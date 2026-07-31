L’intelligence artificielle transforme profondément la création de contenu… mais elle pose aussi un défi grandissant aux plateformes sociales. Face à la multiplication des publications générées automatiquement et jugées peu pertinentes, LinkedIn déploie une nouvelle série de mesures destinées à limiter la visibilité de ce que l’entreprise qualifie d’« AI slop », un terme qui désigne les contenus produits par IA sans réelle valeur ajoutée.

Cette initiative marque un tournant pour le réseau social professionnel, qui choisit désormais de privilégier l’authenticité plutôt que la simple adoption massive des outils d’intelligence artificielle.

Un bouton pour signaler les publications jugées artificielles

La principale nouveauté annoncée par LinkedIn est l’arrivée d’un bouton permettant aux utilisateurs d’indiquer qu’une publication « semble être de l’AI slop ». Concrètement, lorsqu’un contenu paraît avoir été entièrement rédigé par une intelligence artificielle sans véritable apport personnel, les membres pourront le signaler directement.

Ces retours serviront ensuite à entraîner les systèmes de modération de LinkedIn afin d’améliorer leur capacité à identifier automatiquement les publications de faible qualité.

L’objectif n’est donc pas uniquement de modérer davantage, mais aussi d’affiner les modèles d’intelligence artificielle utilisés pour recommander les contenus.

LinkedIn reconnaît un problème grandissant

Dans un message publié sur le réseau social, Hari Srinivasan, directeur des produits chez LinkedIn, reconnaît ouvertement que la prolifération des contenus générés par IA constitue désormais une priorité pour l’entreprise. Selon lui, les utilisateurs viennent avant tout sur LinkedIn pour découvrir des expériences professionnelles authentiques, des analyses originales et des points de vue d’experts.

La multiplication de publications standardisées ou générées en masse risque, selon LinkedIn, de fragiliser cette promesse.

Le réseau souhaite donc préserver ce qui fait sa spécificité : la crédibilité des échanges entre professionnels.

Une lutte qui ne repose pas uniquement sur les utilisateurs

Le bouton de signalement n’est qu’un élément d’une stratégie beaucoup plus large. LinkedIn indique avoir renforcé ses systèmes automatiques afin de bloquer quotidiennement des centaines de milliers de tentatives de commentaires automatisés, ainsi que plusieurs millions d’autres actions suspectes au cours des derniers mois.

En parallèle, de nouveaux classificateurs alimentés par l’intelligence artificielle analysent les publications afin d’identifier celles qui présentent les caractéristiques d’un contenu artificiel ou de faible qualité.

Les contenus concernés devraient progressivement apparaître moins souvent dans les recommandations proposées aux utilisateurs en dehors de leur réseau.

Les créateurs recevront aussi des avertissements

LinkedIn adopte également une approche plus pédagogique. Le réseau social prévoit d’afficher des notifications privées dans les tableaux de bord des créateurs lorsque plusieurs utilisateurs estiment que leurs publications paraissent trop artificielles.

L’objectif n’est pas de sanctionner systématiquement les auteurs. L’entreprise souhaite plutôt encourager ceux qui utilisent l’IA comme simple assistant rédactionnel à conserver une écriture plus personnelle et plus authentique. Cette distinction traduit une volonté de différencier les contenus enrichis par l’IA des publications entièrement générées de manière automatique.

LinkedIn retire son propre outil de rédaction assistée

L’une des annonces les plus symboliques concerne les fonctionnalités maison. LinkedIn a décidé de supprimer son outil « Améliorez votre publication », qui utilisait l’intelligence artificielle pour reformuler les publications des utilisateurs.

À sa place, la plateforme introduit un nouvel outil plus discret. Plutôt que de réécrire les textes, celui-ci se limitera à corriger l’orthographe, la grammaire et le style tout en préservant la voix de l’auteur.

Ce changement illustre une évolution importante dans la manière dont LinkedIn envisage désormais l’intelligence artificielle : accompagner l’utilisateur, sans prendre sa place.

Une tendance qui touche l’ensemble du web

La décision de LinkedIn s’inscrit dans un mouvement beaucoup plus large. Ces dernières semaines, plusieurs plateformes ont annoncé de nouvelles mesures pour limiter la prolifération des contenus générés par IA. Les éditeurs cherchent désormais à distinguer les créations humaines des productions automatisées, tandis que de nouveaux acteurs spécialisés développent des outils capables de détecter l’utilisation de modèles d’intelligence artificielle.

En parallèle, la progression des robots automatisés continue de transformer Internet. Plusieurs études récentes montrent que le trafic généré par des bots dépasse désormais celui produit par les internautes eux-mêmes, renforçant les inquiétudes autour de l’authenticité des échanges en ligne.

L’ère de l’IA entre dans une nouvelle phase

Pendant plusieurs années, les plateformes numériques ont rivalisé pour intégrer le plus rapidement possible des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Désormais, une nouvelle priorité émerge : préserver la qualité des contenus produits grâce à ces outils.

La stratégie de LinkedIn illustre ce changement de paradigme. L’enjeu n’est plus seulement d’ajouter de l’IA partout, mais de trouver un équilibre entre assistance technologique et expression personnelle. À mesure que les publications générées automatiquement envahissent le web, la capacité à mettre en avant des contenus authentiques pourrait devenir un avantage concurrentiel aussi important que les innovations en matière d’intelligence artificielle elles-mêmes.