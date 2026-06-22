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GTA 6 : une fuite révèle un nouvel acteur du casting et un mystérieux personnage nommé Ellis

GTA 6 : une fuite révèle un nouvel acteur du casting et un mystérieux personnage nommé Ellis

À quelques mois seulement de la sortie très attendue de Grand Theft Auto VI, chaque nouvelle information liée au jeu déclenche une vague d’analyses au sein de la communauté. Entre les rumeurs autour d’une éventuelle troisième bande-annonce, les discussions sur la date de précommande et les moindres détails cachés dans les visuels officiels, les fans scrutent désormais un autre terrain particulièrement sensible : le casting.

La dernière découverte en date concerne un acteur déjà impliqué dans plusieurs productions majeures du jeu vidéo et de l’animation. Une simple ligne sur un CV professionnel a suffi à alimenter de nouvelles théories autour de l’univers de GTA 6.

Brett Gipson associé à un personnage nommé Ellis

L’acteur Brett Gipson, récemment annoncé dans le rôle de Sabretooth pour le futur jeu vidéo Marvel’s Wolverine, se retrouve au centre de l’attention. Des internautes ont repéré une référence à GTA 6 dans son portfolio professionnel. Selon cette mention, Gipson participerait au projet de Rockstar Games en incarnant un personnage secondaire nommé « Ellis ».

Aucune autre information n’accompagne cette mention, mais cela n’a pas empêché les spéculations de se multiplier.

Certains joueurs imaginent déjà un lien potentiel avec Jamie Ellis, un utilisateur fictif du réseau social LifeInvader apparu dans Grand Theft Auto V. Bien qu’aucune preuve ne vienne étayer cette théorie, le simple partage du nom « Ellis » a suffi à déclencher de nombreuses discussions.

Un CV qui intrigue les fans

L’intérêt porté à cette découverte s’explique également par le parcours de Brett Gipson. En plus de son rôle dans Marvel’s Wolverine, son CV mentionne des participations à plusieurs projets très attendus, notamment Borderlands 4, Stranger Things : Tales from » 85 et La franchise Contra.

Cette expérience renforce la crédibilité de la fuite, même si aucun élément officiel n’a encore été confirmé par Rockstar.

Comme à son habitude, le studio conserve un niveau de confidentialité particulièrement élevé autour de son prochain blockbuster. Malgré deux bandes-annonces ayant battu de nombreux records d’audience, une grande partie des personnages secondaires du jeu demeure inconnue.

Qui est réellement Ellis ?

C’est précisément cette absence d’informations qui nourrit l’imagination des joueurs. Pour l’instant, personne ne sait si Ellis jouera un rôle important dans l’histoire principale ou s’il apparaîtra simplement dans une mission secondaire. Certaines théories évoquent déjà un personnage lié aux activités criminelles de Jason et Lucia, tandis que d’autres imaginent une présence plus discrète au sein des nombreuses rencontres aléatoires qui caractérisent traditionnellement la série GTA.

Rockstar est réputé pour peupler ses mondes ouverts de personnages mémorables, même lorsqu’ils n’occupent qu’un temps d’écran limité. Il n’est donc pas impossible qu’un simple personnage secondaire suscite autant de curiosité avant la sortie du jeu.

Un casting encore largement entouré de mystère

Cette nouvelle fuite vient s’ajouter à une liste déjà conséquente de suppositions concernant les acteurs derrière les personnages principaux de GTA 6. Plusieurs observateurs estiment notamment que Lucia Caminos serait interprétée par Manni L. Perez, Jason Duval serait incarné par Dylan Rourke et Raul Batista pourrait être joué par Óscar Jaenada.

Toutefois, aucune de ces informations n’a été officiellement validée par Rockstar Games.

Une attente qui ne cesse de grandir

Chaque nouvelle fuite, même mineure, rappelle l’ampleur de l’attente entourant GTA 6. Prévu comme l’un des lancements les plus importants de l’histoire du jeu vidéo, le titre continue de monopoliser l’attention de la communauté plusieurs mois avant sa sortie.

Reste désormais à savoir si Rockstar choisira de dévoiler davantage d’informations à travers une troisième bande-annonce, une présentation de gameplay ou simplement au compte-gouttes jusqu’au lancement officiel.

Une chose est sûre : tant que le studio gardera le silence, la moindre ligne sur un CV ou le moindre indice caché dans une image continuera d’alimenter les théories des joueurs du monde entier.