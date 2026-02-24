Accueil » OnePlus 15s : Le flagship compact est de retour avec une batterie de 7 500 mAh

Les « petits flagships » sont devenus l’obsession paradoxale de 2026 : tout le monde en réclame, peu de marques arrivent à les stabiliser sans compromis douloureux. Chez OnePlus, le OnePlus 15s, successeur pressenti du OnePlus 13s, en est l’exemple parfait : annoncé comme « presque annulé » pour l’Inde il y a quelques semaines, il serait de nouveau en développement, selon la même source qui avait refroidi l’enthousiasme.

OnePlus 15s : Un retour… mais « avec des optiques changées »

Le tipster Yogesh Brar affirme que le OnePlus 15s est « de retour sur le calendrier », tout en précisant un point clé : les optiques ont changé — sans détailler ce que OnePlus modifie exactement.

Ce flou est important : « le changement d’optiques » peut vouloir dire un capteur principal différent, une nouvelle focale, un autre module téléobjectif… ou même un changement de philosophie (ex : retour d’un ultra grand-angle, ou remplacement d’un télé). Pour l’instant, on ne peut que croiser cette phrase avec les rumeurs autour du modèle « cousin » attendu en Chine : le OnePlus 15T.

Le contexte : le OnePlus 15s serait basé sur le OnePlus 15T (Chine)

Les rumeurs sur le OnePlus 15T évoquent un compact musclé autour d’un écran d’environ 6,32 pouces OLED 1,5K avec un 165 Hz, une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, jusqu’à 16 Go de LPDDR5x, jusqu’à 1 To de stockage, et surtout une énorme batterie (ordre de grandeur d’environ 7 500 mAh avec une charge rapide filaire de 100 W et une charge sans fil.

Sur la photo, certaines fuites suggèrent un duo capteur principal + téléobjectif (et potentiellement sans ultra grand-angle), avec des incertitudes sur le capteur principal (50 mégapixels ou 200 mégapixels selon les versions de la rumeur).

Ce que « changement d’optique » peut impliquer (hypothèse raisonnable, pas un fait)

Si OnePlus veut différencier un OnePlus 15s destiné à l’Inde (et à d’autres marchés) d’un OnePlus 15T chinois, le scénario le plus crédible est une régression ou un rééquilibrage :

capteur principal de 50 mégapixels au lieu d’un 200 mégapixels sur le 15T, ou

retour d’un ultra grand-angle sur le OnePlus 15s pour une polyvalence « grand public », ou

téléobjectif différent (moins ambitieux), pour tenir le prix et la compacité.

Mais tant que Brar ne précise pas, ce ne sont que des lectures possibles.

Un calendrier brouillé chez OnePlus (Nord 6 repoussé, silence depuis le 15R)

Ce retour du OnePlus 15s arrive dans un contexte où OnePlus donne l’impression de réorganiser son planning. Brar a aussi indiqué que le OnePlus Nord 6 aurait glissé vers avril (au lieu de mars).

Et côté produits, OnePlus a déjà lancé le OnePlus 15R fin 2025, mais la marque reste plus discrète depuis — ce qui rend chaque rumeur de « recalage » plus crédible qu’à l’accoutumée.

OnePlus semble tester une formule « compact premium »… sans se tirer une balle dans le pied

Le compact flagship est une ligne de crête :

Trop de compromis photo → les fans crient à la trahison.

Trop d’ambition → le prix explose, et le « compact » devient un produit de niche invendable.

Le fait que OnePlus remette le OnePlus 15s sur la table « avec des optiques changées » suggère une chose : la marque cherche la bonne combinaison pour l’Inde et les marchés globaux, où le rapport équipement/prix et la polyvalence (batterie, charge, photo) pèsent souvent plus que le prestige d’un capteur XXL.

Si le OnePlus 15T vise la vitrine technique en Chine, le OnePlus 15s pourrait devenir le modèle « intelligent » : moins spectaculaire sur le papier, mais plus cohérent à l’achat.