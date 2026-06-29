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GTA 6 arriverait aussi sur Nintendo Switch 2 : un lancement en 2027 se précise selon plusieurs fuites

GTA 6 arriverait aussi sur Nintendo Switch 2 : un lancement en 2027 se précise selon plusieurs fuites

Grand Theft Auto VI n’est même pas encore disponible que les rumeurs autour de ses futures plateformes se multiplient déjà. Alors que Rockstar prépare un lancement exclusif sur PS5 et Xbox en novembre, plusieurs sources affirment désormais qu’une version Nintendo Switch 2 de GTA 6 est bel et bien en développement.

Une arrivée qui ne serait toutefois pas prévue avant 2027.

Une version Switch 2 serait en développement

Selon un nouveau rapport de VICE, corroboré par le leaker espagnol Nash Weedle, Rockstar Games travaillerait actuellement sur un portage de GTA 6 destiné à la Nintendo Switch 2. D’après ces informations, les principaux obstacles techniques auraient désormais été levés, permettant au projet d’entrer dans une phase de développement plus active.

Le rapport précise également que Rockstar s’appuierait sur plusieurs studios partenaires spécialisés dans le portage de jeux AAA afin d’adapter le titre à l’architecture hybride de la future console de Nintendo.

À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été apportée ni par Rockstar Games ni par Nintendo.

Une sortie attendue après les versions consoles

Si ces informations s’avèrent exactes, la version Switch 2 ne sortirait pas en même temps que les éditions PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les différentes sources évoquent désormais une commercialisation au cours de l’année 2027, une fenêtre qui pourrait également coïncider avec la sortie très attendue de la version PC.

Ce calendrier correspond à la stratégie habituelle de Rockstar, qui privilégie d’abord les consoles avant de porter progressivement ses productions sur d’autres plateformes.

Un défi technique considérable

Faire fonctionner GTA 6 sur une console portable représenterait un véritable défi d’ingénierie. Le jeu est présenté comme le projet le plus ambitieux jamais développé par Rockstar, avec un monde ouvert immense, une densité de population inédite et un moteur graphique particulièrement exigeant.

Pour fonctionner correctement sur la Switch 2, plusieurs compromis semblent inévitables.

La résolution, la qualité des textures, les effets graphiques ou encore la fréquence d’images pourraient être revus à la baisse afin de préserver une expérience fluide sur le matériel de Nintendo. L’industrie a déjà démontré que ce type d’adaptation était possible. Des productions particulièrement gourmandes comme The Witcher 3, Hogwarts Legacy ou encore Death Stranding ont déjà été adaptées avec succès sur des plateformes moins puissantes, moyennant des optimisations importantes.

GTA Online pourrait aussi faire partie de l’équation

Une autre interrogation concerne naturellement GTA Online. Aucun détail n’a filtré concernant une éventuelle compatibilité multijoueur sur Switch 2, mais si Rockstar propose une expérience similaire à celle des autres plateformes, Nintendo pourrait accueillir pour la première fois une version complète du célèbre mode en ligne.

Cette perspective serait particulièrement stratégique pour Nintendo, qui cherche progressivement à attirer davantage de jeux AAA sur sa nouvelle génération de consoles.

Des chiffres qui alimentent déjà l’engouement

Les rumeurs autour de GTA 6 interviennent dans un contexte d’attente sans précédent. Plusieurs médias évoquent déjà un démarrage commercial exceptionnel après l’ouverture des précommandes. Certains rapports avancent même plusieurs milliards de dollars de ventes anticipées, même si ces estimations n’ont été confirmées ni par Rockstar Games ni par sa maison mère Take-Two Interactive.

Quoi qu’il en soit, GTA 6 s’annonce déjà comme l’un des plus grands lancements de l’histoire du jeu vidéo.

Une rumeur crédible, mais encore loin d’être officielle

L’idée d’un portage sur Switch 2 paraît aujourd’hui plus crédible qu’il y a quelques années. Nintendo affiche désormais une volonté claire d’accueillir davantage de productions AAA, tandis que Rockstar possède une solide expérience dans l’optimisation de ses jeux pour différentes plateformes.

Néanmoins, en l’absence d’annonce officielle, cette information doit encore être considérée comme une rumeur.

Si le projet existe réellement, Rockstar pourrait choisir de le dévoiler seulement après la sortie des versions PlayStation et Xbox, voire lors de l’annonce officielle de GTA Online sur les nouvelles plateformes.