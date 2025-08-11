Accueil » Nintendo Switch 2 : 5 bonnes raisons de craquer pour la nouvelle console hybride

Sept ans après le succès planétaire de la première Nintendo Switch, la firme japonaise revient en force avec la Switch 2, une console qui conserve l’essence du concept hybride tout en corrigeant ses défauts et en modernisant l’expérience de jeu.

La Switch première génération a conquis plus de 142 millions de joueurs dans le monde. La Switch 2, elle, vise encore plus haut avec des améliorations clés en termes de design, de performances et de compatibilité.

Voici cinq raisons pour lesquelles la Switch 2 pourrait bien devenir le prochain carton vidéoludique de la décennie.

1. Une portabilité encore plus réussie

Nintendo n’a pas bouleversé sa formule gagnante : la Switch 2 reste une console hybride, utilisable aussi bien en mode portable qu’à la maison, connectée à la TV. Mais elle gagne en confort et en ergonomie.

Avec un écran de 7,9 pouces, contre 6,2 sur le modèle original, l’expérience nomade devient bien plus immersive. Et ce gain de surface n’alourdit pas la machine : malgré sa taille 25 % plus grande, elle reste facile à glisser dans un sac.

Côté autonomie, on passe à une batterie de 5220 mAh, un progrès appréciable pour les longues sessions sans prise. Enfin, les nouveaux Joy-Con 2 changent la donne : fini les problèmes de drift, grâce à un système d’attache magnétique plus fiable et des composants revus. On y trouve aussi un nouveau bouton « C » dédié au chat vocal, pour des parties plus interactives.

2. Des performances vraiment au rendez-vous

Non, la Switch 2 ne rivalise pas avec la PlayStation 5 ou la Xbox Series X, mais elle fait un bond spectaculaire par rapport à la précédente génération.

Son nouveau processeur Tegra 239 (architecture Ampere) signé Nvidia délivre jusqu’à 3,1 téraflops en mode docké. Cela la place dans la même ligue que la Xbox Series S, tout en restant bien plus compacte.

Grâce à DLSS et au support du ray tracing, les jeux sont plus nets, plus fluides, sans sacrifier la fréquence d’images. Du 1080p à 60 fps en mode portable, et du 4K à 60 fps sur téléviseur : un rêve devenu réalité pour les fans de Mario, Zelda ou Splatoon.

3. Un écran vraiment à la hauteur

Certains attendaient un écran OLED. Nintendo a préféré opter pour une dalle LCD de très haute qualité, intégrant HDR10, VRR (taux de rafraîchissement variable), et une fréquence de 120 Hz.

Résultat : des couleurs vives, un affichage ultra fluide, et un rendu graphique exceptionnel, même en déplacement. Avec une résolution native 1080p, les jeux portables prennent une nouvelle dimension.

C’est probablement l’argument le plus convaincant pour les joueurs nomades.

4. De nouveaux jeux… et vos anciens aussi

La Switch 2 débarque avec une sélection de titres inédits dès son lancement. Parmi eux :

Mario Kart World, avec ses circuits ouverts à 24 joueurs en élimination

Donkey Kong Bananza, un open-world tant attendu pour DK

Metroid Prime : Reconquest

Zelda : Age of Imprisonment, un spin-off tactique

Et même un jeu de basket en fauteuil roulant futuriste, Drag x Drive

La bonne nouvelle, c’est que la console est largement rétrocompatible. Cartouches physiques et jeux dématérialisés Switch 1 seront compatibles — sauf quelques titres très dépendants des anciens Joy-Con. Un bon point pour ceux qui ont déjà une grosse ludothèque.

5. Des accessoires malins et bien pensés

Comme toujours, Nintendo soigne les détails. La Switch 2 arrive avec une panoplie d’accessoires : coques, stations de charge, support vertical, etc.

Le dock TV, maintenant équipé d’un système de refroidissement actif, améliore les performances en 4K. Un nouveau Pro Controller modernisé ravira les puristes du gameplay classique. On trouve également caméra, casque, et compatibilité directe avec le streaming, pour jouer et partager sans friction.

Cerise sur le gâteau : le Joy-Con droit peut faire office de souris, une fonction originale qui préfigure peut-être des usages plus polyvalents.

Une suite bien plus ambitieuse qu’elle n’en a l’air

La Nintendo Switch 2 ne se contente pas de suivre la même recette : elle la perfectionne. Meilleur écran, plus de puissance, compatibilité partielle avec les anciens jeux, et surtout, une promesse de jeux innovants.

Alors, allez-vous craquer ?