américain miserait sur l’une de ses gammes les plus prestigieuses : XPS.

Si ces informations se confirment, Googlebook pourrait rapidement s’imposer comme bien plus qu’une simple alternative aux Chromebook, en séduisant aussi le segment premium des PC ultraportables.

Un Dell XPS 13 apparaît dans les premiers benchmarks

Selon les découvertes de ChromeUnboxed, plusieurs entrées repérées sur Geekbench font référence à un appareil inédit baptisé Dell XPS 13 (DX13267). Ce modèle serait associé à une carte mère portant le nom de code Mica, déjà aperçue dans le code source de Chromium en lien avec les futurs appareils Googlebook équipés de processeurs Qualcomm.

Les fichiers mentionnent également des versions de développement d’Android 17 Desktop, renforçant les spéculations autour d’Aluminium OS, le futur système d’exploitation de Google destiné aux ordinateurs personnels.

Même si ces informations restent issues de versions de test, elles dessinent progressivement les contours d’un écosystème bien plus ambitieux que les Chromebook traditionnels.

Un Snapdragon X Elite au cœur de la machine

Les premiers éléments techniques évoquent une configuration résolument haut de gamme. Le futur XPS 13 serait animé par une puce Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100), accompagnée de 16 ou 32 Go de mémoire LPDDR5X.

La partie affichage ne serait pas en reste avec une dalle OLED tactile de 13,4 pouces affichant une définition de 2 880 × 1 800 pixels. Le reste de la fiche technique comprendrait le Wi-Fi 7, le Bluetooth ainsi que deux ports USB-C, dans la continuité de la philosophie minimaliste des derniers modèles XPS.

Les résultats Geekbench aperçus affichent environ 2 200 points en monocœur et plus de 9 500 points en multicœur. Des chiffres qui doivent toutefois être interprétés avec prudence, les prototypes fonctionnant généralement avec des logiciels encore inachevés et les bases de données de benchmarks pouvant être manipulées.

Le choix du nom XPS n’a rien d’anodin

Au-delà des caractéristiques techniques, c’est surtout le choix de la marque qui retient l’attention. Depuis plus de deux décennies, XPS représente chez Dell la vitrine technologique du constructeur. Cette gamme concentre traditionnellement les modèles les plus premium, tant sur le plan du design que des performances.

Si Dell décide effectivement d’apposer ce nom sur un Googlebook, cela traduirait une véritable confiance dans la nouvelle plateforme développée par Google.

L’entreprise ne réserverait donc plus XPS aux seuls PC Windows, mais l’utiliserait également pour inaugurer une nouvelle génération de machines basées sur Aluminium OS.

Googlebook veut concurrencer Windows… autrement

Les différentes fuites publiées ces dernières semaines convergent vers une même stratégie. Google ne chercherait plus uniquement à faire évoluer ChromeOS, mais à proposer une plateforme pensée dès l’origine pour les processeurs ARM modernes, avec une interface de bureau inspirée d’Android et une intégration poussée de Gemini et des services d’intelligence artificielle.

Les premiers partenaires présumés — ASUS, Lenovo et désormais Dell — montrent que Google vise directement le marché des ordinateurs portables haut de gamme, un segment dominé aujourd’hui par Windows et les MacBook d’Apple.

L’utilisation de puces Snapdragon X Elite s’inscrit également dans cette volonté de proposer des machines capables d’offrir une excellente autonomie tout en exécutant localement des fonctionnalités d’IA de plus en plus avancées.

Une nouvelle étape pour l’écosystème Google

Pour l’heure, Google n’a confirmé ni l’existence de ce Dell XPS 13, ni celle de Googlebook. Néanmoins, la multiplication des références dans Chromium, des fuites matérielles et des prototypes aperçus dans les bases de données techniques donne de plus en plus de crédibilité au projet.

Si Dell choisit effectivement de lancer un XPS sous Googlebook, il s’agirait d’un signal fort pour toute l’industrie. Le constructeur placerait alors la future plateforme de Google au même niveau que ses ordinateurs les plus emblématiques, confirmant que l’entreprise de Mountain View prépare bien plus qu’une simple évolution des Chromebook.