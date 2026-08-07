Après avoir révolutionné les assistants conversationnels avec ChatGPT, OpenAI s’apprête à franchir une nouvelle étape : donner une présence physique à son intelligence artificielle. Selon de nouvelles informations, le tout premier appareil de OpenAI prendrait la forme d’un petit objet circulaire, sans écran, pensé pour accompagner son utilisateur au quotidien.

Fruit d’une collaboration avec Jony Ive, l’ancien designer emblématique d’Apple, ce mystérieux produit ambitionne de transformer notre relation avec l’IA en faisant disparaître l’écran au profit d’une interaction plus naturelle et permanente.

Un design compact inspiré… d’un palet de hockey

D’après les informations publiées par Bloomberg, le premier appareil d’OpenAI adopterait une forme de beignet et mesurerait approximativement la taille d’un palet de hockey. L’objectif n’est pas de créer une enceinte connectée classique destinée à rester sur un meuble, mais un objet suffisamment compact pour être transporté d’une pièce à l’autre et toujours rester à proximité de son propriétaire.

Son lancement serait envisagé pour 2027, avec un tarif estimé entre 300 et 400 dollars, signe qu’OpenAI vise clairement le segment premium plutôt qu’un simple assistant connecté d’entrée de gamme.

Bien plus qu’une enceinte intelligente

Sous cette apparence minimaliste se cacherait un assistant IA bien plus ambitieux que les enceintes connectées actuelles. L’appareil utiliserait principalement la voix comme interface, mais intégrerait également une caméra ainsi que plusieurs capteurs environnementaux afin d’interpréter ce qui se passe autour de lui. Cette compréhension du contexte permettrait à ChatGPT d’agir de manière beaucoup plus proactive.

Plutôt que d’attendre une commande vocale, l’assistant pourrait comprendre certaines situations, anticiper les besoins de son utilisateur et proposer spontanément une aide adaptée.

OpenAI imagine ainsi un compagnon capable de contrôler la maison connectée, gérer des rappels, répondre aux messages, diffuser de la musique ou encore fournir des informations pertinentes au moment opportun.

Une IA qui apprend les habitudes de son propriétaire

L’un des aspects les plus intéressants du projet réside dans sa capacité à construire une véritable mémoire des usages. Au fil des interactions, l’appareil apprendrait les routines quotidiennes, les préférences et les habitudes de son utilisateur afin d’adapter progressivement ses réponses.

Cette approche s’inscrit dans la vision d’OpenAI : faire évoluer ChatGPT d’un simple chatbot vers un assistant personnel capable d’intervenir naturellement dans la vie quotidienne.

Les récentes avancées de ChatGPT Live, qui rendent les conversations vocales plus fluides et plus naturelles, constituent déjà un aperçu de cette direction.

Le mouvement comme nouveau langage

L’élément le plus surprenant concerne toutefois le design lui-même. Selon les dernières indiscrétions, certaines parties de l’appareil pourraient être mobiles afin de rendre les interactions plus expressives. Des jeux de lumière indiqueraient lorsque l’assistant écoute ou répond, tandis que de légers mouvements physiques renforceraient l’impression de dialoguer avec une présence vivante plutôt qu’avec une simple enceinte.

Cette approche évoque davantage des personnages emblématiques comme WALL-E ou R2-D2, dont les mouvements participent pleinement à leur personnalité.

L’idée consiste moins à créer un robot qu’à donner une dimension émotionnelle à l’intelligence artificielle.

Le pari d’une nouvelle génération d’objets connectés

Ce projet illustre une évolution plus profonde de l’industrie. Après l’ère des smartphones puis celle des assistants vocaux, plusieurs géants de la technologie explorent désormais une troisième voie : celle d’une intelligence artificielle capable de comprendre son environnement sans nécessiter un écran.

Apple travaillerait notamment sur des AirPods équipés de caméras, tandis que Meta poursuit le développement de lunettes intelligentes toujours plus autonomes.

OpenAI semble vouloir occuper ce nouvel espace avec un objet hybride, situé à mi-chemin entre l’assistant domestique, le compagnon numérique et le robot personnel. Le choix de confier le design à Jony Ive renforce cette ambition. L’ancien responsable du design chez Apple n’a jamais caché son intérêt pour les objets capables de s’effacer derrière l’expérience utilisateur.

Reste désormais à voir si cette vision séduira le grand public. Transformer ChatGPT en compagnon physique constitue sans doute l’une des évolutions les plus ambitieuses de l’entreprise depuis son lancement. Mais le succès dépendra moins de sa forme originale que de sa capacité à rendre l’intelligence artificielle véritablement utile, intuitive… et suffisamment naturelle pour trouver sa place dans le quotidien.