Le Galaxy S27 Ultra n’est encore qu’au stade des rumeurs, mais les premières indiscrétions soulèvent déjà des interrogations. Alors que le futur smartphone premium de Samsung pourrait franchir un nouveau cap tarifaire, plusieurs fuites en provenance de Corée du Sud indiquent que le modèle ne profiterait finalement ni de la mémoire LPDDR6, ni du stockage UFS 5.0, deux technologies pourtant attendues pour la prochaine génération de smartphones haut de gamme.

Si ces informations se confirment, Samsung pourrait se retrouver dans une position délicate : augmenter le prix de son fleuron tout en conservant des composants déjà présents sur la génération précédente.

Les évolutions mémoire seraient reportées

Selon le leaker sud-coréen Lanzuk, Samsung aurait décidé de repousser l’adoption de la mémoire LPDDR6 ainsi que du stockage UFS 5.0 sur le Galaxy S27 Ultra. Le smartphone conserverait donc de la mémoire vive LPDDR5X et un stockage interne UFS 4.0.

Ces deux standards équipent déjà les modèles Galaxy Ultra actuels et restent parmi les plus performants du marché. Toutefois, ils ne représenteraient plus l’état de l’art au moment du lancement du Galaxy S27 Ultra.

Pourquoi LPDDR6 et UFS 5.0 étaient attendus ?

La mémoire LPDDR6 ne constitue pas une simple évolution marketing. Les premières informations publiées par les fabricants évoquent jusqu’à 45 % de performances supplémentaires et environ 21 % de réduction de la consommation énergétique. De son côté, le standard UFS 5.0 promet des vitesses de lecture et d’écriture encore plus élevées, avec une meilleure efficacité énergétique et une latence réduite.

Ces améliorations bénéficient directement au lancement des applications, au chargement des jeux, aux transferts de fichiers et aux traitements d’intelligence artificielle réalisés directement sur le smartphone.

Autrement dit, ces technologies auraient constitué l’une des principales évolutions matérielles de la prochaine génération.

Une pénurie de mémoire compliquerait les plans de Samsung

D’après cette même fuite, ces composants de nouvelle génération seraient actuellement réservés à des appareils produits en quantités limitées. La raison serait liée aux tensions persistantes sur le marché mondial de la mémoire.

Depuis plusieurs mois, la demande explose sous l’effet du développement des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle, notamment les centres de données capables d’entraîner et d’exécuter de grands modèles de langage. Cette pression réduit la disponibilité de certains composants avancés pour les smartphones grand public.

Samsung elle-même avait récemment reconnu que la forte demande en mémoire destinée aux serveurs IA pesait sur ses coûts de production.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro reste lui aussi entouré d’incertitudes

Autre interrogation : le processeur. Plusieurs rumeurs évoquent l’arrivée du futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sur le Galaxy S27 Ultra. Cependant, aucune information ne permet encore de confirmer si Samsung pourra effectivement intégrer cette version plus performante ou s’il devra finalement se tourner vers une variante plus classique afin de maîtriser les coûts.

Dans un contexte où Qualcomm préparerait lui aussi une hausse des tarifs de ses puces les plus puissantes, le choix du processeur pourrait avoir un impact direct sur le positionnement du futur smartphone.

L’intelligence artificielle pourrait être la principale victime

L’absence de LPDDR6 et d’UFS 5.0 ne se traduirait probablement pas par une baisse spectaculaire des performances au quotidien. La majorité des utilisateurs ne percevrait sans doute aucune différence lors des premières semaines d’utilisation.

En revanche, l’évolution des usages liés à l’intelligence artificielle pourrait changer la donne. Les traitements IA exécutés directement sur le smartphone nécessitent davantage de bande passante mémoire, des transferts de données plus rapides et une meilleure efficacité énergétique. Dans ce domaine, LPDDR6 et UFS 5.0 auraient offert une marge d’évolution importante pour les prochaines années.

Sans ces composants, Samsung pourrait disposer de moins d’arguments pour accompagner l’arrivée de nouvelles fonctionnalités IA toujours plus exigeantes.

Un risque pour la durée de vie du smartphone

Au-delà des performances immédiates, ces choix pourraient également influencer la longévité du Galaxy S27 Ultra. Les applications deviennent progressivement plus gourmandes, tandis que les mises à jour logicielles intègrent des fonctions reposant de plus en plus sur l’intelligence artificielle embarquée.

Des composants mémoire plus rapides auraient permis au smartphone de mieux absorber cette montée en puissance au fil des années.

En restant sur les standards actuels, Samsung pourrait limiter cette marge de progression, même si les performances resteront probablement excellentes lors du lancement.

Samsung devra justifier la montée en gamme

Il convient toutefois de rappeler que ces informations reposent uniquement sur des fuites et qu’aucune confirmation officielle n’a encore été apportée par Samsung. D’ici la présentation du Galaxy S27 Ultra, les choix techniques du constructeur peuvent encore évoluer.

Si ces rumeurs se concrétisent, elles illustreraient néanmoins un défi auquel l’ensemble de l’industrie est désormais confronté : concilier l’intégration de nouvelles technologies d’intelligence artificielle avec une chaîne d’approvisionnement sous tension et des coûts de production en constante augmentation. Pour Samsung, la véritable difficulté ne sera peut-être pas de concevoir un smartphone plus puissant, mais de convaincre les consommateurs qu’une hausse de prix reste justifiée malgré des évolutions matérielles plus mesurées.