Nothing ne compte visiblement pas ralentir son rythme. Alors que des rumeurs annonçaient récemment un possible retrait de plusieurs marchés, la jeune marque britannique affiche désormais des ambitions bien plus offensives. Son objectif : doubler son catalogue de smartphones dès 2027 et accélérer son développement à l’international.

Une stratégie qui intervient pourtant dans un contexte peu favorable, marqué par la hausse continue du coût des composants électroniques et une concurrence toujours plus féroce.

Après les rumeurs de repli, Nothing affiche ses ambitions

Il y a quelques semaines, plusieurs fuites évoquaient un retrait progressif de Nothing de certains marchés. Ces informations avaient rapidement été démenties par les dirigeants de l’entreprise, qui avaient laissé entendre que la société explorait au contraire de nouvelles catégories de produits.

Cette orientation vient désormais d’être confirmée par Akis Evangelidis, cofondateur de Nothing, lors d’un entretien accordé à Times Now.

Selon lui, la marque prévoit une expansion importante de son activité dès 2027, avec une présence renforcée en Inde, l’un de ses marchés prioritaires, mais aussi aux États-Unis.

Six smartphones en une année ?

Toutefois, l’information la plus marquante concerne la feuille de route mobile de Nothing. En 2026, le constructeur a lancé trois smartphones : le Nothing Phone (4a), le Nothing Phone (4a) Pro et le Nothing Phone (4b). Pour 2027, l’objectif est clairement affiché : doubler ce portefeuille.

Sans dévoiler les modèles concernés, Akis Evangelidis confirme que Nothing souhaite proposer une gamme beaucoup plus large afin de répondre à davantage de segments du marché. Cette stratégie pourrait voir apparaître des modèles plus accessibles, mais également des appareils premium capables de concurrencer directement les références de Samsung, Google ou Xiaomi.

Une stratégie d’écosystème plus que de volume

L’expansion ne concernerait pas uniquement les smartphones. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs évoquent l’arrivée d’une première montre connectée Nothing. Le constructeur n’a pas confirmé ce projet, mais son cofondateur reconnaît que plusieurs nouveaux produits sont prévus afin d’élargir l’écosystème de la marque.

Nothing promet également de nouveaux lancements dès le troisième trimestre 2026, sans préciser les catégories concernées.

Cette approche rappelle celle adoptée par plusieurs fabricants chinois : multiplier les appareils connectés afin de fidéliser les utilisateurs autour d’un environnement logiciel cohérent plutôt que d’un simple smartphone.

Le véritable défi : exister face aux géants

L’ambition de Nothing est réelle, mais le contexte du marché reste particulièrement exigeant. Selon les dernières analyses de Counterpoint Research, Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo et OPPO continuent de concentrer l’essentiel des ventes mondiales. Nothing demeure aujourd’hui intégré dans la catégorie des autres constructeurs, avec une part de marché encore marginale.

Multiplier les références constitue une étape logique pour toucher davantage de consommateurs, mais cette stratégie comporte également des risques.

Une gamme plus large implique davantage d’investissements en recherche et développement, un support logiciel plus complexe et une logistique plus lourde. À cela s’ajoute la hausse du prix des composants, qui pèse déjà sur l’ensemble de l’industrie.

Une identité forte ne suffira plus

Depuis sa création, Nothing s’est différenciée grâce à un design immédiatement reconnaissable et à son interface Glyph, devenue sa signature visuelle. Mais, à mesure que le marché se densifie, l’esthétique seule ne constitue plus un avantage compétitif suffisant.

La prochaine étape pour le constructeur sera de démontrer sa capacité à innover sur des aspects plus stratégiques : intelligence artificielle, photographie, autonomie, performances ou encore intégration entre les différents appareils de son écosystème.

L’année 2027 pourrait ainsi marquer un véritable tournant pour Nothing. Plus qu’une simple augmentation du nombre de modèles, cette offensive révélera si la jeune marque possède les ressources nécessaires pour passer du statut de constructeur atypique à celui d’acteur durable du marché mondial des smartphones.