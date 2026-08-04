À quelques mois de la sortie de Grand Theft Auto VI, alias GTA 6, chaque détail est désormais passé au crible par les fans. La dernière théorie en date affirme que Rockstar Games aurait discrètement caché la date de diffusion du troisième trailer… directement dans les deux premières bandes-annonces. Une hypothèse qui prend de l’ampleur alors que plusieurs indices semblent converger vers le 4 août.

Comme souvent avec Rockstar, difficile de distinguer le véritable indice du simple hasard. Mais cette fois, la coïncidence intrigue.

Une date cachée dans le premier trailer ?

La théorie est née sur Reddit, où plusieurs joueurs ont remarqué un détail dans le tout premier trailer de GTA 6. Lors d’une séquence filmée avec une caméra corporelle de police (bodycam), une date apparaît clairement à l’écran : 4 août.

Pour une partie de la communauté, ce n’est pas un simple élément décoratif. Rockstar est réputé pour glisser des indices dans ses vidéos promotionnelles, alimentant depuis des années une véritable chasse aux easter eggs.

L’hypothèse gagne en crédibilité avec plusieurs événements récents. Des observateurs ont notamment signalé des modifications sur le site officiel de Rockstar, un type de changement qui avait précédé l’ouverture des précommandes de GTA 6. Ces évolutions n’ont toutefois pas été officiellement reliées à une nouvelle bande-annonce.

Une maintenance programmée le même jour

Autre élément qui nourrit les spéculations : Rockstar Support a annoncé une maintenance de certains services prévue le 4 août. Pour de nombreux fans, ce calendrier pourrait préparer le terrain à une communication importante, voire au lancement d’un nouveau trailer.

Cela reste néanmoins une interprétation. Les maintenances techniques sont fréquentes chez Rockstar et ne sont pas systématiquement associées à des annonces majeures. À ce stade, aucun communiqué officiel ne relie cette opération à GTA 6.

Une seconde date intrigue déjà : le 24 août

Les internautes ne se sont pas arrêtés là. Dans le deuxième trailer, certains affirment avoir repéré une autre date : 24 août. Elle apparaîtrait sur une affiche accrochée au mur derrière Lucia et Jason dans une scène située dans un motel. Contrairement au « 4 août », cette inscription est beaucoup plus discrète et difficile à distinguer.

Deux scénarios sont désormais évoqués par la communauté :

le 4 août correspondrait à la publication du troisième trailer

le 24 août servirait de date de lancement d’une nouvelle campagne marketing ou d’une autre présentation

Pour l’instant, il ne s’agit toutefois que de spéculations construites à partir d’éléments visuels dont Rockstar n’a jamais confirmé la signification.

Le calendrier joue en faveur d’un nouveau trailer

Même sans ces supposés indices, un troisième trailer paraît logique. GTA 6 est toujours attendu pour le 19 novembre 2026, et Rockstar maintient officiellement ce calendrier. Les précommandes sont déjà ouvertes et la communication devrait naturellement s’intensifier à mesure que la sortie approche.

Dans l’industrie du jeu vidéo, les trois ou quatre derniers mois précédant un lancement sont généralement ceux où les éditeurs multiplient les démonstrations de gameplay, les bandes-annonces et les présentations détaillées.

Rockstar pourrait donc parfaitement entrer dans cette phase de communication… sans que cela signifie pour autant que les dates cachées dans les trailers aient réellement été placées intentionnellement.

Entre marketing et mythologie Rockstar

Depuis GTA V, chaque image publiée par Rockstar fait l’objet d’analyses extrêmement poussées. Plaques d’immatriculation, panneaux publicitaires, numéros de téléphone, dates, coordonnées GPS : tout est interprété comme un potentiel indice. Certaines théories se révèlent exactes, beaucoup d’autres tombent rapidement dans l’oubli.

C’est précisément cette culture du mystère qui fait partie de la stratégie de Rockstar. Le studio communique peu, mais laisse suffisamment d’espace aux communautés pour alimenter elles-mêmes l’attente.

Si un troisième trailer est effectivement publié le 4 août, cette théorie deviendra l’un des easter eggs les plus marquants de l’histoire de GTA. Dans le cas contraire, elle rejoindra simplement la longue liste des spéculations qui accompagnent chaque annonce du studio.

Une chose reste certaine : à quelques mois du lancement de GTA 6, la moindre image publiée par Rockstar continuera d’être disséquée jusqu’au moindre pixel.