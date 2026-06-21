Lors du lancement des Xiaomi 17T et 17T Pro en Chine, la vedette n’était pas forcément le smartphone. Pendant quelques minutes, Xiaomi a offert au public un aperçu de ce qui pourrait devenir l’un des projets les plus ambitieux de son histoire : ses robots humanoïdes.

Au-delà des nouveaux smartphones, la société a présenté une démonstration de son robot de nouvelle génération capable de manipuler un appareil mobile avec une précision étonnamment proche de celle d’un humain.

Une démonstration courte, mais particulièrement révélatrice.

Un robot qui photographie avec un Xiaomi 17T Pro

Sur scène, le robot humanoïde de Xiaomi a réalisé une séquence simple en apparence. Grâce à sa main bionique, il a saisi un Xiaomi 17T Pro, ajusté le niveau de zoom via les boutons physiques, cadré la scène et pris une photographie.

L’exercice peut sembler anecdotique. Pourtant, dans le domaine de la robotique humanoïde, manipuler un objet aussi complexe qu’un smartphone reste un défi majeur. Cela nécessite une détection précise de l’environnement, une coordination motrice fine, une gestion de la pression exercée sur les commandes et un retour sensoriel en temps réel.

Autrement dit, des capacités qui rapprochent progressivement ces machines des gestes du quotidien.

Xiaomi poursuit discrètement son offensive dans la robotique

Depuis plusieurs années, Xiaomi développe son programme de robotique humanoïde autour du projet CyberOne. Contrairement à certaines entreprises qui privilégient les démonstrations spectaculaires, le groupe chinois semble concentrer ses efforts sur des usages industriels concrets.

L’objectif est clair : déployer des robots capables d’exécuter des tâches réelles dans les usines de la marque.

Lei Jun, fondateur et PDG de Xiaomi, a d’ailleurs récemment réaffirmé son ambition de voir ces robots intégrés à grande échelle dans les chaînes de production du groupe dans les cinq prochaines années.

Des résultats déjà visibles dans les usines Xiaomi

Les avancées ne se limitent plus aux laboratoires. Plus tôt cette année, Xiaomi a confirmé que ses robots humanoïdes étaient déjà utilisés dans certaines opérations industrielles. L’une des expérimentations concernait l’installation automatique d’écrous dans une usine automobile.

Selon l’entreprise, les robots ont travaillé durant des cycles continus de trois heures, le taux de réussite a atteint 90,2 % et le rythme industriel de 76 secondes par cycle a été respecté.

Ces chiffres montrent que Xiaomi ne considère plus ses robots comme de simples prototypes technologiques, mais comme de futurs outils de production.

Une main bionique de plus en plus proche de celle d’un humain

L’une des évolutions les plus importantes concerne la main robotique elle-même. Xiaomi annonce avoir entièrement revu sa conception. Les nouvelles caractéristiques sont impressionnantes :

volume réduit de 60 %

taille désormais équivalente à une main humaine

augmentation de 64 % des degrés de liberté

capteurs tactiles couvrant 8 200 mm²

durée de vie supérieure à 150 000 cycles de préhension

Plus surprenant encore, Xiaomi évoque l’intégration d’un système de « glandes sudoripares biomimétiques » destiné à améliorer la dissipation thermique lors des longues sessions de travail.

Une approche qui illustre la volonté du constructeur de reproduire certains mécanismes biologiques humains pour améliorer les performances robotiques.

Une stratégie qui dépasse largement le smartphone

Pour Xiaomi, la robotique humanoïde représente bien plus qu’un projet de recherche. Le groupe investit simultanément dans les smartphones, les véhicules électriques, l’intelligence artificielle, les objets connectés et la robotique avancée.

Cette diversification dessine une vision beaucoup plus ambitieuse : celle d’un écosystème technologique complet où les machines intelligentes deviennent progressivement des acteurs du quotidien.

Les récents succès de Xiaomi dans plusieurs compétitions internationales de robotique renforcent également cette ambition.

Selon Lei Jun, l’objectif n’est pas simplement de battre des records en laboratoire, mais de créer des robots capables de fonctionner dans des environnements réels et complexes.

La prochaine frontière de Xiaomi

La démonstration du robot prenant une photo avec un Xiaomi 17T Pro n’était probablement pas destinée à impressionner par son côté spectaculaire. Elle servait surtout à illustrer une réalité plus profonde : les robots humanoïdes quittent progressivement le stade expérimental pour entrer dans une phase d’industrialisation.

Alors que les géants de la technologie multiplient les investissements dans l’intelligence artificielle physique, Xiaomi semble vouloir se positionner comme l’un des acteurs les plus avancés du secteur.

Et si les smartphones restent aujourd’hui le cœur de son activité, l’avenir de Xiaomi pourrait bien se jouer autant dans les usines robotisées que dans les poches des consommateurs.