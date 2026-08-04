Le Galaxy S27 Ultra n’est attendu qu’au début de 2027, mais les premières rumeurs dessinent déjà un scénario familier : un smartphone plus cher, dans un contexte où le coût des composants continue de s’envoler. Selon une nouvelle fuite, Samsung envisagerait d’augmenter le prix de son futur flagship, une décision qui s’inscrirait dans une tendance plus large touchant toute l’industrie des semi-conducteurs.

Reste à savoir si les évolutions techniques annoncées suffiront à convaincre les utilisateurs d’accepter cette nouvelle hausse tarifaire.

Une augmentation de prix qui paraît de plus en plus crédible

D’après le leaker kro sur X, le Galaxy S27 Ultra pourrait coûter jusqu’à 150 000 wons de plus que le Galaxy S26 Ultra sur le marché sud-coréen, soit l’équivalent d’environ 95 euros.

Cette information ne signifie pas automatiquement que tous les marchés subiront une hausse identique. Samsung adapte traditionnellement ses tarifs selon les régions, les taux de change et la fiscalité locale. Néanmoins, plusieurs signaux rendent cette hypothèse particulièrement crédible.

Le constructeur a récemment reconnu que la flambée du prix des composants, notamment de la mémoire, pesait directement sur sa division mobile. Dans le même temps, les besoins massifs des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle continuent d’accaparer une grande partie de la production mondiale de DRAM et de NAND.

À cela s’ajoute Qualcomm, qui a déjà confirmé une augmentation du prix de ses futures plateformes Snapdragon à compter de septembre. Le prochain Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy, attendu à bord du Galaxy S27 Ultra, devrait logiquement être concerné.

La crise des composants redessine le marché des smartphones

Depuis plusieurs trimestres, les fabricants naviguent dans un environnement particulièrement complexe. Les prix de la mémoire vive ont fortement augmenté, tandis que les coûts du stockage flash continuent eux aussi de progresser. Samsung lui-même anticipe une pression durable sur l’approvisionnement jusqu’en 2028.

Cette situation oblige les constructeurs à faire des choix difficiles : absorber une partie des surcoûts, réduire leurs marges… ou augmenter les prix de vente.

Le Galaxy Z Flip 8 illustre déjà cette stratégie. Malgré des évolutions relativement modestes par rapport à son prédécesseur, le smartphone pliable est arrivé avec une hausse tarifaire de 100 dollars sur certains marchés. Le Galaxy S27 Ultra pourrait suivre exactement la même trajectoire.

Samsung préparerait enfin des améliorations attendues depuis des années

Une augmentation de prix sera difficile à justifier sans véritables nouveautés. Sur ce point, les premières rumeurs se montrent plus encourageantes. Le Galaxy S27 Ultra pourrait enfin abandonner la limite des 5 000 mAh, inchangée depuis plusieurs générations. Les informations les plus récentes évoquent une batterie d’environ 5 534 mAh, qui serait probablement commercialisée comme une batterie 5 700 mAh grâce à la technologie silicium-carbone.

Cette évolution permettrait d’améliorer sensiblement l’autonomie tout en conservant une épaisseur comparable à celle des modèles actuels.

Du côté de la photographie, Samsung travaillerait également sur une mise à niveau plus ambitieuse avec un nouveau capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels et une caméra frontale carrée de 16 mégapixels, pensée pour faciliter les prises de vue aussi bien en mode portrait qu’en paysage.

En parallèle, plusieurs sources indiquent que Samsung envisagerait de supprimer son traditionnel téléobjectif 3x afin de simplifier le module photo. Les niveaux de zoom intermédiaires seraient alors assurés par un recadrage haute résolution associé à un traitement logiciel renforcé par l’intelligence artificielle.

Une stratégie qui devra convaincre

Le problème est que les consommateurs acceptent de moins en moins les hausses de prix accompagnées de mises à jour limitées. Google, Apple et Samsung semblent tous confrontés au même défi : absorber l’augmentation des coûts de production sans freiner les ventes de leurs appareils premium.

Pour Samsung, le Galaxy S27 Ultra pourrait devenir un véritable test. Si les améliorations promises en matière d’autonomie, de photographie et d’intelligence artificielle se concrétisent, elles pourraient rendre cette hausse plus acceptable.

En revanche, si les nouveautés restent essentiellement incrémentales, convaincre les utilisateurs de franchir un nouveau palier tarifaire s’annonce beaucoup plus compliqué.

À ce stade, rien n’a encore été officialisé par Samsung. Mais une chose paraît déjà certaine : le prix des smartphones premium continuera d’être l’un des grands sujets de 2027, à mesure que la pression exercée par l’essor de l’intelligence artificielle se fera sentir sur toute la chaîne d’approvisionnement.