Accueil » iPhone 18 Pro : Apple aurait corrigé le problème de décoloration de l’iPhone 17 Pro

iPhone 18 Pro : Apple aurait corrigé le problème de décoloration de l’iPhone 17 Pro

iPhone 18 Pro : Apple aurait corrigé le problème de décoloration de l’iPhone 17 Pro

L’iPhone 17 Pro a beau avoir été un succès, il a aussi traîné un défaut embarrassant : certaines finitions, notamment Orange cosmique, ont changé de couleur avec le temps.

Selon une nouvelle rumeur, Apple aurait revu son procédé de fabrication pour éviter que l’iPhone 18 Pro ne répète le même scénario.

Un nouveau traitement de l’aluminium

D’après le leaker coréen yeux 1122, Apple utiliserait un procédé de raffinage de l’aluminium amélioré pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max. Ce processus ferait appel à des températures plus basses et à moins d’étapes électrochimiques. L’objectif serait d’augmenter la résistance à la corrosion et la solidité de l’alliage, tout en réduisant les risques de décoloration.

Apple conserverait donc l’aluminium, apprécié pour sa meilleure dissipation thermique, mais en modifierait le traitement industriel.

Le problème n’a pas touché tous les iPhone 17 Pro, mais il a suffi à créer une nouvelle polémique autour de la durabilité des finitions Apple. Certains modèles Orange cosmique ont progressivement viré vers le rose, tandis que d’autres ont affiché une perte de couleur plus marquée.

Avec l’iPhone 18 Pro, Apple chercherait donc à corriger le tir sans forcément reconnaître publiquement le problème.

Un enjeu important pour le coloris Dark Cherry

La prochaine génération Pro devrait introduire un nouveau coloris Dark Cherry, déjà présenté comme l’une des signatures visuelles de la gamme. Si cette teinte devait se dégrader comme le Cosmic Orange, l’effet serait particulièrement dommageable pour un smartphone premium.

Apple pourrait donc insister lors de la présentation sur un procédé de fabrication plus durable ou plus respectueux de l’environnement, une manière indirecte de signaler que le traitement de l’aluminium a été revu.

Plus solide, moins coûteux, plus durable

Le nouveau procédé aurait aussi un autre avantage : réduire les coûts de production et améliorer l’efficacité d’utilisation de l’aluminium. Cela permettrait à Apple de mettre en avant un argument environnemental, tout en renforçant la durabilité de ses modèles Pro.

L’iPhone 18 Pro ne devrait pas bouleverser totalement la formule, mais ce type d’amélioration peut compter.

À plus de 1 000 euros, les utilisateurs attendent non seulement de la puissance et de belles photos, mais aussi un appareil qui conserve son apparence dans le temps. Si cette rumeur se confirme, Apple pourrait éviter l’un des défauts les plus visibles et les plus symboliques de l’iPhone 17 Pro.