À quelques semaines de sa présentation attendue, le Galaxy S26 FE se dévoile un peu plus. Les dernières fuites confirment une stratégie désormais bien connue chez Samsung : privilégier l’évolution progressive plutôt que la révolution. Au programme, un capteur principal reconduit, une nouvelle génération de processeur Exynos gravée en 3 nm et quelques ajustements destinés à maintenir l’équilibre entre performances et prix.

Si ces informations se confirment, le futur « Fan Edition » misera davantage sur la maturité de sa plateforme que sur une fiche technique spectaculaire.

Samsung conserverait une recette qui a déjà fait ses preuves

Selon les informations relayées par Android Authority, le Galaxy S26 FE, identifié en interne sous le nom de code R14, reprendrait quasiment à l’identique le système photo de son prédécesseur.

Le capteur principal serait toujours un Samsung ISOCELL S5KGN3 de 50 mégapixels, déjà présent sur les Galaxy S24 FE et S25 FE. Il s’agit d’un capteur de 1/1,57 pouce avec des pixels de 1 µm, une ouverture f/1.8, un autofocus Dual Pixel PDAF ainsi qu’une stabilisation optique (OIS).

Pour le téléobjectif, Samsung miserait une nouvelle fois sur un OmniVision OV08A1 de 8 mégapixels, offrant un zoom optique 3x, une ouverture f/2.4, un autofocus PDAF et une stabilisation optique.

Autrement dit, aucune révolution matérielle ne semble prévue côté photographie.

Deux capteurs de 12 mégapixels compléteraient l’ensemble

Les fuites évoquent également la présence de deux capteurs supplémentaires de 12 mégapixels. Samsung utiliserait un GalaxyCore GC12A2 ainsi qu’un Sony IMX825. Leur répartition n’est pas encore totalement confirmée, mais plusieurs indices laissent penser que le Sony IMX825 servirait de caméra frontale et le GalaxyCore GC12A2 serait dédié au module ultra grand-angle.

Côté vidéo, Samsung continuerait de proposer un ensemble relativement complet.

Le Galaxy S26 FE serait capable d’enregistrer en 4K jusqu’à 60 images par seconde sur l’ensemble de ses caméras, tandis que le capteur principal conserverait l’enregistrement 8K à 30 i/s, une fonctionnalité encore rare dans cette gamme de prix.

Un Exynos 2500 et une plateforme modernisée

Si la partie photo évolue peu, l’essentiel des nouveautés devrait venir de la plateforme technique. Le Galaxy S26 FE serait animé par le processeur Exynos 2500, gravé en 3 nm, une génération qui promet des gains en efficacité énergétique et en intelligence artificielle embarquée. Les autres caractéristiques attendues incluent un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, un taux de rafraîchissement 120 Hz, une batterie de 4 900 mAh et une charge rapide filaire de 45 W.

Une configuration qui placerait le smartphone au cœur du segment premium abordable, avec un équilibre pensé pour un usage quotidien plutôt que pour la démonstration technologique.

Un léger surcoût attendu en Europe

Selon Dealabs, Samsung pourrait officialiser le Galaxy S26 FE autour du 1er septembre. La version 128 Go serait proposée à 799 euros, soit environ 50 euros de plus que le Galaxy S25 FE lors de son lancement. Les capacités supérieures devraient également enregistrer une légère augmentation tarifaire.

Cette hausse s’inscrit dans un contexte où l’ensemble du marché subit une forte inflation des coûts de production, portée notamment par la flambée des prix de la mémoire et des semi-conducteurs.

Une stratégie assumée

Le Galaxy S26 FE ne semble pas vouloir séduire par une avalanche de nouveautés. Samsung privilégierait une approche plus pragmatique : conserver un système photo éprouvé, moderniser les performances grâce à une nouvelle plateforme matérielle et continuer à proposer une expérience proche de celle des Galaxy S haut de gamme à un tarif plus contenu.

Cette stratégie peut paraître conservatrice, mais elle répond à une réalité du marché. Les modèles Fan Edition se sont imposés comme des smartphones offrant l’essentiel de l’expérience Galaxy premium, sans chercher à rivaliser directement avec les Ultra.

La véritable question sera donc moins celle des performances que celle du rapport qualité-prix. Si l’augmentation tarifaire reste mesurée et que l’Exynos 2500 tient ses promesses, le Galaxy S26 FE pourrait une nouvelle fois s’imposer comme l’un des smartphones les plus équilibrés du catalogue Samsung.