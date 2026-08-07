Apple prépare l’une des plus importantes évolutions matérielles de l’iPhone depuis plusieurs années. Avec la puce A20 Pro, gravée en 2 nm par TSMC et accompagnée d’une toute nouvelle architecture d’intégration mémoire, les iPhone 18 Pro promettent un bond significatif en performances et en efficacité énergétique.

Mais cette avancée technologique pourrait avoir un coût immédiat : une pénurie mondiale de mémoire DRAM ralentirait déjà la production, au point de retarder l’assemblage des futurs smartphones haut de gamme d’Apple.

Une nouvelle architecture pour libérer les performances

Au cœur de cette génération figure la puce A20 Pro, qui devrait inaugurer le procédé de gravure 2 nm de TSMC, succédant à la technologie 3 nm actuelle. Selon les estimations de l’industrie, cette évolution pourrait offrir jusqu’à 15 % de performances supplémentaires ou réduire la consommation énergétique d’environ 30 %, selon les charges de travail.

Mais, la véritable révolution se situerait ailleurs.

Apple abandonnerait le packaging InFO-PoP, utilisé depuis plusieurs générations, au profit de la technologie Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM). Contrairement à l’ancienne méthode, où la mémoire était empilée directement au-dessus du processeur, WMCM intègre processeur et mémoire au niveau même du wafer de silicium. Cette approche réduit les distances de communication entre les différents composants, améliore la bande passante mémoire et limite la dissipation thermique.

La pénurie de DRAM bloque déjà la production

Toutefois, cette architecture présente une contrainte majeure. Pour assembler un module WMCM, les puces mémoire doivent être disponibles dès la phase de fabrication. Or, selon le journaliste taïwanais Tim Culpan, Apple peine actuellement à sécuriser suffisamment de modules DRAM.

Résultat : des wafers déjà gravés chez TSMC s’accumuleraient en attente de mémoire compatible, empêchant leur assemblage final. Le volume concerné serait loin d’être anecdotique. Selon ces informations, près d’un milliard de dollars de puces Apple seraient actuellement immobilisés dans les usines de TSMC en attendant l’arrivée des composants mémoire.

Cette situation repousserait également les opérations d’assemblage des cartes mères, réalisées notamment par Foxconn et BYD, avec un effet domino sur la production finale des iPhone.

Des stocks limités au lancement de l’iPhone 18

Apple prévoirait de produire environ 200 millions d’iPhone 18 au cours du cycle commercial de cette génération. Le futur iPhone Ultra pliable représenterait moins de 10 % de ce volume, tandis que les iPhone 18 et iPhone 18 Pro se partageraient l’essentiel des capacités de production.

Si les difficultés d’approvisionnement persistent, les premiers stocks disponibles lors du lancement pourraient être particulièrement limités, notamment pour les modèles Pro qui utilisent cette nouvelle plateforme matérielle.

Un scénario déjà observé lors de précédents lancements d’Apple, mais qui pourrait ici être amplifié par les tensions actuelles sur le marché mondial de la mémoire.

Une mémoire LPDDR6 pour accompagner l’IA

Les changements ne concernent pas uniquement le packaging. Les premières fuites évoquent également l’arrivée de la mémoire LPDDR6 avec une interface 96 bits, en remplacement de la LPDDR5X utilisée jusqu’à présent. Cette évolution offrirait une bande passante nettement supérieure, un élément devenu essentiel pour les traitements liés à l’intelligence artificielle.

CPU, GPU, Neural Engine et mémoire fonctionneraient ainsi dans un environnement beaucoup plus intégré, capable d’accélérer les calculs tout en limitant la consommation énergétique.

Cette architecture devrait également améliorer les performances soutenues lors des longues sessions de jeu, du montage vidéo ou des futures fonctions avancées d’Apple Intelligence.

Apple joue une carte technologique ambitieuse

Au-delà des performances pures, cette transition illustre la stratégie d’Apple. Alors que les processeurs Snapdragon, Dimensity ou Tensor ont considérablement réduit l’écart avec les puces Apple ces dernières années, Cupertino semble vouloir reprendre une longueur d’avance grâce à une refonte complète de l’architecture interne de ses iPhone.

Le passage au 2 nm, combiné au packaging WMCM et à la LPDDR6, ne représente pas une simple évolution incrémentale : il s’agit d’une modernisation profonde de la plateforme matérielle qui alimentera les futurs usages liés à l’intelligence artificielle embarquée.

Reste désormais une inconnue majeure : la disponibilité des composants mémoire. Si Apple ne parvient pas à sécuriser suffisamment de DRAM dans les prochains mois, cette avancée technologique pourrait être éclipsée par des ruptures de stock dès les premières semaines de commercialisation.