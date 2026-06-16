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iPhone Ultra : Apple repousserait son premier iPhone pliable à 2027 pour mieux affronter Samsung

iPhone Ultra : Apple repousserait son premier iPhone pliable à 2027 pour mieux affronter Samsung

Alors que l’industrie du smartphone pliable est désormais dominée par des acteurs expérimentés comme Samsung Electronics, Apple⁠ semble toujours peaufiner son entrée sur ce marché. Selon de nouvelles informations en provenance de la chaîne d’approvisionnement asiatique, le très attendu iPhone Ultra, premier iPhone pliable de la marque, pourrait finalement être commercialisé début 2027 plutôt qu’à l’automne 2026.

Un report qui ne serait pas forcément synonyme de difficultés majeures, mais qui pourrait traduire une stratégie bien plus calculée de la part du constructeur californien.

Apple aurait franchi plusieurs obstacles… avant un nouveau contretemps

D’après le média taïwanais UDN, Apple aurait déjà résolu plusieurs problématiques importantes liées au développement de son smartphone pliable : négociations sur les coûts de production, conception de la charnière, choix des matériaux et optimisation des procédés d’assemblage SMT (Surface Mount Technology).

Malgré ces avancées, un nouveau problème non précisé aurait ralenti le calendrier du projet.

Plusieurs fournisseurs stratégiques d’Apple, dont TSMC, Foxconn et Largan Precision, indiqueraient que leurs chaînes de production resteront fortement sollicitées jusqu’au premier trimestre 2027, une période inhabituelle pour les lancements traditionnels d’iPhone.

Une présentation en septembre, une commercialisation plus tardive ?

Selon les rumeurs actuelles, Apple pourrait néanmoins dévoiler l’iPhone Ultra en même temps que les futurs modèles de la gamme iPhone 18 lors de sa keynote de septembre 2026. La différence serait commerciale : les modèles classiques et Pro arriveraient en boutique dès l’automne, tandis que l’iPhone Ultra patienterait jusqu’au début de l’année suivante.

Cette stratégie permettrait à Apple de créer deux cycles médiatiques distincts plutôt que de concentrer toute l’attention sur un seul lancement.

Un duel frontal avec le Galaxy S27 Ultra

Le calendrier évoqué n’a rien d’anodin. Une sortie début 2027 placerait l’iPhone Ultra face aux futurs modèles de la série Samsung Galaxy S27 Ultra, attendus à la même période.

Apple pourrait ainsi profiter de la période commerciale du Nouvel An lunaire en Chine, du renouvellement annuel des smartphones premium, et d’une confrontation directe avec le principal acteur du marché pliable.

Cette fenêtre permettrait également d’éviter que le pliable ne détourne immédiatement les ventes des futurs iPhone 18 Pro.

Un marché pliable qui attend toujours Apple

Malgré plusieurs années d’avance de Samsung, Huawei, Honor ou encore Vivo, l’arrivée d’Apple continue d’être considérée comme un événement potentiellement transformateur pour le segment. Les analystes estiment que le premier iPhone pliable pourrait capter une part significative du marché dès sa première année de commercialisation.

Certaines projections évoquent même jusqu’à 30 % des ventes mondiales de smartphones pliables, environ 11 millions d’unités écoulées la première année et un volume supérieur aux prévisions actuellement attribuées à Samsung pour 2027.

Toutefois, ces estimations restent spéculatives et dépendront fortement du prix final, de la disponibilité mondiale et de la capacité d’Apple à proposer une expérience réellement différenciante.

Apple joue la carte de la maturité plutôt que celle de la vitesse

Contrairement à Samsung, qui a progressivement amélioré ses appareils pliables au fil de plusieurs générations, Apple bénéficie d’un avantage particulier : celui d’arriver tard.

L’entreprise peut observer les erreurs de ses concurrents, identifier les attentes des utilisateurs et éviter certaines concessions qui ont longtemps freiné l’adoption des pliables, notamment la visibilité du pli central, la robustesse des charnières, l’autonomie et l’épaisseur des appareils.

Cette approche explique probablement pourquoi Apple semble accepter des délais supplémentaires. Le groupe préfère vraisemblablement lancer un produit abouti plutôt qu’un appareil expérimental.

L’histoire de l’iPhone montre d’ailleurs que la société privilégie souvent la maturité technologique à la précipitation. Si l’iPhone Ultra arrive effectivement début 2027, il pourrait marquer non seulement l’entrée d’Apple dans l’univers des pliables, mais aussi le début d’une nouvelle phase de concurrence sur le segment le plus premium du marché mobile.