Après plusieurs années de rumeurs, Apple semblerait enfin prêt à accélérer sa stratégie dans la maison connectée. Selon de nouvelles informations, la firme de Cupertino pourrait lancer dès cet automne plusieurs produits très attendus, dont un Home Hub avec écran, alias HomePad, une nouvelle génération de HomePod mini et une Apple TV revisitée. Une offensive qui accompagnerait le déploiement de la nouvelle génération de Siri dopée à l’intelligence artificielle.

Si ces informations se confirment, Apple chercherait à bâtir un véritable écosystème domestique capable de rivaliser plus directement avec les solutions proposées par Amazon et Google.

Trois nouveaux appareils seraient prêts pour un lancement

D’après les informations rapportées par Mark Gurman (Bloomberg), plusieurs produits destinés à la maison connectée seraient désormais proches de leur commercialisation. Apple préparerait notamment un nouveau HomePad équipé d’un écran, une nouvelle génération de HomePod mini et une Apple TV mise à jour.

Les futurs HomePod mini et Apple TV conserveraient un design proche des modèles actuels, mais intégreraient des processeurs plus récents afin de prendre en charge les futures fonctionnalités de Siri AI.

Le HomePad pourrait être présenté dès octobre, même si un lancement au début de 2027 resterait envisagé selon les dernières indiscrétions.

Un HomePad pensé comme le centre de la maison connectée

Le futur HomePad constituerait la pièce maîtresse de cette nouvelle stratégie. L’appareil embarquerait un écran carré de 7 pouces et fonctionnerait sous un nouveau système d’exploitation développé à partir de tvOS.

Son interface s’inspirerait de plusieurs univers logiciels d’Apple avec une grille d’applications, des widgets personnalisables et une navigation rappelant à la fois iOS et watchOS. L’objectif serait de proposer une interface simple pour piloter l’ensemble des équipements connectés de la maison.

Siri AI au cœur de l’expérience

Comme attendu, la nouvelle génération de Siri occuperait une place centrale. Le HomePad permettrait notamment de contrôler les équipements compatibles, comme les enceintes ou les serrures connectées, de consulter les calendriers, d’afficher des photos, d’écouter de la musique, de gérer un système d’interphone entre plusieurs appareils Apple, de surveiller les caméras de sécurité et d’effectuer des appels vidéo via FaceTime.

Apple travaillerait également sur une personnalisation dynamique de l’interface.

Grâce à la reconnaissance faciale, le HomePad pourrait identifier automatiquement la personne située devant l’écran, estimer sa distance puis adapter en temps réel l’affichage, la taille des icônes et les informations présentées. Chaque membre du foyer pourrait ainsi retrouver ses propres calendriers, notes et contenus personnalisés.

Deux versions seraient en préparation

Toujours selon les informations disponibles, Apple développerait deux variantes de son HomePad. La première, connue sous le nom de code J490, intégrerait l’écran sur une base rappelant un HomePod mini. La seconde, baptisée J491, serait conçue pour être fixée directement au mur grâce à un nouveau système magnétique.

Cette approche permettrait aux utilisateurs d’installer plusieurs écrans dans différentes pièces afin de créer un réseau domestique entièrement intégré.

D’autres produits connectés seraient déjà dans les cartons

Les ambitions d’Apple ne s’arrêteraient pas à ces premiers appareils. La société travaillerait également sur une caméra de sécurité destinée à concurrencer les solutions Ring d’Amazon et un HomePad plus évolué doté d’un bras robotisé et d’un écran de 9 pouces.

Ce dernier projet illustrerait la volonté d’Apple d’explorer de nouvelles interactions entre les utilisateurs et les appareils domestiques intelligents.

Apple veut enfin construire un véritable écosystème domestique

Pendant longtemps, Apple est resté relativement discret sur le marché de la maison connectée, laissant Google et Amazon imposer leurs enceintes intelligentes, leurs écrans connectés et leurs plateformes domotiques. Cette nouvelle génération de produits pourrait marquer un changement de cap en faisant de Siri et de l’intelligence artificielle les piliers d’un écosystème beaucoup plus cohérent.

Au-delà du renouvellement du HomePod mini ou de l’Apple TV, c’est surtout le HomPad qui symboliserait cette nouvelle ambition. Pensé comme un centre de contrôle intelligent, capable d’adapter automatiquement son interface à chaque utilisateur, il illustrerait la volonté d’Apple de renforcer l’intégration entre ses appareils et ses services. Si ces rumeurs se concrétisent, l’automne pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans la stratégie de Cupertino, où l’IA ne servirait plus uniquement les iPhone ou les Mac, mais deviendrait également le cœur de la maison connectée.