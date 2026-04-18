Xiaomi n’a pas encore officialisé son prochain flagship Pro, mais les premières fuites commencent déjà à dessiner sa direction. De nouveaux rendus attribués au Xiaomi 18 Pro suggèrent une continuité visuelle assez nette avec la génération actuelle, tout en ajoutant un nouvel élément potentiellement stratégique : un bouton physique dédié à l’IA.

À ce stade, il s’agit bien de rendus non officiels, relayés par plusieurs sites après leur apparition sur les réseaux chinois.

Un design familier, mais avec une nouvelle obsession : l’accès immédiat à l’IA

D’après ces visuels, le Xiaomi 18 Pro conserverait le large bloc photo horizontal à l’arrière, avec une triple caméra et un écran secondaire intégré au dos.

La nouveauté la plus commentée serait toutefois l’arrivée d’un bouton physique sur la tranche, présenté par les fuites comme un raccourci IA personnalisable. Certaines sources avancent qu’il pourrait servir à lancer rapidement des fonctions contextuelles, mais aussi à piloter des objets connectés Xiaomi ou des véhicules compatibles de l’écosystème maison. Rien de tout cela n’a encore été confirmé par Xiaomi.

C’est précisément ce détail qui rend la fuite intéressante. Depuis plusieurs mois, les constructeurs multiplient les surcouches logicielles autour de l’IA, mais peu d’entre eux assument encore un raccourci matériel dédié comme pièce centrale de l’expérience. Si Xiaomi va vraiment dans cette direction, la marque chercherait moins à “ajouter de l’IA” qu’à la rendre immédiatement accessible, presque réflexe.

L’écran arrière serait toujours au cœur de la stratégie

L’autre enseignement majeur de ces rendus, c’est la persistance de l’écran secondaire au dos. Ce choix ne surprend pas vraiment. Après le lancement de la série Xiaomi 17 Pro, plusieurs médias ont rapporté que Lu Weibing voulait faire évoluer cet écran à l’arrière d’un simple élément décoratif vers une interface réellement utile.

Sur les modèles actuels, cet écran arrière sert déjà à afficher des widgets, des notifications, un retour selfie ou certains usages plus spécifiques. Les nouvelles fuites laissent entendre que le Xiaomi 18 Pro pourrait pousser plus loin cette logique, avec un écran secondaire moins dépendant de la façade principale.

Là encore, il faut rester prudent : les rendus montrent apparemment une vue de structure interne plutôt qu’un design final parfaitement arrêté.

Une fiche technique encore floue, mais un positionnement premium assez lisible

Sur l’avant, le Xiaomi 18 Pro est pour l’instant pressenti avec un écran plat relativement compact en définition 1,5K. Côté puce, certaines rumeurs évoquent un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, que d’autres fuites distinctes décrivent comme une future plateforme haut de gamme gravée en 2 nm par TSMC. Ce point reste évidemment spéculatif, d’autant que Qualcomm n’a pas encore officialisé cette génération.

Ce qui se dessine malgré tout, c’est un Xiaomi 18 Pro qui ne chercherait pas la rupture spectaculaire sur la silhouette, mais une montée en sophistication sur les usages. Bouton IA, écran arrière pérennisé, écosystème plus intégré : la marque semble vouloir construire un flagship moins centré sur le simple “waouh” visuel que sur une forme d’interaction plus continue.

Un lancement encore lointain, donc beaucoup de prudence

Plusieurs publications spécialisées situent pour l’instant la fenêtre de lancement de la série Xiaomi 18 autour de septembre 2026, ce qui laisse encore de longs mois d’ajustements possibles. Autrement dit, ces rendus donnent surtout une indication de trajectoire, pas une certitude sur le produit final.

Si ces éléments se confirment, Xiaomi pourrait néanmoins signer un flagship assez révélateur de l’époque : un smartphone où l’IA ne serait plus seulement une couche logicielle invisible, mais un geste physique, un raccourci matériel, et peut-être bientôt une interface secondaire à part entière.