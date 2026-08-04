Huawei prépare activement le renouvellement de sa gamme Mate. Attendue pour le mois de septembre selon plusieurs indiscrétions, la série Mate 90 continue de se préciser grâce à une nouvelle fuite en provenance de Weibo. Cette fois, c’est le Mate 90 Pro Max qui se dévoile avec une fiche technique particulièrement ambitieuse, portée par une nouvelle génération de processeur Kirin et un positionnement clairement orienté vers le très haut de gamme.

Si ces informations se confirment, Huawei entend bien poursuivre sa stratégie consistant à miser sur l’innovation matérielle malgré les restrictions qui continuent de peser sur son activité.

Le Kirin 9050 Pro inaugurerait une nouvelle architecture

La principale nouveauté concernerait le Kirin 9050 Pro, un processeur qui reposerait sur la technologie de « logical folding » présentée par Huawei il y a quelques mois.

Contrairement à l’approche traditionnelle consistant à réduire toujours davantage la taille des transistors, cette architecture exploiterait une organisation tridimensionnelle des circuits afin d’optimiser simultanément les performances et l’efficacité énergétique.

Selon la fuite, cette nouvelle conception permettrait une densité de transistors en hausse de 53,5 %, une réduction de 37,5 % de la surface de la puce et une consommation énergétique inférieure de 41 % à performances équivalentes. Ces chiffres n’ont pas encore été confirmés officiellement, mais ils illustrent la volonté de Huawei de développer des solutions alternatives aux procédés de miniaturisation classiques.

Un écran OLED double couche et une autonomie impressionnante

Le Mate 90 Pro Max adopterait un écran OLED double couche de 6,9 pouces affichant une définition 1,5K. La dalle intégrerait également la technologie LTPO pour un taux de rafraîchissement adaptatif, un design plat avec de larges angles arrondis et une meilleure efficacité énergétique grâce à la structure double couche.

L’autonomie constituerait également l’un des principaux arguments de ce futur flagship.

La batterie afficherait une capacité comprise entre 6 800 et 7 000 mAh, compatible avec une recharge rapide 100 W. Le smartphone prendrait également en charge le Wi-Fi 7, confirmant son positionnement premium.

HarmonyOS 7 mettrait l’IA au cœur de l’expérience

Le Mate 90 Pro Max serait livré avec HarmonyOS 7, la prochaine évolution du système d’exploitation maison de Huawei. Cette nouvelle version intégrerait notamment un assistant intelligent Xiaoyi repensé, de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle, une couche logicielle dédiée au jeu vidéo et des optimisations destinées à améliorer les performances dans le temps grâce à des mises à jour régulières.

Huawei poursuit ainsi sa stratégie consistant à renforcer progressivement son propre écosystème logiciel, indépendant d’Android et des services Google.

Un module photo encore plus ambitieux

Côté photographie, le constructeur miserait sur une configuration photo particulièrement complète. Le bloc arrière pourrait réunir un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 40 mégapixels, deux téléobjectifs de 50 mégapixels et un capteur Red Maple de troisième génération dédié à la fidélité des couleurs.

À l’avant, le smartphone embarquerait un capteur ultra grand-angle de 15 mégapixels, accompagné d’un système de reconnaissance faciale 3D pour le déverrouillage sécurisé.

Le design évoluerait également avec un nouveau module photo carré, tandis que le lecteur d’empreintes resterait intégré au bouton latéral, Huawei ne semblant toujours pas adopter un capteur ultrasonique sous l’écran sur cette génération.

Huawei poursuit sa montée en gamme

Sur le papier, le Mate 90 Pro Max s’annonce comme l’un des smartphones Android les plus ambitieux de la rentrée. Entre son nouveau processeur Kirin, son écran OLED double couche, sa batterie pouvant atteindre 7 000 mAh et son imposant système photo, Huawei cherche une nouvelle fois à se différencier par l’innovation matérielle plutôt que par une simple course à la puissance brute.

Comme toujours avec ce type de fuite, ces caractéristiques restent à prendre avec prudence tant qu’elles n’ont pas été officialisées. Huawei n’a d’ailleurs pas encore confirmé la date de lancement de la série Mate 90. Le constructeur organisera d’abord un événement consacré à ses nouveaux PC Mate et à la montre connectée GT 7, avant de dévoiler probablement ses prochains smartphones haut de gamme dans les semaines qui suivront.