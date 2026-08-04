Alors que Nothing serait en train de réorienter sa stratégie autour de l’intelligence artificielle et des objets connectés, sa marque CMF vient de dévoiler un nouveau produit qui s’inscrit parfaitement dans cette vision. Les CMF Clip Pro marquent l’entrée officielle du constructeur sur le marché des écouteurs open-ear, un marché en pleine expansion dominé jusqu’ici par Bose, Huawei, Shokz et Sony.

Plutôt que de miser sur une simple copie de l’existant, Nothing tente d’apporter sa propre réponse à deux problèmes bien connus de cette catégorie : le confort de longue durée et la qualité sonore.

Un design pensé pour disparaître sur l’oreille

L’élément le plus distinctif des CMF Clip Pro est leur nouveau système de fixation. Nothing adopte une structure à trois points d’appui qui répartit la pression autour de l’oreille au lieu de la concentrer sur une seule zone. Cette architecture repose sur une armature en titane souple en forme de C, recouverte d’un revêtement TPU destiné à améliorer le confort tout en s’adaptant à différentes morphologies.

Chaque écouteur ne pèse que 6,5 grammes, tandis que la partie diffusant le son mesure seulement 13,8 mm, avec l’objectif de rester presque imperceptible lors d’une utilisation prolongée.

Dans un marché où les écouteurs ouverts sont principalement destinés au sport, au bureau ou aux déplacements, le confort constitue souvent un critère plus déterminant que les performances audio pures.

Rien n’est plus difficile que de produire de bonnes basses… sans isoler l’oreille

Les écouteurs open-ear souffrent généralement d’un défaut récurrent : un grave peu présent, conséquence directe de leur conception qui laisse le conduit auditif ouvert. Pour limiter ce phénomène, CMF intègre un haut-parleur dynamique de 10,8 mm à double aimant, associé à une technologie baptisée Ultra Bass Technology, chargée de compenser les pertes dans les basses fréquences sans déséquilibrer le reste du spectre sonore.

Les Clip Pro sont également certifiés Hi-Res Audio et prennent en charge les codecs LDAC, AAC et SBC, un atout appréciable pour les utilisateurs Android souhaitant profiter d’une meilleure qualité audio via Bluetooth.

Une fuite sonore mieux maîtrisée

L’un des principaux reproches adressés aux écouteurs ouverts concerne la diffusion du son vers les personnes environnantes. Nothing répond avec un système baptisé Sound Seal, configurable depuis l’application Nothing X. Trois modes sont proposés : Désactivé, Appels uniquement et Audio et appels.

Le système agit principalement sur les fréquences moyennes et aiguës afin de limiter les fuites sonores sans modifier de manière significative l’expérience d’écoute du porteur.

Le Smart Dial devient une véritable commande physique

CMF conserve l’un des éléments emblématiques de son identité visuelle : le Smart Dial rotatif présent sur le boîtier de recharge. Au-delà de son aspect esthétique, cette molette permet désormais de contrôler différentes fonctions après personnalisation dans l’application : réglage du volume, lecture et pause, changement de piste, gestion des appels et activation de certains modes.

Les écouteurs disposent également de boutons physiques, un choix qui évite les déclenchements involontaires souvent observés avec les commandes tactiles.

Autonomie solide et fonctionnalités modernes

Côté technique, les Clip Pro embarquent une fiche technique complète. On retrouve notamment du Bluetooth 5.4, une connexion simultanée à deux appareils, un mode faible latence pour le jeu et une certification IP54 contre la poussière et les éclaboussures.

Pour les appels, Nothing intègre un processeur dédié au traitement vocal (VPU) ainsi qu’un système de quatre microphones chargé de réduire efficacement les bruits ambiants et le vent.

L’autonomie atteint 10 heures sur une seule charge, puis 32,5 heures avec le boîtier, voire 36 heures en mode économie d’énergie. Une recharge rapide de dix minutes promet jusqu’à quatre heures d’écoute supplémentaires.

Une stratégie qui dépasse les smartphones

Le lancement des CMF Clip Pro intervient dans un contexte intéressant. Selon plusieurs rumeurs récentes, Nothing souhaiterait progressivement faire évoluer sa stratégie vers un écosystème davantage centré sur l’intelligence artificielle, les wearables et les produits audio.

Si ces informations se confirment, les smartphones ne seraient plus le seul moteur de croissance de la marque. Les écouteurs, montres connectées et futurs accessoires intelligents pourraient devenir les principaux points d’entrée de son univers logiciel.

Les CMF Clip Pro illustrent parfaitement cette approche : un produit accessible, au design différenciant, capable d’attirer un public plus large tout en renforçant l’écosystème Nothing.

Un positionnement particulièrement agressif

Proposés à 99 dollars (nous ne connaissons pas encore le prix en France), les CMF Clip Pro arrivent sur un marché où les principaux concurrents dépassent souvent les 120 à 200 euros. À ce tarif, Nothing mise moins sur des innovations spectaculaires que sur un équilibre entre confort, qualité audio, autonomie et design. Une stratégie cohérente avec l’identité de CMF, qui cherche à démocratiser des fonctionnalités généralement réservées à des modèles plus onéreux.

Si les performances réelles tiennent les promesses annoncées, les CMF Clip Pro pourraient rapidement s’imposer comme l’une des références du marché des écouteurs ouverts à moins de 100 £.