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Google enrichit Gemini Spark : l’IA peut désormais naviguer sur le Web et effectuer des tâches dans Chrome

Google enrichit Gemini Spark : l’IA peut désormais naviguer sur le Web et effectuer des tâches dans Chrome

Google poursuit sa vision d’une intelligence artificielle capable d’agir à la place de l’utilisateur. Avec une nouvelle mise à jour de Gemini Spark, le géant américain franchit une étape importante en intégrant son agent IA directement à Google Chrome. Cette évolution permet à l’assistant d’exécuter des actions complexes sur le Web, en naviguant de manière autonome entre plusieurs pages sans nécessiter une intervention permanente de l’utilisateur.

En parallèle, Google annonce également l’extension de Gemini Spark aux abonnés Google AI Pro dans plus de 160 nouveaux pays, signe que le groupe accélère le déploiement mondial de ses agents intelligents.

Chrome devient un véritable terrain d’action pour Gemini

Jusqu’à présent, Gemini Spark pouvait principalement interagir avec les services de l’écosystème Google et certaines applications partenaires. Avec l’arrivée de Chrome Auto Browse, l’agent est désormais capable d’agir directement sur les sites web consultés dans le navigateur.

Après avoir obtenu l’autorisation explicite de l’utilisateur, Spark peut utiliser les comptes déjà connectés dans Chrome, les identifiants enregistrés dans le navigateur et les sessions actives.

L’objectif est de permettre à l’IA d’effectuer une succession d’actions sans que l’utilisateur ait besoin d’intervenir à chaque étape.

Réserver, comparer ou organiser des démarches en ligne

Google illustre cette nouvelle capacité à travers plusieurs scénarios d’usage. Gemini Spark peut notamment consulter des annonces immobilières enregistrées, planifier une visite, comparer différentes offres de vols et commencer une réservation en ligne. L’assistant navigue automatiquement entre plusieurs pages web, collecte les informations nécessaires et poursuit les différentes étapes de manière autonome.

Cette approche rapproche progressivement Gemini Spark des véritables agents IA, capables non seulement de répondre à des questions, mais aussi d’exécuter des tâches complètes sur Internet.

L’utilisateur conserve le contrôle des actions sensibles

Toutefois, Google insiste sur un point essentiel : l’intelligence artificielle ne dispose pas d’une liberté totale. Avant toute opération sensible, comme un paiement ou une validation définitive, Gemini Spark rend automatiquement la main à l’utilisateur. Cette étape permet de conserver un contrôle humain sur les décisions impliquant des données financières ou personnelles.

Le constructeur précise également que Chrome Auto Browse n’est jamais activé par défaut et nécessite une autorisation explicite avant toute utilisation.

Google renforce les protections contre les attaques ciblant les agents IA

Avec des assistants capables d’interagir directement avec le Web, de nouveaux risques apparaissent. Google annonce ainsi avoir intégré des mécanismes destinés à contrer les attaques par prompt injection. Cette technique consiste à intégrer dans une page web des instructions invisibles destinées à manipuler le comportement d’une intelligence artificielle afin qu’elle exécute des actions non prévues.

Le navigateur analyse désormais ces tentatives afin d’empêcher qu’un site malveillant ne détourne les capacités de Gemini Spark. Cette dimension sécuritaire devient essentielle à mesure que les agents IA gagnent en autonomie.

Gemini Spark poursuit son expansion internationale

Au-delà des nouvelles fonctions, Google élargit considérablement la disponibilité de son assistant. Les abonnés Google AI Pro dans plus de 160 nouveaux pays peuvent désormais accéder à Gemini Spark. Toutefois, l’intégration complète avec Chrome reste réservée, dans un premier temps, aux utilisateurs situés aux États-Unis.

Google n’a pas encore communiqué de calendrier précis concernant un déploiement mondial de cette fonctionnalité.

Présenté lors de Google I/O 2026, Gemini Spark représente l’une des initiatives les plus ambitieuses de Google dans le domaine des agents intelligents. Le service a progressivement gagné de nouvelles capacités : interaction avec Gmail, Docs, Drive, Agenda et Keep, prise en charge d’applications tierces, arrivée sur macOS avec l’accès aux fichiers locaux et ouverture aux abonnés Google AI Pro, après avoir été réservé à l’offre Ultra.

L’intégration à Chrome constitue cependant l’évolution la plus importante depuis son lancement.

En permettant à l’agent de poursuivre une tâche directement sur Internet, Google élimine l’une des principales limites des assistants IA actuels, souvent cantonnés à un ensemble restreint d’applications.

Google accélère la transition vers les agents autonomes

Avec Chrome Auto Browse, Google confirme que l’avenir de l’intelligence artificielle ne réside plus uniquement dans les assistants conversationnels. L’objectif est désormais de développer des agents capables d’exécuter des tâches complexes de manière autonome, en naviguant entre applications, services cloud et sites web comme le ferait un utilisateur.

Cette évolution marque une rupture importante dans notre relation aux navigateurs Internet. Chrome ne se contente plus d’afficher les pages web : il devient progressivement une plateforme où l’intelligence artificielle peut agir, organiser et accomplir des démarches à notre place. Si Google parvient à garantir un niveau de sécurité suffisant, cette approche pourrait profondément transformer la manière dont nous interagissons avec le Web au cours des prochaines années.