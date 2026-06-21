Adobe veut faire passer les entreprises de l’expérimentation IA à l’exécution mesurable. Avec CX Enterprise Coworker, désormais disponible, l’éditeur introduit une plateforme d’IA agentique pensée pour automatiser les workflows marketing, coordonner des agents IA et optimiser les parcours clients à grande échelle.

L’objectif n’est plus seulement de générer du contenu ou d’analyser des données. Adobe veut aider les marques à atteindre des résultats business précis : acquisition, engagement, conversion et fidélisation.

Une couche d’intelligence pour l’expérience client

CX Enterprise Coworker agit comme un copilote central au sein de l’écosystème Adobe Customer Experience. La plateforme combine les données issues des applications Adobe et de solutions tierces pour orchestrer des tâches complexes : création de campagnes, analyse des audiences, production de contenus conformes à la marque, suivi des performances et optimisation des parcours clients.

Elle repose sur des standards ouverts, comme MCP et Agent2Agent, ce qui lui permet de fonctionner avec plusieurs plateformes IA, dont AWS, Anthropic, Google Cloud, Microsoft et OpenAI.

Des campagnes marketing plus rapides à lancer

Adobe positionne son outil comme une réponse aux lenteurs classiques des grandes organisations. CX Enterprise Coworker peut identifier les audiences pertinentes, proposer des idées de campagne, générer des contenus alignés avec l’identité de marque et construire des parcours clients multicanaux.

Les équipes conservent le contrôle sur les validations et les ajustements stratégiques, mais l’IA prend en charge une partie importante du travail opérationnel.

Une IA pensée pour la fidélisation client

La plateforme surveille aussi les signaux d’engagement en temps réel sur les sites web, réseaux sociaux et autres canaux numériques. Elle peut repérer les clients à risque, suggérer des offres personnalisées et adapter certains workflows pour améliorer les performances.

Adobe veut ainsi faire de l’IA un outil orienté résultats, capable d’agir sur des objectifs concrets plutôt que de simplement produire des tâches isolées.

Gouvernance, conformité et collaboration

CX Enterprise Coworker intègre également des garde-fous pour les opérations marketing. La solution peut vérifier la conformité des contenus avec les règles de marque, appliquer les politiques de données, respecter les consentements et simplifier les cycles de validation.

C’est un point clé pour les grandes entreprises, où l’automatisation marketing doit composer avec des contraintes juridiques, éditoriales et organisationnelles strictes.

Adobe veut rendre l’IA agentique plus accessible

La plateforme s’adresse aussi aux équipes marketing plus petites grâce à une interface en libre-service. Avec de simples prompts en langage naturel, les utilisateurs peuvent décrire un objectif de campagne, générer un plan, produire des contenus, sélectionner une audience et lancer un parcours client depuis un même espace.

CX Enterprise Coworker est disponible dès maintenant comme solution autonome ou comme extension pour les clients Adobe existants.

Une nouvelle étape pour Adobe dans l’IA d’entreprise

Avec cette annonce, Adobe confirme sa stratégie : faire de l’IA agentique le moteur de sa suite Customer Experience. Face à Salesforce, Microsoft, Google ou HubSpot, l’éditeur mise sur son avantage historique : la combinaison entre données clients, création de contenu et orchestration marketing.

Si CX Enterprise Coworker tient ses promesses, Adobe pourrait transformer l’IA marketing d’un outil créatif en véritable système d’exploitation pour la relation client.