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Xiaomi présente SkyNomad, son nouveau SUV électrique modulable centré sur le confort et l’IA

Xiaomi présente SkyNomad, son nouveau SUV électrique modulable centré sur le confort et l’IA

Après les berlines sportives et les SUV orientés performance, Xiaomi ouvre un nouveau chapitre dans son aventure automobile. Le constructeur chinois vient de présenter SkyNomad (également appelé Xiaomi Pengcheng en Chine), sa deuxième gamme de véhicules électriques. Cette fois, l’objectif n’est plus seulement de séduire les conducteurs, mais de réinventer l’habitacle autour des passagers, de l’intelligence artificielle et de nouveaux usages du quotidien.

Avec SkyNomad, Xiaomi ne vend plus simplement un SUV : il propose un espace modulable capable de se transformer au fil de la journée.

Une nouvelle vision du SUV familial

Alors que les Xiaomi SU7 et YU7 mettent l’accent sur les performances et le plaisir de conduite, la nouvelle famille SkyNomad adopte une philosophie très différente. Selon Xiaomi, le véhicule a été conçu comme un grand SUV intelligent à espace modulable, dont la priorité est le confort des occupants et l’adaptation de l’habitacle aux différents scénarios d’utilisation.

Dans un message publié sur Weibo, Lei Jun, fondateur et PDG de Xiaomi, résume cette ambition :

Notre réponse a été de laisser l’intelligence définir l’espace, afin de créer un habitacle vivant qui évolue avec vous.

Cette orientation répond à une évolution des attentes des consommateurs. Le constructeur estime que les grands SUV à six ou sept places sont désormais nombreux sur le marché. Les utilisateurs recherchent moins une accumulation de fonctionnalités qu’un intérieur capable de s’adapter à leurs besoins quotidiens.

Un véhicule pensé pour accompagner toute une journée

Selon Xiaomi, le développement de SkyNomad a débuté au début de 2023, après une étude approfondie des habitudes d’utilisation des automobilistes. L’entreprise identifie plusieurs scénarios devenus courants :

les trajets quotidiens pouvant atteindre deux heures

les moments de repos dans le véhicule

le travail depuis la voiture lorsqu’elle est stationnée

les voyages en famille

le camping et les activités de plein air

L’idée est qu’un même véhicule puisse accompagner son propriétaire dans chacune de ces situations sans nécessiter de compromis.

Une nouvelle architecture baptisée Kunlun

Pour concrétiser cette approche, Xiaomi inaugure une plateforme entièrement inédite : Kunlun Architecture. Conçue spécifiquement pour SkyNomad, elle repose sur plusieurs éléments clés : un plancher totalement plat, un système de sièges montés sur de longs rails de déplacement, plusieurs configurations destinées aux passagers, aux bagages ou aux animaux de compagnie pendant les trajets et des modes spécifiques permettant de transformer l’habitacle, une fois le véhicule à l’arrêt, en bureau, salon ou espace familial.

Cette modularité constitue le cœur du projet.

L’habitacle devient ainsi un environnement évolutif plutôt qu’un simple espace destiné au transport.

L’écosystème Xiaomi au cœur de l’expérience

Comme pour ses smartphones et ses objets connectés, Xiaomi mise fortement sur l’intégration logicielle. SkyNomad bénéficie d’une connexion étroite avec les technologies d’intelligence artificielle développées par Xiaomi, l’écosystème de produits connectés de la marque et les plateformes de fabrication intelligente utilisées par le groupe.

L’objectif est de créer une continuité entre la voiture, la maison et les appareils personnels de l’utilisateur.

Cette stratégie prolonge la vision de Xiaomi d’un écosystème unique où chaque appareil communique avec les autres de manière transparente.

Plus qu’un SUV, un espace polyvalent

Avec SkyNomad, Xiaomi semble vouloir répondre à une évolution profonde du marché automobile. L’essor du télétravail, les déplacements familiaux et la multiplication des usages numériques transforment progressivement la voiture en un véritable espace de vie.

Plutôt que de mettre uniquement en avant l’autonomie, la puissance ou les performances, le constructeur choisit de placer l’expérience à bord au centre de sa proposition.

Cette approche rappelle la manière dont plusieurs constructeurs automobiles considèrent désormais le véhicule comme une plateforme numérique capable d’évoluer grâce aux logiciels et à l’intelligence artificielle.

Lancement prochain en Chine

Xiaomi a confirmé que la gamme SkyNomad sera commercialisée prochainement en Chine continentale. Le constructeur n’a pas encore communiqué de calendrier précis ni de détails concernant les différentes motorisations, les prix ou une éventuelle commercialisation internationale.

Ces informations devraient être dévoilées lors de prochaines annonces.