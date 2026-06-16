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Google Pixel Drop de juin : Screen Reactions et création musicale par IA arrivent sur les Pixel

Google Pixel Drop de juin : Screen Reactions et création musicale par IA arrivent sur les Pixel

Les utilisateurs de smartphones Pixel équipés d’une puce Tensor pourraient bientôt recevoir le prochain Pixel Drop de juin. Plusieurs publicités Google, brièvement apparues sur Amazon avant d’être retirées, ont révélé de nouvelles fonctionnalités centrées sur la création de contenu et l’intelligence artificielle.

Si les informations se confirment, ce déploiement concernera une large partie de l’écosystème Pixel, des modèles de la série Pixel 6 jusqu’aux appareils de la gamme Pixel 10.

Screen Reactions : Google veut simplifier la création de contenus courts

La nouveauté la plus concrète est sans doute « Screen Reactions », une fonction pensée pour les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux.

Déjà évoquée lors de l’événement Android Show organisé par Google⁠ avant la conférence développeurs Google I/O, cette fonctionnalité permet d’enregistrer simultanément l’écran du smartphone et la réaction de l’utilisateur via la caméra frontale.

Concrètement, il devient possible de commenter une vidéo, une application, un jeu ou une actualité directement depuis son Pixel, sans passer par un logiciel de montage tiers. Une fois activée via l’outil d’enregistrement d’écran intégré à Android, l’option affiche une fenêtre selfie personnalisable pouvant être déplacée et accompagnée de différents fonds colorés.

L’expérience vise clairement les formats courts popularisés par TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts. Google cherche ainsi à transformer le smartphone en véritable studio de création mobile, capable de produire rapidement des vidéos de réaction prêtes à être publiées.

Gemini Omni pourrait générer de la musique à partir d’un simple prompt

L’autre fonctionnalité aperçue dans les publicités supprimées est potentiellement encore plus ambitieuse. Sous le slogan « Turn Your Ideas into Music », Google semble préparer un outil permettant de générer de la musique à partir de descriptions textuelles grâce à Gemini Omni. Les détails restent limités, mais le principe rappelle les évolutions observées ces derniers mois dans l’IA générative, où texte, image, vidéo et désormais audio convergent au sein d’une même plateforme.

Si cette fonction est effectivement intégrée au Pixel Drop, les utilisateurs pourraient créer rapidement des pistes musicales originales directement depuis leur smartphone, sans compétences particulières en composition.

Cette orientation illustre une tendance plus large : l’IA mobile ne se limite plus à la productivité ou à l’assistance personnelle. Elle devient progressivement un outil de création accessible au grand public.

Le Pixel devient une plateforme d’IA créative

Au-delà des nouvelles fonctionnalités, cette Pixel Drop révèle surtout l’évolution de la stratégie de Google. Depuis l’arrivée des processeurs Tensor, la marque cherche à exploiter l’intelligence artificielle directement sur l’appareil plutôt que de dépendre exclusivement du cloud. Les fonctions de photographie computationnelle, de traduction en temps réel ou encore d’édition intelligente ont déjà démontré cette approche.

Avec Screen Reactions et la génération musicale assistée par Gemini, Google franchit une nouvelle étape en ciblant directement les créateurs de contenu. Le smartphone ne sert plus uniquement à consommer du contenu ; il devient un outil de production dopé à l’IA.

Face à des concurrents comme Apple et Samsung, qui multiplient eux aussi les annonces autour de l’intelligence artificielle embarquée, Google semble vouloir capitaliser sur un avantage clé : l’intégration native de Gemini au cœur d’Android.

Une bataille de l’IA qui s’étend désormais aux smartphones

La Pixel Drop de juin pourrait paraître modeste comparé aux grandes annonces matérielles de l’année. Pourtant, elle reflète parfaitement la direction prise par l’industrie mobile.

La compétition ne porte plus uniquement sur les performances des capteurs photo ou la puissance des processeurs. Elle se déplace progressivement vers les usages créatifs rendus possibles par l’intelligence artificielle. Les constructeurs cherchent désormais à offrir des expériences capables de transformer instantanément une idée en image, en vidéo ou même en musique.

Si les fonctionnalités aperçues dans ces publicités arrivent effectivement dans la version finale du Pixel Drop, Google renforcera encore un peu plus la position du Pixel comme vitrine des capacités d’IA d’Android. Une stratégie qui pourrait devenir déterminante à mesure que les smartphones se transforment en véritables assistants créatifs personnels.