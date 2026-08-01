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Lenovo prépare les premiers Googlebook : un PC portable… et une surprenante tablette 2-en-1 en fuite

Lenovo prépare les premiers Googlebook : un PC portable… et une surprenante tablette 2-en-1 en fuite

Google avait présenté les Googlebook comme une nouvelle génération d’ordinateurs portables pensée pour l’ère de l’IA. Pourtant, les premiers appareils à apparaître dans une fuite ne se limitent pas aux laptops traditionnels. Lenovo préparerait non seulement deux ordinateurs portables, mais aussi une tablette détachable 2-en-1 qui pourrait redéfinir l’ambition de cette nouvelle plateforme.

Ces premiers visuels suggèrent que Googlebook pourrait finalement être bien plus qu’un simple successeur des Chromebook.

Lenovo ouvre le bal avec trois appareils

Selon un rapport publié par Android Headlines, Lenovo serait le premier constructeur à concrétiser la vision de Google autour de Googlebook. Des rendus marketing, qui semblent proches de versions finales, dévoilent trois appareils :

deux ordinateurs portables au format classique

au format classique une tablette 2-en-1 détachable équipée d’un clavier magnétique

équipée d’un clavier magnétique un stylet compatible, vraisemblablement le Tab Pen Pro 2

L’élément le plus marquant est sans conteste cette tablette convertible, qui adopte un support arrière intégré (béquille) rappelant des appareils comme la Surface Pro de Microsoft ou certains modèles premium du marché Android.

Une identité visuelle propre aux Googlebook

Les images révèlent plusieurs indices confirmant qu’il s’agit bien de la nouvelle famille Googlebook. Le clavier affiche notamment une touche « G » en remplacement de la traditionnelle touche Windows, tandis qu’un logo Googlebook apparaît sous la touche Ctrl gauche.

Autre signature visuelle : une fine barre lumineuse, baptisée Glowbar, est visible sur le capot des ordinateurs comme au dos de la tablette.

Google avait déjà évoqué cet élément lors de la présentation officielle de la plateforme en mai dernier. Il devrait permettre d’identifier immédiatement un appareil Googlebook au premier coup d’œil.

Une tablette pensée pour la productivité

La tablette détachable semble clairement viser les usages hybrides. Les rendus laissent apparaître plusieurs caractéristiques avec un clavier amovible, un support arrière intégré, une compatibilité avec un stylet actif et un système audio composé de quatre haut-parleurs compatible Dolby Atmos.

En revanche, plusieurs inconnues subsistent.

Aucune information n’a encore été communiquée concernant le processeur, la taille de l’écran, la capacité de la batterie, la mémoire, le stockage, le prix et la présence du clavier et du stylet dans la boîte.

Lenovo prend une longueur d’avance

Lors de l’annonce de Googlebook, Google avait confirmé plusieurs partenaires industriels : Lenovo, Acer, ASUS, Dell ou encore HP. Pour l’instant, aucun de ces fabricants n’a officiellement dévoilé son premier appareil.

Cette fuite place donc Lenovo en tête de la course et montre que le constructeur semble particulièrement investi dans cette nouvelle plateforme. Le fait que trois appareils différents apparaissent simultanément laisse penser que Lenovo prépare une véritable gamme plutôt qu’un simple produit de démonstration.

Lors de sa présentation, Google avait principalement insisté sur une nouvelle catégorie d’ordinateurs portables optimisés pour fonctionner avec les smartphones Android et les services d’intelligence artificielle de Google. L’apparition d’une tablette 2-en-1 change cependant la perception du projet. Elle suggère que les constructeurs disposent d’une certaine liberté pour adapter Googlebook à différents formats, ouvrant la porte à une famille d’appareils bien plus vaste que prévu.

Cette stratégie rappelle celle de Windows, capable d’alimenter aussi bien des ordinateurs classiques que des appareils hybrides.

Un potentiel concurrent pour l’iPad Pro et les Galaxy Tab

Si cette tablette est commercialisée avec un matériel suffisamment ambitieux, elle pourrait venir concurrencer les modèles haut de gamme déjà installés sur le marché. Face à l’iPad Pro d’Apple et aux Galaxy Tab Ultra de Samsung, Android peine encore à proposer une expérience véritablement optimisée pour la productivité professionnelle.

L’arrivée de Googlebook pourrait justement permettre à Google de mieux intégrer intelligence artificielle, multitâche et services cloud au sein d’un environnement unifié, pensé dès l’origine pour des usages avancés.

Reste à savoir si cette promesse se traduira par une expérience réellement différenciante ou s’il s’agira simplement d’une évolution des Chromebook actuels.

IFA 2026 pourrait lever le voile

Pour l’heure, ces informations reposent uniquement sur une fuite de rendus marketing. Les spécifications techniques, les tarifs ainsi que la date de lancement restent inconnus. Toutefois, la proximité du salon IFA 2026 rend plausible une première présentation officielle dans les prochaines semaines.

Une chose semble déjà acquise : Googlebook ne se limitera pas aux ordinateurs portables classiques. Avec cette tablette 2-en-1, Google et Lenovo donnent un premier aperçu d’un écosystème plus ambitieux, capable de brouiller les frontières entre PC, tablette et intelligence artificielle. Si la promesse est tenue, Googlebook pourrait bien devenir l’évolution la plus importante de ChromeOS depuis son lancement.