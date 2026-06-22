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HMD Luma 2 : un smartphone Android inspiré de l’iPhone 17 Pro se dévoile

HMD Luma 2 : un smartphone Android inspiré de l’iPhone 17 Pro se dévoile

Le phénomène n’a rien de nouveau dans l’industrie mobile. À chaque génération d’iPhone, plusieurs constructeurs Android s’inspirent plus ou moins librement des choix esthétiques d’Apple pour leurs appareils d’entrée ou de milieu de gamme.

Mais avec le futur HMD Luma 2, la frontière entre inspiration et imitation semble particulièrement mince.

De nouveaux rendus dévoilés par le leaker @smashx_60 montrent un smartphone qui emprunte de nombreux éléments visuels aux futurs iPhone Pro. Une stratégie qui pourrait permettre à HMD de proposer un appareil au look premium tout en conservant un positionnement tarifaire beaucoup plus accessible.

Un design qui rappelle fortement l’iPhone 17 Pro

À première vue, la ressemblance est difficile à ignorer. Les images dévoilées montrent un large module photo rectangulaire occupant toute la partie supérieure du dos de l’appareil. Une approche qui évoque immédiatement les rendus ayant récemment circulé autour de l’iPhone 17 Pro.

La principale différence réside dans la configuration photographique. Là où Apple miserait sur un triple module photo, HMD se contenterait de deux capteurs.

Les rendus suggèrent également une finition bicolore. La partie inférieure du smartphone semble visuellement distincte de la zone supérieure, une caractéristique qui rappelle l’approche adoptée sur les derniers iPhone Pro, où la zone dédiée aux caméras se distingue du reste du châssis.

Même la teinte « Midnight Lake » évoquée dans la fuite présente certaines similitudes avec les nuances bleutées attendues sur les futurs modèles premium d’Apple.

Une stratégie déjà adoptée par HMD

Cette orientation esthétique ne constitue pas une première pour la marque. Le HMD Luma actuel affichait déjà plusieurs codes visuels inspirés des smartphones d’Apple, notamment à travers son module photo placé dans l’angle supérieur gauche du dos de l’appareil.

Avec le Luma 2, HMD semble pousser cette logique encore plus loin en reprenant certains éléments de design associés aux générations d’iPhone les plus récentes. Une approche qui peut s’avérer efficace sur le segment d’entrée de gamme, où l’apparence joue souvent un rôle important dans la décision d’achat.

Une fiche technique modeste mais équilibrée

Derrière ce design premium se cacherait toutefois une configuration davantage orientée vers l’accessibilité. Selon les informations partagées par le leaker, le HMD Luma 2 embarquerait un écran IPS LCD HD+ de 6,75 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le smartphone serait animé par un processeur Unisoc T7280 accompagné de 4 Go de mémoire LPDDR4X. Une extension virtuelle de la RAM permettrait d’atteindre jusqu’à 8 Go pour certaines tâches.

Deux options de stockage seraient proposées : 128 Go et 256 Go. Le tout resterait extensible jusqu’à 1 To grâce à un lecteur de cartes microSD, une fonctionnalité devenue rare sur le marché des smartphones.

Android 16 et une batterie généreuse

Le futur appareil pourrait être livré directement avec Android 16 dès sa sortie, un argument intéressant pour un modèle positionné sur l’entrée de gamme.

La partie photo s’articulerait autour d’un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un second module dont la fonction reste inconnue à ce stade. À l’avant, HMD miserait sur une caméra selfie de 8 mégapixels.

L’autonomie pourrait en revanche constituer l’un des points forts du smartphone grâce à une batterie de 6 000 mAh compatible avec la charge filaire 18 W. Cette capacité importante laisse entrevoir une endurance potentiellement supérieure à la moyenne du segment.

Le HMD Luma 2 pourrait également séduire certains utilisateurs grâce à la présence de plusieurs éléments qui disparaissent progressivement des smartphones modernes. Parmi eux, une prise casque 3,5 mm, la technologie audio OZO et une certification IP54 contre les éclaboussures et la poussière.

Ces caractéristiques renforcent son positionnement pratique et accessible, en ciblant les utilisateurs qui privilégient l’autonomie et la polyvalence plutôt que les performances extrêmes.

Le design premium devient accessible

Si ces informations se confirment, le HMD Luma 2 illustre parfaitement une tendance de fond du marché mobile : la démocratisation des codes esthétiques autrefois réservés aux flagships.

Les smartphones d’entrée de gamme ne cherchent plus seulement à être abordables. Ils tentent désormais de reproduire l’apparence et l’expérience visuelle des modèles premium afin de séduire un public plus large.

Reste à savoir si les consommateurs verront dans ce Luma 2 un hommage réussi aux designs d’Apple ou une inspiration un peu trop appuyée. Une chose est sûre : dans un marché toujours plus concurrentiel, l’apparence reste un puissant argument commercial.