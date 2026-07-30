Qualcomm renforce son offensive dans l’intelligence artificielle avec une acquisition hautement stratégique. Le spécialiste des semi-conducteurs a officiellement finalisé le rachat de Modular Inc., une entreprise reconnue pour ses outils logiciels dédiés aux infrastructures d’IA de nouvelle génération. Cette opération vise à rapprocher les plateformes logicielles de Modular des architectures de calcul haute performance de Qualcomm afin d’accélérer le déploiement de l’intelligence artificielle sur une large variété d’appareils.

Au-delà d’une simple acquisition technologique, Qualcomm entend bâtir un écosystème complet capable de couvrir aussi bien les smartphones que les centres de données, les véhicules connectés ou encore les infrastructures Edge.

Qualcomm mise sur une pile logicielle complète pour l’IA

Avec cette acquisition, Qualcomm enrichit son portefeuille en intégrant plusieurs technologies développées par Modular. L’entreprise conservera notamment Mojo, un langage de programmation conçu pour les applications d’intelligence artificielle haute performance, MAX, un moteur d’exécution destiné à optimiser les modèles d’IA sur différentes architectures matérielles, ou encore Modular Cloud, une plateforme facilitant le déploiement et la gestion de charges de travail liées à l’intelligence artificielle.

Qualcomm précise que ces produits continueront d’exister sous leur identité actuelle, tout en bénéficiant d’investissements supplémentaires et d’un soutien renforcé auprès de la communauté des développeurs.

Une approche ouverte pour optimiser tous les accélérateurs

L’un des principaux atouts de Modular réside dans sa capacité à faire fonctionner les modèles d’intelligence artificielle sur des environnements matériels très variés. Sa plateforme est conçue pour exploiter efficacement les processeurs CPU, les cartes graphiques GPU, les unités de traitement neuronal (NPU) et les accélérateurs spécialisés développés par différents fabricants.

Cette approche dite hétérogène répond à une réalité du marché : les infrastructures d’IA reposent désormais sur un mélange de composants issus de plusieurs fournisseurs, rendant indispensable une couche logicielle capable d’optimiser les performances sans dépendre d’un seul type de matériel.

Chris Lattner rejoint Qualcomm

L’acquisition s’accompagne également d’un renforcement des équipes dirigeantes. Chris Lattner, cofondateur et directeur général de Modular, rejoint Qualcomm Technologies en tant que Vice-Président Exécutif en charge des logiciels avancés et des plateformes d’intelligence artificielle.

Figure reconnue dans l’industrie du logiciel, il apportera son expertise pour accélérer le développement des futures plateformes IA du groupe.

Une ambition qui dépasse le smartphone

Cette opération s’inscrit dans une stratégie beaucoup plus large que le marché mobile. Qualcomm souhaite exploiter les technologies de Modular afin de faciliter le déploiement de modèles d’intelligence artificielle générative et d’agents autonomes sur de nombreux secteurs :

smartphones et PC IA ;

véhicules connectés ;

équipements industriels ;

infrastructures Edge ;

centres de données et cloud d’entreprise.

En combinant ses processeurs Snapdragon avec une plateforme logicielle optimisée, Qualcomm cherche à proposer une solution intégrée couvrant toute la chaîne de développement et d’exécution des applications d’intelligence artificielle.

Qualcomm veut devenir un acteur incontournable du logiciel IA

Pendant longtemps, Qualcomm a bâti sa réputation sur la conception de puces destinées aux appareils mobiles. Désormais, la valeur se déplace progressivement vers les couches logicielles capables d’exploiter pleinement la puissance de ces processeurs. En intégrant Modular, le groupe franchit une nouvelle étape dans cette transformation en associant matériel et logiciels au sein d’une même stratégie.

Cette évolution répond également à une concurrence de plus en plus intense. NVIDIA, AMD, Intel, Google ou encore Microsoft investissent massivement dans des plateformes complètes où le logiciel joue un rôle aussi déterminant que le silicium lui-même.

Une acquisition qui illustre la nouvelle bataille de l’intelligence artificielle

Le rachat de Modular confirme que la prochaine phase de l’IA ne se jouera plus uniquement sur la puissance brute des processeurs. Les entreprises capables d’offrir un environnement logiciel performant, ouvert et facilement déployable disposeront d’un avantage concurrentiel majeur.

Pour Qualcomm, cette acquisition constitue donc bien plus qu’un renforcement technologique. Elle traduit une ambition claire : devenir un fournisseur de référence pour l’ensemble de l’écosystème de l’intelligence artificielle, des appareils personnels aux infrastructures cloud, en passant par l’automobile et l’industrie connectée. Dans cette nouvelle course, la maîtrise du logiciel pourrait s’avérer aussi stratégique que celle des puces elles-mêmes.