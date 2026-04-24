L’iPhone 18 Pro Max pourrait assumer un embonpoint visible au dos. D’après des modèles factices partagées par Vadim Yuryev, le futur modèle afficherait un plateau photo plus épais et des modules plus proéminents que ceux de l’iPhone 17 Pro Max.

L’épaisseur totale au niveau des optiques passerait de 12,92 mm à 13,77 mm, tandis que le plateau seul grimperait de 11,23 mm à 11,54 mm.

iPhone 18 Pro Max : Un design plus massif au service de l’optique

Ce changement ne devrait pas être lu comme une simple évolution esthétique. Si les modèles factices sont fidèles au design final, Apple réserverait davantage d’espace à son système photo. Cela ne garantit pas automatiquement des capteurs plus grands, mais suggère au minimum une pile optique plus complexe, avec davantage de contraintes mécaniques.

Le cœur de la rumeur reste l’arrivée d’une ouverture variable sur les iPhone 18 Pro. Cette technologie permettrait d’ajuster physiquement la quantité de lumière entrant dans le capteur, avec un meilleur contrôle de l’exposition, de la profondeur de champ et des portraits en basse lumière.

Samsung, téléobjectif et téléconvertisseur : Apple viserait plus haut

D’autres améliorations sont également évoquées : un capteur empilé en trois couches fourni par Samsung, censé améliorer la réactivité, réduire le bruit et élargir la plage dynamique ; un téléobjectif à plus grande ouverture ; et même un possible téléconvertisseur pour augmenter la portée focale.

Si ces éléments se confirment, l’iPhone 18 Pro Max marquerait un retour en force du matériel photo chez Apple. Après des années dominées par la photographie computationnelle, la marque semblerait reconnaître qu’un meilleur logiciel ne suffit plus toujours face à des rivaux Android très agressifs sur les capteurs, les zooms et les optiques.

Le prix à payer : plus lourd, plus épais

La contrepartie est évidente : le téléphone pourrait devenir plus massif. Plusieurs rapports évoquent un poids autour de 240 g, soit environ 7 g de plus que l’iPhone 17 Pro Max. Pour certains utilisateurs, cela pourrait peser dans l’expérience quotidienne. Pour d’autres, surtout ceux qui achètent le Pro Max pour son autonomie, son écran et sa caméra, ce compromis restera probablement acceptable.

Apple choisit la qualité photo plutôt que la finesse

Ce que raconte cette fuite est assez clair : Apple semble moins obsédée par la finesse que par la performance réelle. L’échec relatif de l’iPhone Air, face à la popularité persistante des modèles Pro Max, aurait pu renforcer cette lecture du marché : les acheteurs premium acceptent un appareil plus lourd si le gain matériel est tangible.

Avec une ouverture variable, un meilleur téléobjectif et une architecture photo plus ambitieuse, l’iPhone 18 Pro Max pourrait devenir l’un des iPhone les plus photographiques jamais conçus.

Reste à voir si Apple saura transformer cette épaisseur supplémentaire en images réellement meilleures — et pas seulement en une bosse plus imposante.