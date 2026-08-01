WhatsApp poursuit sa transformation en plateforme de communication universelle. Alors que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à utiliser l’application pour le marketing, le service client ou les notifications, Meta expérimente une nouvelle fonctionnalité destinée à préserver l’expérience des utilisateurs. L’objectif est simple : séparer automatiquement les messages commerciaux des conversations personnelles.

Cette évolution intervient à un moment stratégique. Les revenus générés par les services professionnels de WhatsApp dépassent désormais le milliard de dollars, confirmant que l’application est devenue un pilier de la stratégie commerciale de Meta.

Un nouveau dossier « Offres et mises à jour »

Selon les informations obtenues par TechCrunch, WhatsApp teste actuellement un nouveau dossier baptisé « Offers & Updates » (« Offres et mises à jour »). Son fonctionnement est relativement simple.

Lorsqu’un utilisateur reçoit un message provenant d’une grande entreprise — une banque, une compagnie aérienne ou un grand distributeur par exemple — celui-ci reste d’abord visible dans la liste principale des conversations. Après un délai défini automatiquement par WhatsApp, pouvant aller jusqu’à 24 heures selon les essais actuellement menés, le message est déplacé vers ce nouvel espace dédié.

L’idée consiste à laisser à l’utilisateur le temps de consulter une notification importante avant qu’elle ne quitte la boîte de réception principale.

Une boîte de réception moins encombrée

Pour Meta, cette nouvelle organisation présente plusieurs avantages. Les conversations personnelles et les discussions de groupe restent plus faciles à retrouver, tandis que les communications commerciales sont regroupées dans un espace spécifique.

Les utilisateurs peuvent ainsi retrouver plus facilement les confirmations de commande, les notifications de livraison, les coupons promotionnels, les offres commerciales ou encore les messages d’information envoyés par de grandes entreprises.

Cette séparation répond à une critique de plus en plus fréquente : la multiplication des messages professionnels finit par masquer les conversations privées.

Les utilisateurs conservent un certain contrôle

WhatsApp précise que cette fonctionnalité reste facultative. Les utilisateurs qui préfèrent conserver tous leurs messages dans le fil principal pourront désactiver ce comportement. En revanche, ils ne pourront pas choisir eux-mêmes le délai avant le déplacement automatique des conversations, celui-ci étant actuellement déterminé par WhatsApp dans le cadre des tests.

Il s’agit donc davantage d’une automatisation que d’un système de classement entièrement personnalisable.

Les grandes entreprises sont concernées en priorité

À ce stade, seuls les grands comptes utilisant la plateforme WhatsApp Business Platform participent aux expérimentations. Les petites entreprises ainsi que les comptes classiques de WhatsApp Business ne sont pas concernés.

Meta indique toutefois qu’une extension progressive à d’autres catégories de professionnels reste envisageable si les premiers retours s’avèrent positifs.

Meta poursuit sa lutte contre le spam commercial

Cette nouveauté s’inscrit dans une stratégie plus large engagée depuis plusieurs années. WhatsApp a déjà multiplié les mesures pour limiter les abus liés aux communications marketing. Parmi les principales évolutions figurent la possibilité de se désabonner des messages promotionnels de certaines marques, des restrictions sur le nombre de messages de diffusion pouvant être envoyés et des limitations concernant les entreprises qui envoient de nombreux messages sans recevoir de réponse.

Ces dispositifs ont progressivement réduit certaines formes de spam.

Pour autant, ils n’ont pas totalement résolu le problème de l’encombrement des conversations.

L’intelligence artificielle accélère la présence des entreprises

Cette évolution intervient également alors que Meta accélère le déploiement de ses agents IA sur WhatsApp. Depuis leur disponibilité mondiale, plus d’un million d’entreprises utilisent déjà ces assistants conversationnels pour répondre aux clients, accompagner les achats, automatiser le support et gérer des campagnes commerciales.

Lors de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre 2026, Mark Zuckerberg a notamment cité l’exemple du loueur automobile brésilien Movida, qui aurait constaté une amélioration du taux de conversion ainsi qu’une gestion plus efficace des demandes clients grâce à ces agents intelligents.

À mesure que ces outils se démocratiseront, le volume de conversations générées automatiquement devrait continuer d’augmenter.

WhatsApp cherche le bon équilibre entre messagerie et plateforme commerciale

La création d’un dossier spécifique illustre l’évolution profonde de WhatsApp. Longtemps perçue comme une application exclusivement dédiée aux échanges personnels, la plateforme est devenue un canal stratégique pour les entreprises, qui l’utilisent désormais pour informer, vendre et assurer leur service après-vente.

Cette mutation représente une opportunité économique majeure pour Meta, mais elle comporte également un risque : transformer progressivement une messagerie privée en espace saturé de sollicitations commerciales. Avec plus de 3 milliards d’utilisateurs, WhatsApp ne peut se permettre de dégrader l’expérience qui a fait son succès.

Le nouveau dossier « Offres et mises à jour » apparaît comme une première réponse à cette problématique. Il pourrait améliorer la lisibilité des conversations sans remettre en cause la présence des entreprises sur la plateforme. Reste toutefois une question essentielle : les utilisateurs souhaiteront-ils à terme disposer de véritables outils de filtrage personnalisés, leur permettant de choisir eux-mêmes quels messages professionnels méritent une place dans leur boîte de réception principale ? C’est probablement sur ce terrain que se jouera la prochaine étape de l’évolution de WhatsApp.