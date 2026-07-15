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Xiaomi Redmi Note 17 officiel : un écran géant de 7 pouces et une batterie de 8 000 mAh à prix cassé

Xiaomi Redmi Note 17 officiel : un écran géant de 7 pouces et une batterie de 8 000 mAh à prix cassé

Xiaomi poursuit sa stratégie du rapport qualité-prix agressif avec un smartphone qui n’a rien d’ordinaire. Officiellement lancé en Chine, le Redmi Note 17 mise sur deux arguments rarement réunis dans cette gamme de prix : un immense écran OLED de 7 pouces et une batterie de 8 000 mAh capable d’assurer plusieurs jours d’autonomie.

Avec cette nouvelle génération, la marque ne cherche pas à battre les flagships sur la puissance brute. Elle cible plutôt les utilisateurs qui privilégient l’autonomie, le multimédia et le confort d’affichage au quotidien.

Un écran de 7 pouces qui brouille la frontière avec une tablette

Le Redmi Note 17 embarque le plus grand écran jamais installé sur un smartphone Redmi. Sa dalle OLED plate de 7 pouces affiche une définition de 2 396 × 1 080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi qu’une luminosité maximale de 1 800 nits, garantissant une bonne lisibilité en extérieur.

Xiaomi soigne également l’expérience d’utilisation avec plusieurs fonctionnalités pratiques : capteur d’empreintes intégré sous l’écran, technologie Wet Touch 2.0, permettant d’utiliser le smartphone avec des doigts humides et mode Gants pour une utilisation plus confortable en hiver.

Avec un tel format, le Redmi Note 17 se rapproche davantage d’une mini-tablette que d’un smartphone classique, un choix qui séduira les amateurs de lecture, de vidéo ou de jeux mobiles.

Une batterie de 8 000 mAh pensée pour durer plusieurs jours

Pour alimenter cet immense écran, Xiaomi intègre une batterie particulièrement généreuse de 8 000 mAh. Selon le constructeur, elle peut offrir jusqu’à 2,33 jours d’utilisation dans des conditions classiques. La recharge rapide filaire atteint 45 W, tandis que la recharge inversée de 22,5 W permet de transformer le téléphone en batterie externe capable d’alimenter d’autres appareils comme des écouteurs, une montre connectée ou un second smartphone.

À une époque où la plupart des smartphones premium oscillent encore entre 5 000 et 6 000 mAh, Xiaomi continue de faire de l’autonomie un véritable argument commercial.

Une fiche technique équilibrée pour le segment d’entrée de gamme

Sous le capot, le Redmi Note 17 s’appuie sur la plateforme Snapdragon 4 Gen 4 de Qualcomm, gravée en 4 nm. Cette puce privilégie l’efficacité énergétique plutôt que les performances extrêmes, un choix cohérent avec le positionnement du téléphone.

Elle est accompagnée jusqu’à 8 Go de mémoire LPDDR4X et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 2.2. La partie photo reste volontairement simple avec un capteur principal de 50 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels destinée aux selfies et aux appels vidéo.

HyperOS 3 mise sur l’intelligence artificielle pour renforcer la sécurité

Le Redmi Note 17 est livré avec HyperOS 3, qui introduit plusieurs fonctions de sécurité basées sur l’intelligence artificielle. Le système embarque notamment un mécanisme de détection des appels frauduleux, entraîné à partir d’un grand modèle de langage (LLM), capable d’identifier les arnaques automatisées avant qu’elles ne piègent l’utilisateur.

Xiaomi ajoute également un système de détection des deepfakes pendant les appels vidéo. Si une manipulation du visage est suspectée, le smartphone affiche immédiatement une alerte afin de prévenir une éventuelle tentative d’usurpation d’identité.

Cette orientation montre que l’IA ne sert plus uniquement à générer du contenu : elle devient progressivement un outil de protection directement intégré au système d’exploitation.

Une connectivité complète malgré un prix très accessible

Le Redmi Note 17 conserve plusieurs fonctionnalités qui deviennent rares sur certains smartphones plus coûteux.

On retrouve notamment une certification IP65 contre l’eau et la poussière, un émetteur infrarouge pour piloter des appareils électroniques, le NFC multifonction compatible avec les paiements et les transports et un emplacement microSD permettant d’étendre le stockage jusqu’à 2 To.

Prix et disponibilité

Le Redmi Note 17 est disponible en trois coloris : Noir, Aqua Clair et Violet Meteor. En Chine, les tarifs démarrent à 1 299 yuans (≈ 170 €) pour 6 Go + 128 Go. Le smartphone est disponible dès maintenant sur le marché chinois. Xiaomi n’a pas encore communiqué de calendrier concernant une éventuelle commercialisation internationale.

Le Redmi Note 17 illustre parfaitement la stratégie actuelle de Xiaomi : proposer des caractéristiques autrefois réservées à des appareils bien plus coûteux, tout en maintenant un prix extrêmement compétitif. Avec son écran XXL, sa batterie de 8 000 mAh et ses nouvelles fonctions de sécurité basées sur l’IA, il s’impose comme l’un des smartphones d’entrée de gamme les plus atypiques de cette fin d’année.