Xiaomi continue de préparer le terrain pour sa prochaine génération de smartphones haut de gamme. Alors que le Xiaomi 18 Pro apparaît pour la première fois dans une base de données internationale, le futur Xiaomi Mix Fold 5 franchit une nouvelle étape réglementaire en Chine avec une certification révélant sa puissance de charge. Ces deux développements confirment que le constructeur accélère les préparatifs de ses prochains flagships.

Les dernières fuites laissent entrevoir une stratégie ambitieuse, mêlant innovations matérielles, intelligence artificielle et expansion internationale.

Le Xiaomi 18 Pro se prépare à une commercialisation mondiale

Selon les informations publiées par XimiTime, le futur Xiaomi 18 Pro, connu sous le nom de code VENICE, a été repéré dans des bases de données destinées aux marchés internationaux.

La version mondiale porterait la référence 26122PN61G, tandis que le modèle chinois utiliserait le numéro M261DB.

Cette apparition laisse penser que Xiaomi prévoit un lancement dans plusieurs régions, notamment la Turquie, l’Espace économique européen (EEE), la Russie, Taïwan et le Japon. En revanche, l’Inde ne ferait pas partie de la première vague de commercialisation.

Cette évolution est notable, puisque certains précédents modèles Pro de Xiaomi étaient restés limités au marché chinois ou à quelques régions seulement.

Un écran arrière et une fiche technique très ambitieuse

D’après les différentes indiscrétions, le Xiaomi 18 Pro conserverait l’une des particularités introduites sur le Xiaomi 17 Pro : un écran secondaire intégré au dos du smartphone, jusqu’ici réservé au marché chinois.

Sous le capot, le futur flagship embarquerait le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro de Qualcomm.

La partie photo s’annonce particulièrement ambitieuse avec deux capteurs SmartSens de 200 mégapixels, un capteur principal au format 1/1,28 pouce intégrant la technologie 3,0 LOFIC et un bouton physique dédié à l’intelligence artificielle, destiné à accéder rapidement aux fonctions IA et aux outils photographiques.

À ce stade, Xiaomi n’a officiellement confirmé aucune de ces caractéristiques.

Le Xiaomi Mix Fold 5 obtient une nouvelle certification

En parallèle, le futur smartphone pliable de Xiaomi poursuit son parcours réglementaire. Après avoir obtenu les certifications SRRC et MIIT, le Xiaomi Mix Fold 5 vient également de recevoir l’homologation 3C en Chine.

Cette certification confirme la prise en charge d’une charge rapide filaire de 67 W.

Selon le leaker Digital Chat Station, le smartphone devrait également intégrer la connectivité UWB (Ultra Wideband), la bande 5G N79 et le grand modèle de langage développé en interne par Xiaomi pour ses fonctions d’intelligence artificielle.

Une puce maison pour le futur smartphone pliable ?

L’une des informations les plus marquantes concerne le processeur. Plusieurs rumeurs suggèrent que le Xiaomi Mix Fold 5 pourrait délaisser la prochaine plateforme Snapdragon haut de gamme au profit du Xring O3, une puce développée par Xiaomi.

Les autres caractéristiques évoquées comprennentun écran pliable interne de 7,5 à 7,6 pouces, un capteur principal de 200 mégapixels, une batterie de 6 000 mAh compatible avec la recharge sans fil, une certification d’étanchéité complète et un capteur d’empreintes digitales intégré sur la tranche.

Ces informations restent toutefois issues de fuites et devront être confirmées lors de la présentation officielle.

Xiaomi accélère sa montée en gamme

Ces nouvelles indiscrétions illustrent la volonté de Xiaomi de renforcer sa présence sur le segment premium, aussi bien avec un smartphone classique qu’avec un modèle pliant. Le Xiaomi 18 Pro semble destiné à élargir la disponibilité internationale de la gamme Pro tout en misant sur un appareil photo particulièrement avancé et des fonctionnalités d’intelligence artificielle renforcées. De son côté, le Mix Fold 5 pourrait servir de vitrine technologique pour les innovations matérielles de la marque, notamment grâce à l’éventuelle adoption d’une puce conçue en interne.

Si ces informations se confirment, Xiaomi poursuivrait une stratégie visant à réduire progressivement sa dépendance aux fournisseurs de composants tout en consolidant sa position face aux références du marché premium. Les annonces officielles permettront de vérifier si ces nouveaux modèles disposent des arguments nécessaires pour rivaliser avec les prochains flagships de Samsung, Apple et des autres acteurs majeurs de l’industrie.