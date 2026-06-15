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Apple prépare un Siri multi-IA : ChatGPT, Claude et Gemini bientôt intégrés à iOS 27 ?

Apple prépare un Siri multi-IA : ChatGPT, Claude et Gemini bientôt intégrés à iOS 27 ?

Lors de la WWDC 2026, Apple a largement mis en avant la nouvelle génération de Siri et son intégration au cœur d’Apple Intelligence. Pourtant, selon de nouvelles informations relayées par Bloomberg, l’une des avancées les plus stratégiques du groupe de Cupertino n’aurait même pas été évoquée sur scène.

Apple travaillerait actuellement sur un système capable d’intégrer plusieurs modèles d’intelligence artificielle tiers directement dans Siri. Une approche qui pourrait transformer l’assistant vocal en véritable plateforme d’IA, capable de s’appuyer sur différents moteurs selon les besoins de l’utilisateur.

Un framework déjà présent dans iOS 27

D’après Mark Gurman, les fondations techniques de cette fonctionnalité sont déjà intégrées à la première bêta développeur d’iOS 27. Le système contiendrait notamment des paramètres permettant d’activer ou de désactiver différents fournisseurs d’IA, ainsi qu’une nouvelle section de l’App Store destinée à accueillir des applications compatibles avec cette future architecture.

Plus intéressant encore, Apple aurait déjà entamé des discussions avec plusieurs acteurs majeurs du secteur, notamment : OpenAI, Anthropic et Google.

L’objectif serait de permettre à leurs modèles de s’intégrer nativement à Siri et à Apple Intelligence via un système d’autorisations spécifiques accordées aux développeurs.

Selon Gurman, la question n’est plus vraiment de savoir si cette fonctionnalité arrivera, mais plutôt quand Apple choisira de l’activer publiquement.

Pourquoi Apple est resté silencieuse à la WWDC ?

Le choix de ne pas annoncer cette ouverture lors de la conférence annuelle des développeurs n’est probablement pas anodin. Plusieurs raisons pourraient expliquer cette discrétion.

D’abord, Apple continue de défendre son modèle fermé auprès des régulateurs européens. Annoncer dès aujourd’hui un système ouvert à plusieurs fournisseurs d’IA pourrait compliquer certains dossiers réglementaires. Ensuite, la société souhaitait sans doute concentrer l’attention sur sa propre transformation de Siri. Introduire simultanément une stratégie multi-modèles aurait pu brouiller le message autour de la nouvelle génération de l’assistant.

Il existe également un facteur commercial. Apple a signé un partenariat très visible avec ChatGPT. Mettre immédiatement en avant l’arrivée potentielle de Claude ou Gemini aurait pu diluer l’impact de cette collaboration.

Enfin, l’entreprise reste fidèle à sa philosophie : présenter uniquement les fonctionnalités dont elle maîtrise totalement l’expérience utilisateur.

Siri pourrait devenir un orchestrateur d’intelligence artificielle

L’aspect le plus intéressant de cette fuite ne concerne peut-être pas Siri lui-même. Depuis le début de la révolution générative, chaque géant technologique tente de convaincre les utilisateurs que son modèle est le meilleur. Pourtant, l’industrie évolue à une vitesse telle qu’aucun acteur ne conserve durablement son avance.

Apple semble avoir compris cette réalité.

Plutôt que de chercher à imposer un modèle unique, la société pourrait transformer Siri en couche d’orchestration capable de sélectionner l’outil le plus pertinent selon la tâche demandée.

Dans cette vision, Siri ne serait plus simplement un assistant vocal, mais une interface intelligente capable de faire appel à différents modèles spécialisés :

Un moteur optimisé pour la recherche complexe.

Un autre pour le raisonnement avancé.

Un troisième pour la programmation ou la génération de contenu.

Le tout sans que l’utilisateur ait besoin de changer manuellement d’application.

Cette approche rappelle davantage le rôle d’un système d’exploitation que celui d’un chatbot classique.

Une évolution qui pourrait redéfinir Apple Intelligence

Les utilisateurs explorant les premières versions bêta d’iOS 27 et de macOS 27 auraient déjà identifié les traces d’un sélecteur d’IA permettant aujourd’hui de basculer entre Siri et ChatGPT. Si Apple ouvre réellement cette architecture aux développeurs tiers, cette liste pourrait rapidement s’allonger. Une telle stratégie constituerait un changement majeur pour une entreprise historiquement attachée à l’intégration verticale de ses technologies.

Mais, dans l’univers de l’IA générative, où les cycles d’innovation se comptent désormais en semaines plutôt qu’en années, la flexibilité pourrait devenir un avantage concurrentiel plus précieux que le contrôle absolu.

Apple semble progressivement abandonner l’idée que l’avenir de l’IA passera par un unique assistant universel. À la place, la firme pourrait construire une plateforme capable d’agréger les meilleurs modèles disponibles tout en conservant ce qui fait sa force : une expérience utilisateur cohérente, sécurisée et intégrée.

Si cette vision se concrétise, le véritable succès d’Apple Intelligence ne viendra peut-être pas d’un Siri plus intelligent que ses rivaux, mais d’un Siri suffisamment intelligent pour savoir quand utiliser chacun d’eux.

Une évolution discrète aujourd’hui, mais potentiellement déterminante pour l’avenir de l’intelligence artificielle sur iPhone.