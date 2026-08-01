Nothing prépare une stratégie IA avec une smartwatch, de nouveaux écouteurs et des enceintes connectées

Nothing s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Selon plusieurs informations relayées par Smartprix, la marque fondée par Carl Pei préparerait une profonde réorientation de sa stratégie en devenant progressivement une entreprise centrée sur l’intelligence artificielle. Les smartphones resteraient présents au catalogue, mais ce sont désormais les accessoires connectés et les produits audio qui devraient porter cette nouvelle vision.

Cette évolution pourrait débuter dès le mois de septembre, à une période où l’industrie mobile s’apprête à accueillir la prochaine génération d’iPhone et une nouvelle vague de produits dopés à l’IA.

Une stratégie « AI-first » pour préparer l’après-smartphone

Selon une source réputée proche du dossier, Nothing ne compte pas abandonner le marché des smartphones. En revanche, la société souhaiterait progressivement repositionner son identité autour d’un écosystème de produits intelligents, capables d’exploiter davantage les avancées de l’intelligence artificielle.

Cette transition répond à plusieurs réalités du marché : des marges de plus en plus faibles sur les smartphones, une concurrence toujours plus intense et une demande croissante pour des appareils connectés capables d’interagir entre eux.

Carl Pei avait déjà laissé entendre à plusieurs reprises que les appareils « AI-native » représentaient la prochaine grande opportunité de croissance du secteur.

Une première vague de nouveaux produits dès septembre

D’après les informations disponibles, cette nouvelle stratégie devrait se concrétiser rapidement. Nothing préparerait plusieurs lancements simultanés sous ses deux marques : Nothing et CMF by Nothing. Les produits évoqués comprennent les CMF Ear Clip Buds, le Nothing Headphones (Gen 2), la première Nothing Watch et une gamme de CMF Speakers, qui marquerait l’arrivée de la marque sur le marché des enceintes connectées.

Cette diversification représenterait la plus importante extension du catalogue Nothing depuis son arrivée sur le marché.

Le design restera un élément central

Même si la stratégie évolue, Nothing ne compte pas abandonner ce qui a construit sa réputation. Les futurs appareils conserveraient l’esthétique transparente emblématique de la marque, une identité visuelle minimaliste et un design facilement reconnaissable.

Depuis ses premiers écouteurs jusqu’aux smartphones Phone (1), Phone (2) et Phone (3), Nothing a toujours misé sur un langage esthétique distinctif dans un marché souvent dominé par des produits très similaires.

Cette identité devrait continuer de servir de fil conducteur entre tous les futurs appareils.

L’intelligence artificielle comme principal facteur de différenciation

Si peu de détails ont filtré concernant les fonctionnalités, plusieurs indices laissent entendre que ces nouveaux produits iront au-delà des fonctions classiques. L’objectif serait de proposer des expériences davantage pilotées par l’IA :

assistants intelligents plus contextuels

interactions vocales enrichies

automatisation de certaines tâches du quotidien

meilleure communication entre les différents appareils de l’écosystème

Nothing chercherait ainsi à créer une expérience plus cohérente, où les écouteurs, la montre, les enceintes et le smartphone fonctionneraient comme un ensemble plutôt que comme des produits indépendants.

Une diversification devenue presque indispensable

Cette orientation reflète une tendance plus large de l’industrie. Face au ralentissement du marché des smartphones, de nombreux constructeurs cherchent désormais de nouveaux relais de croissance. Apple investit massivement dans ses services et les appareils connectés. Samsung développe son écosystème Galaxy AI. Google multiplie les produits Pixel intégrés à Gemini.

Nothing semble suivre la même trajectoire, mais avec une approche différente : utiliser son ADN centré sur le design pour bâtir un écosystème où l’intelligence artificielle devient le véritable moteur de l’expérience utilisateur.

Une nouvelle étape dans la maturité de Nothing

Depuis sa création, Nothing s’est imposé comme l’une des rares jeunes marques capables de se faire une place face aux géants du secteur. Son succès repose autant sur son identité visuelle que sur sa communauté particulièrement engagée. En choisissant aujourd’hui de placer l’intelligence artificielle au cœur de sa stratégie, l’entreprise cherche à dépasser le simple statut de fabricant de smartphones pour devenir un acteur global des appareils connectés.

Si cette feuille de route se confirme, les prochains mois pourraient marquer le début d’une nouvelle phase de croissance pour Nothing. Les téléphones resteraient la vitrine de la marque, mais les véritables moteurs de son développement pourraient bientôt être ses écouteurs, sa première montre connectée et une nouvelle génération d’accessoires intelligents capables de dialoguer entre eux grâce à l’IA.