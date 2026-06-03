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PlayStation State of Play juin 2026 : toutes les annonces, trailers et dates de sortie

PlayStation State of Play juin 2026 : toutes les annonces, trailers et dates de sortie

Sony a donné le coup d’envoi de la saison estivale du jeu vidéo avec un State of Play particulièrement dense. Entre nouvelles licences, retours de franchises cultes et dates de sortie très attendues, l’édition de juin 2026 a confirmé que les prochains mois s’annoncent chargés pour les joueurs PlayStation.

De God of War: Laufey à Marvel’s Wolverine, en passant par Silent Hill: Townfall, Tomb Raider: Legacy of Atlantis et Ace Combat 8, voici les annonces majeures à retenir.

God of War: Laufey place Faye au centre de l’histoire

La plus grande surprise de la soirée est sans doute venue de l’univers God of War.

Avec God of War: Laufey, Santa Monica Studio abandonne temporairement Kratos pour raconter l’histoire de Faye, la mère d’Atreus. Le jeu explorera son destin dans l’au-delà des dieux nordiques et promet d’éclairer l’un des personnages les plus mystérieux de la saga.

Aucune date précise n’a encore été communiquée.

Marvel’s Wolverine dévoile enfin son gameplay

Après plusieurs années d’attente, Marvel’s Wolverine a offert sa première démonstration de gameplay complète.

Le trailer met en avant :

Les capacités de régénération de Logan

Des combats particulièrement brutaux

La présence de Jean Grey

Plusieurs personnages emblématiques des X-Men comme Sabretooth et Omega Red

Le lancement est fixé au 15 septembre 2026 sur PlayStation 5.

Until Dawn 2 prépare un nouveau cauchemar

Sony a également officialisé Until Dawn 2. Cette suite introduira un nouveau groupe de protagonistes, partis enquêter sur une île isolée à la recherche de phénomènes paranormaux.

Comme dans le premier opus, chaque décision influencera directement le destin des personnages.

Sortie prévue en 2027.

Silent Hill: Townfall obtient une date de sortie

Konami poursuit sa renaissance horrifique avec Silent Hill: Townfall.

Le jeu sortira le 24 septembre 2026 et suivra Simon Ordell sur l’île brumeuse de St. Amelia dans une aventure psychologique fidèle à l’ADN de la franchise.

Control Resonant arrive cet été

Remedy a enfin confirmé la date de lancement de Control Resonant. Prévu pour le 27 août 2026, le jeu mettra en scène Dylan Faden dans un Manhattan envahi par des forces surnaturelles.

Une sortie stratégique, seulement quelques semaines avant l’arrivée de GTA VI.

Tomb Raider revient avec Legacy of Atlantis

Lara Croft sera de retour le 12 février 2027 avec Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Présenté comme une réinvention moderne plutôt qu’un simple remake, le titre promet une nouvelle approche de l’exploration, des énigmes et de l’action.

Ace Combat 8 célèbre les 30 ans de la franchise

Bandai Namco a confirmé la sortie de Ace Combat 8: Wings of Theve pour le 2 octobre 2026.

Le jeu se déroulera en 2029 et proposera une nouvelle campagne aérienne centrée sur la survie d’une nation en guerre.

Onimusha effectue son grand retour

Capcom relance officiellement sa célèbre licence avec Onimusha: Way of the Sword. L’action se déroulera dans un Kyoto du début de l’époque Edo infesté de démons Genma.

Le jeu sortira le 25 septembre 2026 et une démo a été annoncée.

Phantom Blade Zero continue de monter en puissance

Très attendu par les amateurs d’action-RPG, Phantom Blade Zero a dévoilé un nouveau teaser.

Le jeu conserve son approche inspirée des arts martiaux chinois et sortira le 9 septembre 2026.

Dune: Awakening débarque sur PlayStation 5

Après son lancement sur PC, Dune: Awakening arrivera sur PS5 le 22 septembre 2026.

Cette version introduira notamment :

Un mode solo inédit

Du contenu narratif supplémentaire

De nombreuses améliorations de gameplay

Les autres annonces marquantes

Le State of Play a également permis de découvrir :

Marathon Season 2

No Rest for the Wicked

Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered

The Lost Wild

Kemuri

Bancho the Chef

Rayman Legends Retold

Marvel Tokon: Fighting Souls

Stuntman: Hollywood

Sony mise sur les licences fortes pour préparer 2027

Ce State of Play confirme une tendance déjà visible depuis plusieurs années : Sony continue de s’appuyer sur ses franchises historiques tout en laissant une place à quelques nouvelles propriétés intellectuelles.

Entre God of War, Wolverine, Silent Hill, Tomb Raider et Onimusha, la présentation a surtout mis en avant des marques capables de mobiliser immédiatement les communautés de joueurs.

La période comprise entre septembre 2026 et février 2027 s’annonce particulièrement dense. Et avec GTA VI en arrière-plan, les éditeurs semblent déjà chercher à occuper chaque fenêtre de lancement disponible avant que Rockstar ne monopolise l’attention du marché.