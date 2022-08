Le robot Xiaomi CyberOne dévoilé pour donner au robot Tesla un rival humanoïde

Un an après l’annonce par Tesla de son robot humanoïde — le Tesla Bot — le robot conceptuel à usage général se heurte à une certaine concurrence chinoise. À l’occasion du lancement du MIX Fold 2, Xiaomi a dévoilé CyberOne, son premier robot humanoïde, lors d’un événement en direct. Selon Xiaomi, CyberOne peut ressentir des émotions et a une vitesse de pointe de 3,6 km/h. CyberOne est le plus récent robot de la famille Cyber de Xiaomi. Il vient après CyberDog, un chien robot bionique à quatre pattes.

Comme la plupart des autres robots humanoïdes, la plupart des aspects du Xiaomi CyberOne sont encore « en cours de réalisation ». Xiaomi affirme que les futures variantes évoluées du robot auront non seulement un haut degré d’intelligence émotionnelle, mais gagneront également la capacité de percevoir les émotions humaines. Malgré le fait que la première génération de CyberOne présentée sur scène semblait avoir du mal à marcher, des travaux sont en cours pour améliorer sa capacité à maîtriser l’art du mouvement bipède.

La société n’a pas fourni beaucoup d’informations concernant le robot. Le robot est léger et de taille moyenne, selon Lei Jun, qui a également noté qu’il pèse 52 kilos et a une hauteur de 1,77 mètre. Il peut marcher et saisir des objets dans ses mains tout en se déplaçant à une vitesse de 3,6 km/h. Le CyberOne est le deuxième produit issu du laboratoire robotique interne de Xiaomi, après le CyberDog, sorti en août 2021.

The story of #CyberOne is one of embarking on a new journey of exploration in the field of intelligent robots. We still have a long way to go, but we always believe that something wonderful is about to happen. pic.twitter.com/eQQCxl6p1B

